  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Binaa Investment

Binaa Investment

Турция, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 1995. SK. AKROS ISTANBUL NO: 1 -3 İÇ KAPI NO: 200 ESENYURT/ İSTANBUL
Поделиться с помощью:
QR
Binaa Investment
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
www.binaainvestment.com
Описание

Компания Binaa Investment специализируется в сфере недвижимости и техническом консалтинге. Мы предоставляем юридические услуги и консультации по турецкой недвижимости в Стамбуле. Компания была основана в 2015 году и начинала работу небольшой командой с несколькими проектами. Сейчас мы управляем 1000 объектами недвижимости и предоставляем услуги более, чем в 60 странах по всему миру. Компания Binaa Investment добилась выдающихся успехов в первую очередь благодаря удовлетворенности и признанию среди своих клиентов.

Новостройки
Смотреть все 77 новостроек
Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Мраморноморский регион, Турция
Агентство недвижимости: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Поскольку он удовлетворяет оптимальным инвестиционным условиям, рядом с Basin Express Road и Стамбульским каналом. Это гарантирует, что вы получите турецкое гражданство и будете жить комфортно в Стамбуле. Предоставляет варианты продажи в рассрочку с прямой передачей титульных документов. Прекрасная возможность инвестировать и владеть недвижимостью, так как она объединяет квартиры и офисы. Несколько вариантов обслуживания, с сетью экспресс-перевозок рядом с проектом.
Istanbul Kagithane Apartment Complex
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Apartment Complex
Мраморноморский регион, Турция
Агентство недвижимости: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Небольшие квартиры в Стамбуле на продажу с легкими планами оплаты. Рядом с одной из самых известных коммерческих улиц Стамбула. Центральное расположение рядом с основными транспортными узлами города. Подходит для тех, кто ищет тихую резиденцию на коленях природы. Окружен торговыми центрами и услугами и социальными удобствами.
Hotel apartments project Esenyurt Istanbul
Многоквартирный жилой дом Hotel apartments project Esenyurt Istanbul
Мраморноморский регион, Турция
Агентство недвижимости: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Это идеальная инвестиция в недвижимость в Турции с прибылью до 35 % всего за три года. Он имеет привлекательное расположение рядом с различными службами, транспортом и основными дорогами. Роскошные жилые апартаменты с просторными и практичными пространствами с современной и уникальной архитектурой. Цены на квартиры конкурентоспособны и подходят для всех, у кого есть готовый титул и право получить турецкое гражданство. Высококачественные внешние и внутренние услуги и средства, которые отвечают различным потребностям и потребностям населения.
Istanbul Eyup Sultan Apartment compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Eyup Sultan Apartment compound
Rami Cuma Mahallesi, Турция
Агентство недвижимости: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Проект объединяет историю и современное развитие в значительной туристической зоне в центре европейского Стамбула. Окружен самой известной и крупнейшей наземной и морской транспортной сетью в Стамбуле. Подходит для условий турецкого гражданства. Он также подходит для тех, кто ищет предложения рассрочки. Оснащен умной домашней системой -, чтобы насладиться преимуществами современности и роскоши. Просторные балконы, вид на море, зеленые насаждения и комплексные услуги.
Istanbul Safakoy Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Safakoy Apartment Compound
Мраморноморский регион, Турция
Агентство недвижимости: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Квартиры на продажу в Стамбуле Kucukcekmece рядом с скоростными транспортными станциями. Он находится всего в нескольких шагах от известных образовательных и медицинских центров в регионе. Это многообещающая возможность в одном из самых значительных инвестиционных районов города на двух континентах. Он имеет просторные жилые помещения с горизонтальной архитектурой, которая соответствует семейному образу жизни. Он имеет просторные зеленые сады и интегрированные социальные объекты, которые дают роскошь проживания.
1 2 3
Наши агенты в Турции
Navar Ghadri
Navar Ghadri
78 объектов
Агентства рядом
Ünal İnşaat antalya
10 объектов

Наша компания  работает в Анталии 10 лет. Мы- агентство недвижимости, где вы всегда сможете найти подходящие вам варианты. Наш опытный и дружелюбный персонал будет рад проконсультировать вас по любым вопросам. Наши два филиала распологаются в Анталии , районы Кепез и Дошемалты. Наше агенство Подберет лучшие для вас варианты недвижимость в любом районе Анталии. У нас имеется большое портфолио с объектами на  любой бюджет.  Вы можете просмотреть наши портфолио на нашем сайте www.unalinsaatantalya.com.  Для Ünal İnşaat Gayrimenkul удовлетворение потребностей клиентов всегда находится на первом месте. Вас сопровождает наш опытный персонал с самого начала и до конца сделки. Его основатель, Али Унал, родился в 1990 году в деревне Тефенни Хасанпаша, Анталия, и окончил факультет инженеров-строителей Университета в  Бурдуре Мехмета Акиф Ерсоя

 

Redtowerproperty
1 объект
Realty World UTM Gayrimenkul
37 объектов

Компания Realty World, основанная в США в 1973 году, является самым быстрорастущим гигантом в сфере недвижимости в США. Для повышения узнаваемости бренда было вложено 1,5 миллиарда долларов США, а ежегодный рост составил 30%.

Расширяя свою деятельность в Турции в 2005 году, Realty World стала самым быстроразвивающимся брендом недвижимости в Турции с ростом, достигнутым в первый год. Realty World Turkey закрепила этот успех, получив приз за самый быстрорастущий бренд среди стран Realty World в течение многих лет, и он достиг более 120 офисов по всей Турции.

Realty World Turkey поддерживает свой рост на Балканах, приобретая права мастер-франшизы в Болгарии и Греции после Турецкой республики Северного Кипра.

Right Home real estate consultancy
47 объектов

Right Home — ведущая фирма, предоставляющая брокерские услуги и консультации по вопросам недвижимости. Мы помогаем покупателям найти нужную недвижимость, а продавцам — клиентов. Мы предлагаем элитные апартаменты, умные дома, со вкусом оформленные офисы, современные постройки, а также проводим консультации. Наш головной офис находится в Стамбуле, в Турции. Наше видение Мы гордимся тем, что стали больше, чем просто агентством недвижимости. Мы строим долгосрочные отношения с нашими клиентами и предоставляем первоклассные услуги, максимально удовлетворяя ваши потребности. Наша цель — заслужить ваше доверие и сделать для вас процесс покупки дома в Турции максимально комфортным. Наша миссия Клиенты Right Home — наш главный приоритет. Мы делаем все, чтобы вы смогли найти свой идеальный дом! Наши менеджеры по работе с клиентами готовы помочь вам в решении любых вопросов. Наша цель Наша цель — предоставить вам комплексную поддержку в выборе турецкой недвижимости. Мы стремимся, чтобы у каждого клиента остались лишь положительные впечатления от нашей работы. Для нас успех измеряется не достижениями или наградами, а удовлетворенностью наших клиентов.

 

TrustPoint
152 объекта

Trust Poınt (Точка Доверия) – это ведущая компания в Алании, обладающая знаниями и опытом в сфере недвижимости. В нашем штате есть собственный Индекс Потребительских Цен ИПЦ (бухгалтерия) и команда квалифицированных адвокатов, так что мы с легкостью займёмся всеми вашими вопросами по налоговым кодам, по документам, подтверждающим право собственности, а также вопросами по правам на банковские и иммиграционные услуги.

Вы должны знать, что если вы инвестируете в недвижимость сумму не менее 250 000 долларов США, то вы можете легко получить право на получение гражданства Турции. В портфолио нашей компании вы найдёте квартиры, уже готовые к вашему переезду, которые откроют вам лёгкий путь на получение турецкого гражданства!

Члены нашей команды говорят на Арабском, Русском, Английском, Немецком языках и Фарси. Каждый участник нашей команды имеет Сертификат Эксперта по Недвижимости.

Наши клиенты имеют для нас огромное значение

Каждый шаг нашего сотрудничества конфиденциален и обсуждается только между нами, каждый отдельный контракт находится под нашим пристальным адвокатским контролем. Приезжайте в Аланию, проводите время с любимым человеком, посещайте красивые места, расслабляйтесь под солнцем, а в это время мы будем заниматься вашими проблемами! Вы совершенно точно не останетесь одиноки в Алании! Мы станем вашими лучшими друзьями!

Realting.com
Перейти