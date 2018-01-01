45-летнее наследие

За четыре с половиной десятилетия мы изменили ландшафт собственности на Кипре, помогая повысить международный статус нашей любимой страны. Пафилия является лидером на рынке кипрских программ гражданства и проживания. Каждый год сотни состоятельных людей и их консультантов полагаются на наш опыт и знания в этой области. Являясь крупнейшим застройщиком частной собственности на Кипре, Pafilia предлагает комплексное решение как для покупателей иммиграции, так и для жизни, предлагая широкий спектр услуг до и после продажи.

Наш обширный опыт, персональное обслуживание и проверенный послужной список, а также наш обширный и разнообразный портфель недвижимости, который включает в себя Кипр ’ два самых революционных события ONE и Minthis, заработали Пафилии более 39 международных наград.

Основанная в 1977 году и управляемая владельцем г-ном Элиасом Элиадесом и его семьей, марка Pafilia является синонимом качества и дизайна и приобрела репутацию превосходного.