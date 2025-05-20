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О КОМПАНИИ
Наша цель – предлагать эксклюзивные экспертные решения, в которых сочетаются качество, безупречная отделка и инновации.
Мы стремимся объединить наш опыт в области архитектуры с приверженностью самым строгим стандартам в сфере строительства и безопасности. В результате мы мож…
45-летнее наследие
За четыре с половиной десятилетия мы изменили ландшафт собственности на Кипре, помогая повысить международный статус нашей любимой страны. Пафилия является лидером на рынке кипрских программ гражданства и проживания. Каждый год сотни состоятельных людей и их консультант…
Domaland Properties Ltd была основана в 2012 году и сегодня является одним из самых известных застройщиков Лимассола. Наша динамичная и новаторская, а также страстная приверженность, создает и обеспечивает великолепно спроектированную недвижимость в прекрасных местах по всему Кипру. Наше пор…
Расположенный в сердце Средиземного моря, на неповторимом Кипре, курорт Афродита Хиллс просто создан, чтобы зачаровывать неповторимой красотой.
Курорт расположен на историческом холме, с которого открывается сверкающий горизонт бесконечного Средиземного моря. Согласно древнегреческим мифа…
За более чем 40 лет Aristo Developers зарекомендовала себя как один из крупнейших ведущих и отмеченных наградами застройщиков Кипрской недвижимости и предпочтительный партнер для приобретения жилой и коммерческой недвижимости на острове.
Будучи первым девелопером недвижимости, который вла…