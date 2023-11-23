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Жильё в Ларнака, Кипр

Ларнака
303
Kiti
35
Dromolaxia
6
Dromolaxia-Meneou Municipality
6
Maroni
6
Oroklini
4
413 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Nestled in the central neighbourhood of Larnaca, this modern development offers stylish apar…
€430,000
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Квартира 2 спальни в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
These exclusive luxury penthouses are located in the tranquil and cosy neighbourhood of Tsak…
€275,000
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Квартира 2 спальни в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Discover the epitome of style and contemporary living in these new luxury apartments located…
€250,000
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Квартира 2 спальни в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Explore an exquisite new project in the serene and picturesque neighbourhood of Vergina, one…
€245,000
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Квартира 2 спальни в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Nestled in the central neighbourhood of Larnaca, this modern development offers stylish apar…
€240,000
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Квартира 2 спальни в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Discover the epitome of style and contemporary living in these new luxury apartments located…
€230,000
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Квартира 3 спальни в Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Discover the epitome of style and contemporary living in these new luxury apartments located…
€225,000
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Квартира 2 спальни в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Discover these new elegant apartments nestled in the rapidly emerging Livadia area of Larnac…
€225,000
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Квартира 1 спальня в Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня
Ларнака, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
These exclusive luxury penthouses are located in the tranquil and cosy neighbourhood of Tsak…
€190,000
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Квартира 2 спальни в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Discover the epitome of style and contemporary living in these new luxury apartments located…
€185,000
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Квартира 2 спальни в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Discover these new elegant apartments nestled in the rapidly emerging Livadia area of Larnac…
€190,000
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Квартира 1 спальня в Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня
Ларнака, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Nestled in the central neighbourhood of Larnaca, this modern development offers stylish apar…
€166,000
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Квартира 2 спальни в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Explore an exquisite new project in the serene and picturesque neighbourhood of Vergina, one…
€175,000
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Квартира 1 спальня в Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня
Ларнака, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Discover the epitome of style and contemporary living in these new luxury apartments located…
€150,000
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Пентхаус 2 спальни с парковкой, с террасой, с видом на город в Ларнака, Кипр
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с террасой, с видом на город
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Площадь 82 м²
Количество этажей 2
Новая малоэтажная резиденция в престижном районе Ливадия, Кипр Предлагаются квартиры с балк…
€225,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Ларнака, Кипр
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, Ливадия, Кипр Предлагаются виллы с ба…
€395,000
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Пентхаус 2 спальни с парковкой, с террасой, с видом на город в Ларнака, Кипр
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с террасой, с видом на город
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Площадь 82 м²
Количество этажей 2
Новая малоэтажная резиденция в престижном районе Арадипу, Кипр Предлагаются квартиры с балк…
€225,000
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Пентхаус 1 спальня с парковкой, с террасой, с видом на город в Ларнака, Кипр
Пентхаус 1 спальня с парковкой, с террасой, с видом на город
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция в центре Ларнаки, Кипр Предлагаются квартиры с балконами, парк…
€190,000
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Квартира 2 спальни в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Discover this stylish new development conveniently located in the quiet and prestigious resi…
€291,000
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Квартира 2 спальни в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Explore this unique new development nestled in a peaceful, family-oriented residential area …
€267,000
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Квартира 2 спальни в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Explore this unique new development nestled in a peaceful, family-oriented residential area …
€170,000
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Квартира 2 спальни в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Discover this stylish new development conveniently located in the quiet and prestigious resi…
€178,000
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Квартира 1 спальня в Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня
Ларнака, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Explore this unique new development nestled in a peaceful, family-oriented residential area …
€120,000
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Квартира 1 спальня в Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня
Ларнака, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Discover this stylish new development conveniently located in the quiet and prestigious resi…
€135,000
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Квартира 2 спальни в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
This new contemporary project offers a range of 1-3-bedroom apartments with spacious terrace…
€330,000
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Квартира 3 спальни в Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
This contemporary residential project is strategically located in the tranquil Krasa area of…
€300,000
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Квартира 2 спальни в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
This contemporary residential project is strategically located in the tranquil Krasa area of…
€227,500
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Квартира 3 спальни в Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
This contemporary residential project is strategically located in the tranquil Krasa area of…
€215,000
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Квартира 2 спальни в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
This contemporary residential project is strategically located in the tranquil Krasa area of…
€170,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с тренажерным залом в Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с тренажерным залом
Ларнака, Кипр
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция с бассейном и террасой на крыше недалеко от пляжа, Ларнака, Кипр Предлагаю…
€163,500
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Типы недвижимости в Ларнака

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Ларнака, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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