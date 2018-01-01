George K. Konstantinou Law Firm

Описание

Юридическая фирма George Konstantinou сочетает в себе юридическое совершенство с персональным обслуживанием. Наша традиция честности и приверженности успеху клиентов заслужила признание нас как маяка доверия к юридическому сообществу. Во главе с Джорджем Константину, известным адвокатом, увлеченным правосудием, наша команда опытных юристов стремится предоставить первоклассные юридические решения с учетом ваших потребностей.



В юридической фирме George Konstantinou все клиенты заслуживают самого пристального внимания и защиты. Если вам нужен экспертный совет по вопросам иммиграции, семейного права, корпоративных вопросов или любых других правовых вопросов, мы можем помочь вам разобраться в сложностях правовой системы. Наша непоколебимая приверженность, дальновидный подход и глубокое понимание закона позволяют нам создавать стратегические и инновационные решения, которые дают положительные результаты.