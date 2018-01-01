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George K. Konstantinou Law Firm

Gladstonos 55, Roussos Center Point, 5th Floor, Office 5e
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George K. Konstantinou Law Firm
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Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Иммиграционный консультант
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
gk-lawfirm.com
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Описание

Юридическая фирма George Konstantinou сочетает в себе юридическое совершенство с персональным обслуживанием. Наша традиция честности и приверженности успеху клиентов заслужила признание нас как маяка доверия к юридическому сообществу. Во главе с Джорджем Константину, известным адвокатом, увлеченным правосудием, наша команда опытных юристов стремится предоставить первоклассные юридические решения с учетом ваших потребностей.

В юридической фирме George Konstantinou все клиенты заслуживают самого пристального внимания и защиты. Если вам нужен экспертный совет по вопросам иммиграции, семейного права, корпоративных вопросов или любых других правовых вопросов, мы можем помочь вам разобраться в сложностях правовой системы. Наша непоколебимая приверженность, дальновидный подход и глубокое понимание закона позволяют нам создавать стратегические и инновационные решения, которые дают положительные результаты. 

Наши агенты на Кипре
Marios Konstantinou
Marios Konstantinou
Realting.com
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