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Компания Sabbianco Properties была основана в 2004 году как лицензированное агентство недвижимости и в настоящее время является одной из крупнейших компаний по продаже недвижимости на Кипре с офисами в Никосии, Лимассоле, Ларнаке, Пафосе и Паралимни. У нас работают только высококлассные и оп…
На протяжении многих лет наша компания успешно сотрудничает с ведущими строительными компаниями и банками Кипра, с крупными агентствами по недвижимости в России, Англии и других странах, с высокопрофессиональными и авторитетными адвокатами, архитекторами и дизайнерами на Кипре и за рубежом.
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Dom Real Estate – уникальный проект в сфере недвижимости на Кипре. Это открытая, актуальная и удобная база недвижимости. Наша цель – сделать рынок недвижимости Кипра максимально прозрачным, предельно понятным и открытым для всех его участников. А также обеспечить покупателей и арендаторов, в…
First Class Homes - это ведущее лицензированное агентство недвижимости, расположенное в Лимассоле, Кипр. Компания предлагает консультации по краткосрочным и долгосрочным инвестициям в недвижимость Кипра. Сочетая наши обширные знания о рынке недвижимости на Кипре с множеством жилых и коммерче…