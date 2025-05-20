  1. Realting.com
  2. Застройщики
  3. GPA upgraded homes ltd

GPA upgraded homes ltd

Кипр, муниципалитет Лимасол
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Застройщик
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
gpahomes.com/
Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 13:41
(UTC+3:00, Asia/Nicosia)
Понедельник
07:00 - 15:00
Вторник
07:00 - 15:00
Среда
07:00 - 15:00
Четверг
07:00 - 15:00
Пятница
07:00 - 15:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Наши агенты на Кипре
Athanasiou Pavlina
Athanasiou Pavlina
Другие застройщики
HKCY Properties
Кипр, Koinoteta Agiou Tychona
О КОМПАНИИ Наша цель – предлагать эксклюзивные экспертные решения, в которых сочетаются качество, безупречная отделка и инновации. Мы стремимся объединить наш опыт в области архитектуры с приверженностью самым строгим стандартам в сфере строительства и безопасности. В результате мы мож…
Оставить заявку
PRO Silver
Pafilia
Кипр, муниципалитет Пафос
Год основания компании 1977
Жилая недвижимость 40
45-летнее наследие За четыре с половиной десятилетия мы изменили ландшафт собственности на Кипре, помогая повысить международный статус нашей любимой страны. Пафилия является лидером на рынке кипрских программ гражданства и проживания. Каждый год сотни состоятельных людей и их консультант…
Оставить заявку
Domaland properties LTD
Кипр, район Лимасол
Год основания компании 2014
Domaland Properties Ltd была основана в 2012 году и сегодня является одним из самых известных застройщиков Лимассола. Наша динамичная и новаторская, а также страстная приверженность, создает и обеспечивает великолепно спроектированную недвижимость в прекрасных местах по всему Кипру. Наше пор…
Оставить заявку
Aphrodite Hills
Кипр, Куклия
Год основания компании 2002
Новостройки 2 Жилая недвижимость 6
Расположенный в сердце Средиземного моря, на неповторимом Кипре, курорт Афродита Хиллс просто создан, чтобы зачаровывать неповторимой красотой. Курорт расположен на историческом холме, с которого открывается сверкающий горизонт бесконечного Средиземного моря. Согласно древнегреческим мифа…
Оставить заявку
ARISTO Developers Ltd.
Кипр, муниципалитет Пафос
Жилая недвижимость 291 Земельные участки 23
За более чем 40 лет Aristo Developers зарекомендовала себя как один из крупнейших ведущих и отмеченных наградами застройщиков Кипрской недвижимости и предпочтительный партнер для приобретения жилой и коммерческой недвижимости на острове. Будучи первым девелопером недвижимости, который вла…
Оставить заявку
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти