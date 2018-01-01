ПМЖ Кипра за инвестиции

Программа получения вида на жительство на Кипре через инвестиции позволяет заявителям и их семьям получить разрешение на иммиграцию в Кипр в течении неограниченного срока действия всего за два месяца. Инвестор может подать заявление на получение гражданства Кипра после пяти лет проживания в стране в качестве обладателя такого разрешения. Получение постоянного вида на жительство дает иностранным гражданам стабильный и гарантированный статус проживания и открывает большие возможности для работы, бизнеса, образования и социальной интеграции.
Заявитель должен инвестировать не менее 300 000 евро в одну из следующих категорий:
Преимущества
Безвизовый въезд в 175 стран, включая страны Шенгенской зоны, Великобританию, Объединенные Эмираты, Канаду, Гонконг, Японию, Сингапур
|Зависит от количества членов семьи
|5000.00 EUR
Минимальный возраст от 18 лет
Комплексная проверка и одобрение кандидата правительством
Банковский документ о наличии средств с подтверждением происхождения
Отсутствие судимости