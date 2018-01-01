ПМЖ Кипра за инвестиции

О программе

Программа получения вида на жительство на Кипре через инвестиции позволяет заявителям и их семьям получить разрешение на иммиграцию в Кипр в течении неограниченного срока действия всего за два месяца. Инвестор может подать заявление на получение гражданства Кипра после пяти лет проживания в стране в качестве обладателя такого разрешения. Получение постоянного вида на жительство дает иностранным гражданам стабильный и гарантированный статус проживания и открывает большие возможности для работы, бизнеса, образования и социальной интеграции.

Заявитель должен инвестировать не менее 300 000 евро в одну из следующих категорий:

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Инвестировать в уставный капитал кипрской компании Приобрести акции или учредить кипрскую компанию и инвестировать в уставный капитал. Компания должна базироваться и осуществлять свою деятельность в Республике Кипр, иметь подтвержденное физическое присутствие и иметь в штате не менее 5 человек

Инвестировать в подразделения Кипрской инвестиционной организации коллективных инвестиций (формы AIF, AIFLNP, RAIF)

Преимущества