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Жильё в East Paphos Municipality, Кипр

Героскипу
706
Konia
193
Agia Marinouda
34
Koinoteta Times
9
955 объектов найдено
Дом 4 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 4 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 287 м²
Недвижимость представляет собой современную 4-комнатную виллу для продажи, расположенную в с…
$1,05 млн
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Дом 3 спальни в Кония, Кипр
Дом 3 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Престижный проект, состоящий из четырех роскошных вилл, расположенных в уединенном жилом рай…
$565,502
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Дом 5 спален в Кония, Кипр
Дом 5 спален
Кония, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 428 м²
Участок находится в уникальном месте, в 330 метрах над уровнем моря, откуда открывается пано…
$1,83 млн
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TekceTekce
Дом 4 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 4 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 329 м²
Недвижимость представляет собой современную 3-спальную виллу для продажи, расположенную в са…
$1,20 млн
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Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
Очаровательная и современная 1-комнатная, 1-комнатная квартира идеально подходит для постоян…
$198,837
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Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Добро пожаловать в красивый жилой проект, расположенный всего в 2 километрах от моря. Он соч…
$240,120
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Дом 4 спальни в Кония, Кипр
Дом 4 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Выбор дома в этом проекте позволит вам максимально использовать все, что могут предложить Ко…
$751,877
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Дом 3 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Уникальная коллекция из 20 современных вилл, красиво расположенных на тихом холме в Героскип…
$694,040
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Квартира в Героскипу, Кипр
Квартира
Героскипу, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Самый эксклюзивный жилой комплекс расположен на окраине города Пафос в районе Героскипу. Про…
$217,252
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Дом 2 спальни в Кония, Кипр
Дом 2 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Проект состоит из 34 отдельных вилл и 26 домов, расположенных вокруг центрального зеленого п…
$411,274
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Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 2
Апартаменты Sea View на продажу - Ероскипу Современная квартира в Ероскипу предлагает беспе…
$268,706
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Дом 7 спален в Кония, Кипр
Дом 7 спален
Кония, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 620 м²
Просторные и привлекательные жилые районы с открытой планировкой с 7 спальнями и 6 ванными к…
$2,86 млн
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Дом 3 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Ассигнования на отопление пола: Это означает, что объект спроектирован или оснащен необходим…
$445,547
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Дом 3 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Погрузитесь в роскошь и спокойствие, где пылающие закаты и бирюзовые воды сочетаются в идеал…
$1,14 млн
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Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Эта превосходная ультрасовременная квартира на первом этаже с 1 спальней, завершенная в 2023…
$226,971
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Дом 4 спальни в Кония, Кипр
Дом 4 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 258 м²
Расположенный в отличном месте на холмах Конии, вы найдете этот новый проект из 8 вилл. Расп…
$1,57 млн
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Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3
Апартаменты Sea View на продажу - Ероскипу Современная квартира в Ероскипу предлагает беспе…
$217,252
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Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 3
Современный 2-спальный пентхаус на продажу недалеко от района Айя-Мариноуда. Сад на крыше вк…
$320,160
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Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Представляем новый жилой дом в центре Героскипу, в котором представлены 12 продуманно спроек…
$280,140
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Дом 4 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 4 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этот проект состоит из роскошных вилл с 3-4 спальнями, полностью автономных и с высокими ста…
$594,062
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Квартира 3 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1
Апартаменты Sea View на продажу - Ероскипу Современная квартира в Ероскипу предлагает беспе…
$297,292
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Дом 3 спальни в Кония, Кипр
Дом 3 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Эта красивая вилла с 3 спальнями расположена в тихом районе Анаваргос в Пафосе, предлагая ид…
$514,092
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Квартира 2 спальни в Кония, Кипр
Квартира 2 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Недвижимость расположена в востребованной деревне Конья Пафоса в нескольких минутах езды от …
$205,817
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Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Современная 1-комнатная квартира на продажу недалеко от района Айя-Мариноуда. Небольшой комп…
$211,534
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Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Эксклюзивная коллекция из 24 красиво оформленных апартаментов с 1 или 2 спальнями. Каждый бл…
$188,666
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Дом 3 спальни в Кония, Кипр
Дом 3 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Престижный проект, состоящий из четырех роскошных вилл, расположенных в уединенном жилом рай…
$514,543
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Дом 3 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Вдохновленный неоклассическим стилем, проект привлекает инвесторов, которые хотят построить …
$1,01 млн
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Дом 6 спален в Тими, Кипр
Дом 6 спален
Тими, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Этот красивый незавершенный дом сочится с потенциалом
$1,72 млн
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Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Элегантно отремонтированная квартира на первом этаже в одном из самых желанных районов Пафос…
$304,726
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Дом 4 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 4 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Роскошные, отдельно стоящие виллы, расположенные в оживленном районе Героскипу, который запо…
$588,350
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Типы недвижимости в East Paphos Municipality

квартиры
дома

Параметры недвижимости в East Paphos Municipality, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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