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Кипр. Часто задаваемые вопросы

Какие существуют способы получения ВНЖ на Кипре?

Получить временный вид на жительство поможет поступление в местный вуз, приглашение на официальную работу в кипрской компании, собственный бизнес на острове, подтвержденные кипрские корни, статус беженца.

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Как часто должен посещать Кипр обладатель ВНЖ?

Обладатель постоянного ВНЖ должен посещать остров хотя бы раз за 24 месяца. 
 

Как долго действует ПМЖ?

ПМЖ действует бессрочно.

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На какую сумму иностранец должен купить недвижимость, чтобы получить ПМЖ?

ПМЖ получает иностранец при покупке дома или квартиры стоимостью от €300 тысяч. Заявитель и его семья в этом случае могут претендовать сразу на ПМЖ, без ВНЖ.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-poluchit-grazhdanstvo-ili-vid-na-zhitelstvo-na-kipre

Каков процесс получения ПМЖ?

Перед тем, как подать документы, инвестор должен купить жилую недвижимость, открыть счет в местном банковском учреждении на 50 тыс. евро и предоставить свидетельство, указывающее на отсутствие судимости. Инвестиция в недвижимость в этом случае должна составить не менее 300 тыс. евро + НДС.

Сколько времени занимает процесс получения ВНЖ?

Получение ПМЖ может занять около двух месяцев.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-poluchit-grazhdanstvo-ili-vid-na-zhitelstvo-na-kipre

Какие привилегии дает ПМЖ Кипра?

Такой документ дает право нахождения без визы в зоне ЕС. Обладатель ПМЖ может приобретать недвижимость с правом собственности.

Какая система налогообложения действует на Кипре?

На Кипре действует льготная система налогообложения. Это значит, что налог на недвижимость равен нулю, ставка НДС снижена (всего 5%), а пошлину на передачу объектов недвижимости по наследству и вовсе не надо оплачивать.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-poluchit-grazhdanstvo-ili-vid-na-zhitelstvo-na-kipre

Через какое время обладатель ПМЖ может подавать заявку на получение гражданства?

Если заявитель прожил в кипрской республике более 7 лет, не преступал закон и не вел противоправные деяния, то он имеет все основания для того, чтобы добиться гражданства Кипра. 

Более оперативный вариант получить кипрский паспорт — инвестиция в жилые и нежилые объекты страны. Данный вклад позволяет стать гражданином ЕС всего за полгода. 
специальная программа, предоставляющая подданство тем, кто готов инвестировать существенные денежные суммы в облигации, жилые или коммерческие объекты. Вся процедура от момента первого визита в департамент до получения документа занимает около восьми месяцев.

Какие требования к участникам инвестиционной программы?

Стать участником программы, а затем и полноправным жителем этой страны может каждый совершеннолетний человек, независимо от места рождения или проживания. Главное — иметь необходимые финансовые средства (от 2 миллионов) и пройти проверку властных структур.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-poluchit-grazhdanstvo-ili-vid-na-zhitelstvo-na-kipre

Какие существуют варианты инвестиций с целью получения гражданства Кипра?

Есть несколько вариантов инвестиций:

  • Жилой дом (или квартира) на сумму 2 млн. евро;
  • Нежилой объект на сумму 2 млн. евро + жилой дом (или квартира) на сумму 500 тыс. евро; 
  • Государственные облигации на сумму 500 тыс. евро + жилой дом (или квартира) на сумму 2 млн. евро. 
     
По каким причинам заявителю могут отказать в выдаче гражданства?

Поводом для отказа в выдаче национального удостоверения личности станет недостоверная информация, проблемы с законом и сокрытие информации о происхождении инвестируемых денежных средств.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-poluchit-grazhdanstvo-ili-vid-na-zhitelstvo-na-kipre

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