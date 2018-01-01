FIRST CLASS HOMES LTD

На протяжении многих лет наша компания успешно сотрудничает с ведущими строительными компаниями и банками Кипра, с крупными агентствами по недвижимости в России, Англии и других странах, с высокопрофессиональными и авторитетными адвокатами, архитекторами и дизайнерами на Кипре и за рубежом.

В нашей компании (APL Alexander Real Estate Ltd) также существует риэлторский отдел, который занимается подбором недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынках по всему острову (в том числе коммерческой недвижимости: отели, офисы, земельные участки и т.д.), арендой (летняя аренда и аренда на долгосрочный период). (Риэлторы). Лицензия №246/Е