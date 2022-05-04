Binaa Investment

Компания Realty World, основанная в США в 1973 году, является самым быстрорастущим гигантом в сфере недвижимости в США. Для повышения узнаваемости бренда было вложено 1,5 миллиарда долларов США, а ежегодный рост составил 30%.

Расширяя свою деятельность в Турции в 2005 году, Realty World стала самым быстроразвивающимся брендом недвижимости в Турции с ростом, достигнутым в первый год. Realty World Turkey закрепила этот успех, получив приз за самый быстрорастущий бренд среди стран Realty World в течение многих лет, и он достиг более 120 офисов по всей Турции.

Realty World Turkey поддерживает свой рост на Балканах, приобретая права мастер-франшизы в Болгарии и Греции после Турецкой республики Северного Кипра.