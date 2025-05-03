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Жильё в районе Лимасол, Кипр

Лимасол
90
муниципалитет Лимасол
1634
Demos Agiou Athanasiou
923
Гермасойя
946
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7 038 объектов найдено
Квартира 1 комната в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 1 комната
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Познакомьтесь с сущностью современного Средиземноморья, живущего в этом исключительном новом…
$293,338
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Дом 4 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 4 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 289 м²
Новая разработка расположена в районе Ипсонас в Лимассоле. Расположенный очень близко к един…
$857,450
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Квартира 2 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
В одном из самых привилегированных прибрежных районов Лимассола бутик-резиденция переопредел…
$936,426
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Дом 4 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 4 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 272 м²
Новая разработка расположена в районе Ипсонас в Лимассоле. Расположенный очень близко к един…
$834,886
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Расположенный в самом сердце престижной Germasogeia, этот великолепный пентхаус с полным пол…
$1,35 млн
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Познакомьтесь с сущностью современного Средиземноморья, живущего в этом исключительном новом…
$392,058
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Современное развитие в районе Закаки Лимассола. Отличное расположение в непосредственной бли…
$468,213
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Квартира 1 комната в Гермасойя, Кипр
Квартира 1 комната
Гермасойя, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
В одном из самых привилегированных прибрежных районов Лимассола бутик-резиденция переопредел…
$676,934
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Познакомьтесь с сущностью современного Средиземноморья, живущего в этом исключительном новом…
$755,910
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
В одном из самых привилегированных прибрежных районов Лимассола бутик-резиденция переопредел…
$2,37 млн
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Квартира 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 3/3
В Айос Атанасиос Хилл в Лимассоле застройщик создает новый жилой проект. Современные архитек…
$488,474
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Квартира 3 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 3 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Introducing an exquisite luxury residential project in Agios Tychonas, Limassol, featuring 1…
$1,07 млн
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Квартира 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Современный жилой проект удобно расположен в туристической зоне Linopetra в Лимассоле, в 700…
$1,63 млн
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Дом 3 спальни в Суни-Занакия, Кипр
Дом 3 спальни
Суни-Занакия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
We are delighted to be offering you this beautiful bungalow located in picturesque Souni.  …
$423,443
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Квартира 2 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Полностью отремонтированная дизайнером просторная двухкомнатная квартира с видом на море нап…
$443,270
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Дом 5 спален в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дом 5 спален
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Роскошная вилла с 5 спальнями в настоящее время находится в стадии строительства в престижно…
$5,21 млн
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Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 3/3
Проект в районе Гермасогея (Лимассол). Здание расположено недалеко от главной дороги, соедин…
$493,853
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 4/5
Расположенный между двумя международными аэропортами и потрясающей набережной, Лимассол явля…
$570,527
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 3/4
Современный жилой проект в центре города в районе Католики в Лимассоле, всего в 700 метрах о…
$411,636
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Квартира 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Новый проект, расположенный в престижном жилом районе Агиос Афанасиос, Лимассол. Расположен …
$647,433
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Дом 4 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 4 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 287 м²
An exclusive project situated in the prestigious Sfalaggiotissa Area in Agios Athanasios mun…
$868,600
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 2
Современное 3-этажное здание с роскошными 6 квартирами из 2 спален. Современные открытые пла…
$450,360
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Дом 3 спальни в район Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 149 м²
Explore this magnificent villa nestled in Kalogiroi area of Limassol, offering tranquility a…
$1,58 млн
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Квартира 1 спальня в район Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня
район Лимасол, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Part of a successful series of urban apartments a stone’s throw away from Limassol’s coastli…
$462,487
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Дом 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Продается вилла с бассейном и садом на крыше, которая является частью строящегося закрытого …
$713,502
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Премиальное жилое развитие, расположенное в районе Агиос Спиридонас, Лимассол. Проект состои…
$398,013
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Квартира 2 спальни в район Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 2/3
Квартира на продажу в новом комплексе, который будет расположен в одном из лучших мест Лимас…
$494,297
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 2
Дом расположен в Айос Атанасиос, Лимассол и является полноценным жилым сообществом. Этот про…
$531,153
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Дуплекс 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 1/3
Это жилой комплекс премиум-класса в престижном туристическом районе Лимассола, Гермасогея. П…
$603,732
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Закрытое жилое развитие в районе Католики в Лимассоле. Расположен в центре всей необходимой …
$476,520
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Типы недвижимости в районе Лимасол

квартиры
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Параметры недвижимости в районе Лимасол, Кипр

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с террасой
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с видом на море
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