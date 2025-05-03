  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. H. M. Elit Blue Limited

H. M. Elit Blue Limited

Кипр, Паралимни
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2007
На платформе
На платформе
2 года 3 месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Веб-сайт
Веб-сайт
elitblue.com/
Об агентстве

Elit Blue является партнером Savills PLC, одного из ведущих мировых агентов по недвижимости. Опыт и знания Savills охватывают весь мир и имеют обширную сеть из 600 офисов, расположенных в 60 странах, и более 35 000 человек работают по всему миру.

Местные знания и опыт Elit Blue в сочетании с обширным международным опытом в сфере недвижимости Savills помогут частным лицам, предприятиям и учреждениям принимать более эффективные решения в области недвижимости на Кипре.

Услуги

- Продажа и аренда жилой и коммерческой недвижимости
- Переезд компании
Исследование рынка недвижимости на Кипре

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:18
(UTC+3:00, Europe/Minsk)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Наши агенты на Кипре
Victoria Baskakova
Victoria Baskakova
8 объектов
Агентства рядом
SABBIANCO PROPERTIES LIMITED
Кипр, Строволос
Жилая недвижимость 1181 Коммерческая недвижимость 6 Земельные участки 48
Компания Sabbianco Properties была основана в 2004 году как лицензированное агентство недвижимости и в настоящее время является одной из крупнейших компаний по продаже недвижимости на Кипре с офисами в Никосии, Лимассоле, Ларнаке, Пафосе и Паралимни. У нас работают только высококлассные и оп…
Оставить заявку
Cyprus Sotheby’s International Realty
Кипр, муниципалитет Пафос
Жилая недвижимость 1002 Земельные участки 6
Оставить заявку
MYSPACE
Кипр, муниципалитет Лимасол
Жилая недвижимость 5023 Коммерческая недвижимость 290 Долгосрочная аренда 449 Земельные участки 237
MYSPACE — лучшее агентство недвижимости на Кипре. Мы предоставляем услуги по аренде и продаже качественного жилья, занимаемся инвестициями, помогаем в иммиграционных и юридических аспектах, а также в управлении недвижимостью.
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Языки общения
English, Русский
FIRST CLASS HOMES LTD
Кипр, муниципалитет Лимасол
Жилая недвижимость 6211 Коммерческая недвижимость 716 Земельные участки 2018
First Class Homes - это ведущее лицензированное агентство недвижимости, расположенное в Лимассоле, Кипр. Компания предлагает консультации по краткосрочным и долгосрочным инвестициям в недвижимость Кипра. Сочетая наши обширные знания о рынке недвижимости на Кипре с множеством жилых и коммерче…
Оставить заявку
DOM Real Estate
Кипр, Demos Agiou Athanasiou
Год основания компании 2014
Жилая недвижимость 70
Dom Real Estate – уникальный проект в сфере недвижимости на Кипре. Это открытая, актуальная и удобная база недвижимости. Наша цель – сделать рынок недвижимости Кипра максимально прозрачным, предельно понятным и открытым для всех его участников. А также обеспечить покупателей и арендаторов, в…
Оставить заявку
Realting.com
Перейти