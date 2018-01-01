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Developerscyprus

Amathountos 108a, 4532, Agios Tychon, Cyprus
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Developerscyprus
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Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
1982
Языки общения
Языки общения
English, Ελληνικά
Веб-сайт
Веб-сайт
www.developerscyprus.com
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О застройщике

DevelopersCyprus - уважаемая компания по недвижимости и развитию, которая работает с 1982 года.

Он посвящен искусству строительства, управления, продажи и инвестирования в исключительные объекты недвижимости, с впечатляющим наследием, охватывающим более четырех десятилетий, DevelopersCyprus может похвастаться обширной историей экспертизы и непоколебимой приверженностью индустрии недвижимости. Наше путешествие началось с провидца Криса Майкла, который основал фирму на основе честности, прозрачности и справедливых отношений.

Наши агенты на Кипре
Antonis Michael
Antonis Michael
Другие застройщики
Pafilia

45-летнее наследие

За четыре с половиной десятилетия мы изменили ландшафт собственности на Кипре, помогая повысить международный статус нашей любимой страны. Пафилия является лидером на рынке кипрских программ гражданства и проживания. Каждый год сотни состоятельных людей и их консультантов полагаются на наш опыт и знания в этой области. Являясь крупнейшим застройщиком частной собственности на Кипре, Pafilia предлагает комплексное решение как для покупателей иммиграции, так и для жизни, предлагая широкий спектр услуг до и после продажи.

Наш обширный опыт, персональное обслуживание и проверенный послужной список, а также наш обширный и разнообразный портфель недвижимости, который включает в себя Кипр ’ два самых революционных события ONE и Minthis, заработали Пафилии более 39 международных наград.

Основанная в 1977 году и управляемая владельцем г-ном Элиасом Элиадесом и его семьей, марка Pafilia является синонимом качества и дизайна и приобрела репутацию превосходного.

Edelweiss Saryap Insaat LTD

Saryap Insaat LTD - это турецкая строительная компания с более чем 25-ти детним опытом в строительном бизнесе в Турции и Европе, работает на Кирпе с 2016.

Наш проект Edelweiss - это премиальное качество строительтсва и сервиса и возможность выгодного инвестирования. А также концепция апарт-комплекса, что подразумевает отдых уровня отеля 5* в наших апартаментах.

 

Elysia Park

Идеальное сочетание домашнего стиля жизни и роскоши курортных удобств для тех, кто находится в поисках большей независимости. Elysia Park предлагает широкий выбор вариантов жилья на любой вкус: от студий люкс до роскошных пентхаусов с тремя спальнями и всеми удобствами, включая бассейны в виде лагуны, тренажерный зал и оздоровительный центр. Отель расположен в самом центре Като Пафоса, поэтому вы сможете легко добраться до основных достопримечательностей Пафоса, а также песчаных пляжей, мест археологических раскопок в гавани Пафоса, ресторанов, баров и торгового центра Kings Avenue.

ARISTO Developers Ltd.

За более чем 40 лет Aristo Developers зарекомендовала себя как один из крупнейших ведущих и отмеченных наградами застройщиков Кипрской недвижимости и предпочтительный партнер для приобретения жилой и коммерческой недвижимости на острове.

Будучи первым девелопером недвижимости, который владеет и строит гольф-курорты, учебные заведения, торговые центры и аквапарки на Кипре, Aristo Developers стремится возглавить будущее рынка недвижимости Кипра.

Domaland properties LTD

Domaland Properties Ltd была основана в 2012 году и сегодня является одним из самых известных застройщиков Лимассола. Наша динамичная и новаторская, а также страстная приверженность, создает и обеспечивает великолепно спроектированную недвижимость в прекрасных местах по всему Кипру. Наше портфолио недвижимости отражает желания широкого круга покупателей жилья, от средних до крупных, с акцентом на двух- и трёх-комнатные квартиры в центре Лимассола. Наша безупречная рабочая этика и наше стремление к удовлетворению потребностей клиентов позволили нам продвигать наш бизнес вперед, налаживая прочные, долгосрочные отношения с нашими клиентами и деловыми партнерами.

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