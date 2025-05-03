H. M. Elit Blue Limited

Об агентстве

Elit Blue является партнером Savills PLC, одного из ведущих мировых агентов по недвижимости. Опыт и знания Savills охватывают весь мир и имеют обширную сеть из 600 офисов, расположенных в 60 странах, и более 35 000 человек работают по всему миру.



Местные знания и опыт Elit Blue в сочетании с обширным международным опытом в сфере недвижимости Savills помогут частным лицам, предприятиям и учреждениям принимать более эффективные решения в области недвижимости на Кипре.