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413 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
2
2
121 м²
Nestled in the central neighbourhood of Larnaca, this modern development offers stylish apar…
€430,000
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Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
2
2
106 м²
These exclusive luxury penthouses are located in the tranquil and cosy neighbourhood of Tsak…
€275,000
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Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
2
2
97 м²
Discover the epitome of style and contemporary living in these new luxury apartments located…
€250,000
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Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
2
2
104 м²
Explore an exquisite new project in the serene and picturesque neighbourhood of Vergina, one…
€245,000
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Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
2
2
109 м²
Nestled in the central neighbourhood of Larnaca, this modern development offers stylish apar…
€240,000
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Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
2
2
128 м²
Discover the epitome of style and contemporary living in these new luxury apartments located…
€230,000
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Квартира 3 спальни
Ларнака, Кипр
3
2
130 м²
Discover the epitome of style and contemporary living in these new luxury apartments located…
€225,000
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Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
2
2
94 м²
Discover these new elegant apartments nestled in the rapidly emerging Livadia area of Larnac…
€225,000
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Квартира 1 спальня
Ларнака, Кипр
1
1
76 м²
These exclusive luxury penthouses are located in the tranquil and cosy neighbourhood of Tsak…
€190,000
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Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
2
2
110 м²
Discover the epitome of style and contemporary living in these new luxury apartments located…
€185,000
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Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
2
2
88 м²
Discover these new elegant apartments nestled in the rapidly emerging Livadia area of Larnac…
€190,000
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Квартира 1 спальня
Ларнака, Кипр
1
1
69 м²
Nestled in the central neighbourhood of Larnaca, this modern development offers stylish apar…
€166,000
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Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
2
2
105 м²
Explore an exquisite new project in the serene and picturesque neighbourhood of Vergina, one…
€175,000
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Квартира 1 спальня
Ларнака, Кипр
1
1
69 м²
Discover the epitome of style and contemporary living in these new luxury apartments located…
€150,000
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Пентхаус 2 спальни с парковкой, с террасой, с видом на город
Ларнака, Кипр
3
82 м²
2
Новая малоэтажная резиденция в престижном районе Ливадия, Кипр Предлагаются квартиры с балк…
€225,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ларнака, Кипр
4
164 м²
2
Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, Ливадия, Кипр Предлагаются виллы с ба…
€395,000
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Пентхаус 2 спальни с парковкой, с террасой, с видом на город
Ларнака, Кипр
3
82 м²
2
Новая малоэтажная резиденция в престижном районе Арадипу, Кипр Предлагаются квартиры с балк…
€225,000
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Пентхаус 1 спальня с парковкой, с террасой, с видом на город
Ларнака, Кипр
2
62 м²
3
Новая малоэтажная резиденция в центре Ларнаки, Кипр Предлагаются квартиры с балконами, парк…
€190,000
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Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
2
2
97 м²
Discover this stylish new development conveniently located in the quiet and prestigious resi…
€291,000
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Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
2
2
103 м²
Explore this unique new development nestled in a peaceful, family-oriented residential area …
€267,000
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Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
2
2
95 м²
Explore this unique new development nestled in a peaceful, family-oriented residential area …
€170,000
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Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
2
2
95 м²
Discover this stylish new development conveniently located in the quiet and prestigious resi…
€178,000
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Квартира 1 спальня
Ларнака, Кипр
1
1
66 м²
Explore this unique new development nestled in a peaceful, family-oriented residential area …
€120,000
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Квартира 1 спальня
Ларнака, Кипр
1
1
63 м²
Discover this stylish new development conveniently located in the quiet and prestigious resi…
€135,000
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Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
2
2
99 м²
This new contemporary project offers a range of 1-3-bedroom apartments with spacious terrace…
€330,000
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Квартира 3 спальни
Ларнака, Кипр
3
2
133 м²
This contemporary residential project is strategically located in the tranquil Krasa area of…
€300,000
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Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
2
2
97 м²
This contemporary residential project is strategically located in the tranquil Krasa area of…
€227,500
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Квартира 3 спальни
Ларнака, Кипр
3
2
133 м²
This contemporary residential project is strategically located in the tranquil Krasa area of…
€215,000
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Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
2
2
97 м²
This contemporary residential project is strategically located in the tranquil Krasa area of…
€170,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с тренажерным залом
Ларнака, Кипр
1
35 м²
4
Новая резиденция с бассейном и террасой на крыше недалеко от пляжа, Ларнака, Кипр Предлагаю…
€163,500
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