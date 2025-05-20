Кипр, район Лимасол

Domaland Properties Ltd была основана в 2012 году и сегодня является одним из самых известных застройщиков Лимассола. Наша динамичная и новаторская, а также страстная приверженность, создает и обеспечивает великолепно спроектированную недвижимость в прекрасных местах по всему Кипру. Наше пор…