Binaa Investment
Турция, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 1995. SK. AKROS ISTANBUL NO: 1 -3 İÇ KAPI NO: 200 ESENYURT/ İSTANBUL
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
English
Веб-сайт
Описание
Компания Binaa Investment специализируется в сфере недвижимости и техническом консалтинге. Мы предоставляем юридические услуги и консультации по турецкой недвижимости в Стамбуле. Компания была основана в 2015 году и начинала работу небольшой командой с несколькими проектами. Сейчас мы управляем 1000 объектами недвижимости и предоставляем услуги более, чем в 60 странах по всему миру. Компания Binaa Investment добилась выдающихся успехов в первую очередь благодаря удовлетворенности и признанию среди своих клиентов.
Квартиры
Коммерческая недвижимость
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