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FIRST CLASS HOMES LTD

Кипр, Leoforos Amathountas 32 Zana Complex 1/5 4532 Agios TIchonas Cyprus, Limassol
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FIRST CLASS HOMES LTD
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.1stclass-homes.com/en/about-us
Описание

First Class Homes - это ведущее лицензированное агентство недвижимости, расположенное в Лимассоле, Кипр. Компания предлагает консультации по краткосрочным и долгосрочным инвестициям в недвижимость Кипра. Сочетая наши обширные знания о рынке недвижимости на Кипре с множеством жилых и коммерческих объектов для продажи или аренды, перечисленных в нашем портфолио, мы уверены, что можем удовлетворить потребности каждого клиента.

Наши агенты на Кипре
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