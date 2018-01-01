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ПМЖ Кипра за инвестиции

Кипр Кипр
Срок получения: от 2 месяцев
Расходы: от
€300,000
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ПМЖ Кипра за инвестиции
ПМЖ
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Описание Описание
Преимущества Преимущества
Инвестиции Инвестиции
Расходы Расходы
Этапы Этапы

О программе

Программа получения вида на жительство на Кипре через инвестиции позволяет заявителям и их семьям получить разрешение на иммиграцию в Кипр в течении неограниченного срока действия всего за два месяца. Инвестор может подать заявление на получение гражданства Кипра после пяти лет проживания в стране в качестве обладателя такого разрешения. Получение постоянного вида на жительство дает иностранным гражданам стабильный и гарантированный статус проживания и открывает большие возможности для работы, бизнеса, образования и социальной интеграции. 

Заявитель должен инвестировать не менее 300 000 евро в одну из следующих категорий:

  • Купить новую жилую недвижимость
    • Ознакомьтесь с подробностями ниже 
  • Приобрести коммерческую недвижимость
    • Ознакомьтесь с подробностями ниже 
  • Инвестировать в уставный капитал кипрской компании
    • Приобрести акции или учредить кипрскую компанию и инвестировать в уставный капитал. Компания должна базироваться и осуществлять свою деятельность в Республике Кипр, иметь подтвержденное физическое присутствие и иметь в штате не менее 5 человек
  • Инвестировать в подразделения Кипрской инвестиционной организации коллективных инвестиций (формы AIF, AIFLNP, RAIF)

Преимущества

  • Постоянный вид на жительство на Кипре предоставляется за 2-3 месяца
  • Возможность получить гражданство Кипра через пять лет
  • Право на получение гражданства имеет вся семья
    • Вид на жительство может быть получен всей семьей, включая детей, братьев и сестер и родителей
  • Безвизовый въезд в 175 стран, включая страны Шенгенской зоны, Великобританию, Объединенные Эмираты, Канаду, Гонконг, Японию, Сингапур
  • Стабильная и безопасная юрисдикция с большими возможностями для работы, бизнеса, образования и социальной интеграции
Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 2 месяцев
Расходы
Расходы
от
€300,000
Дополнительный доход
Дополнительный доход
Есть
Безвизовый въезд
Безвизовый въезд
Безвизовый въезд

Безвизовый въезд в 175 стран, включая страны Шенгенской зоны, Великобританию, Объединенные Эмираты, Канаду, Гонконг, Японию, Сингапур

Албания, Андорра, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Багамские острова, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Белиз, Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Бруней Даруссалам, Болгария, Бурунди, Камбоджа, Канада, Кабо-Верде, Чили, Колумбия, Коморские о-ва, Конго, Демократическая Республика, Коста-Рика, Кот д’Ивуар, Хорватия, Куба, Чехия, Джибути, Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Эстония, Эфиопия, Фиджи, Финляндия, Франция, Габон, Гамбия, Грузия, Германия, Гана, Греция, Гренада, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Биссау, Гаити, Гондурас, Гонконг, Венгрия, Исландия, Индия, Индонезия, Иран, Ирак, Ирландия, Израиль, Италия, Ямайка, Япония, Иордания, Казахстан, Кения, Кирибати, Косово, Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Латвия, Ливан, Лесото, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Макао, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мальдивские о-ва, Мальта, Маршалловы о-ва, Мавритания, Маврикий, Мексика, Федеративные Штаты Микронезии, Молдова, Монако, Монголия, Черногория, Марокко, Мозамбик, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигерия, Северная Македония, Норвегия, Оман, Палау, Палестинские территории, Панама, Папуа – Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Катар, Румыния, Россия, Руанда, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Самоа, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Сейшельские острова, Сьерра-Леоне, Сингапур, Словакия, Словения, Соломоновы Острова, Сомали, ЮАР, Южная Корея, Южный Судан, Испания, Шри-Ланка, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам, Швеция, Швейцария, Тайвань, Таджикистан, Танзания, Таиланд, Восточный Тимор, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Турция, Уганда, Украина, ОАЭ, Великобритания, Уругвай, Узбекистан, Вануату, Государство-город Ватикан, Венесуэла, Вьетнам, Замбия, Зимбабве
Варианты инвестиций
Покупка недвижимости Покупка недвижимости
Это может быть дом или квартира, приобретенные от 300 000 евро плюс НДС. Это также могут быть два объекта недвижимости за вышеуказанную сумму, и инвестор может приобрести их у разных девелоперских компаний. Объекты вне плана также включены, независимо от даты сдачи. Если заявитель и супруг(а) покупают вместе, вышеуказанные условия применяются к обоим. То есть общая сумма должна составлять не менее 300 000 евро плюс НДС за один или два объекта недвижимости. Оставьте заявку, и мы подготовим для Вас лучшее предложение
300000.00 EUR
Коммерческая недвижимость Коммерческая недвижимость
Это могут быть офисы, магазины, отели или другие коммерческие помещения. Это также может быть несколько разных объектов, в том числе предложения вторичного рынка. Сумма должна составлять не менее 300 000 евро плюс НДС за один или два объекта недвижимости.Оставьте заявку, и мы подготовим для Вас лучшее предложение
300000.00 USD
Дополнительные расходы
Зависит от количества членов семьи 5000.00 EUR
Требования к заявителю

  • Минимальный возраст от 18 лет

  • Комплексная проверка и одобрение кандидата правительством

  • Банковский документ о наличии средств с подтверждением происхождения

  • Отсутствие судимости 

Этапы получения программы
Оставьте заявку
от 1 день
Консультанты Luxe Legal services - высококвалифицированные специалисты, которые проведут вас через каждый этап процесса получения второго гражданства с должной осмотрительностью и заботой, гарантируя, что ваше заявление будет подано правильно для получения необходимого результата. Под нашим квалифицированным руководством мы можем помочь вам сориентироваться на пути к построению светлого будущего для себя и своей семьи с помощью второго гражданства (ПМЖ)
Первоначальные проверки due diligence завершены
от 10 дней
Клиентское соглашение подписано, аванс оплачен
от 1 день
Сбор и подготовка всех необходимых документов
от 14 дней
Открытие счета в местном банке и инициальный перевод
от 5 дней
Покупка недвижимости, которая идеально соответствует вашим потребностям
от 10 дней
Подача заявления на получение постоянного места жительства в Отдел гражданства и миграции.
от 14 дней
Заявка одобрена
от 45 дней
Получение статуса и прибытие вашей семьи на остров в течение года для сдачи биометрических данных
от 5 дней
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ПМЖ Кипра за инвестиции
Кипр Кипр
от
€300,000
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