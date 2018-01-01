FIRST CLASS HOMES LTD
Кипр, Leoforos Amathountas 32 Zana Complex 1/5 4532 Agios TIchonas Cyprus, Limassol
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Описание
First Class Homes - это ведущее лицензированное агентство недвижимости, расположенное в Лимассоле, Кипр. Компания предлагает консультации по краткосрочным и долгосрочным инвестициям в недвижимость Кипра. Сочетая наши обширные знания о рынке недвижимости на Кипре с множеством жилых и коммерческих объектов для продажи или аренды, перечисленных в нашем портфолио, мы уверены, что можем удовлетворить потребности каждого клиента.
Коммерческая недвижимость
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