Developerscyprus
Amathountos 108a, 4532, Agios Tychon, Cyprus
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
1982
Языки общения
English, Ελληνικά
Веб-сайт
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О застройщике
DevelopersCyprus - уважаемая компания по недвижимости и развитию, которая работает с 1982 года.
Он посвящен искусству строительства, управления, продажи и инвестирования в исключительные объекты недвижимости, с впечатляющим наследием, охватывающим более четырех десятилетий, DevelopersCyprus может похвастаться обширной историей экспертизы и непоколебимой приверженностью индустрии недвижимости. Наше путешествие началось с провидца Криса Майкла, который основал фирму на основе честности, прозрачности и справедливых отношений.
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