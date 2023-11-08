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Кипр
Жилая
Никосия
Жильё в Никосия, Кипр
Никосия
341
Строволос
104
Никосия
58
Dali
21
Лакатамия
12
Geri
6
Лация
4
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385 объектов найдено
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Palaiometocho, Кипр
1
1
37 м²
Hawaii Homes крупнейший проект, строящийся возле моря в районе Бахчели, Северный Кипр. Ши…
€134,590
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
2
2
113 м²
Этот величественный проект расположен в самом центре города, на одной из самых оживленных ул…
€923,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Palaiometocho, Кипр
2
1
77 м²
2/3
Комплекс состоит из 54 апартаментов и включает 27 двухуровневых квартир с двумя спальнями и …
€139,560
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Palaiometocho, Кипр
1
1
91 м²
3/8
Отличный выбор, покупая апартаменты в новом комплексе Caesar Resort & SPA!!! Идеально рас…
€1,05 млн
Рекомендовать
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Palaiometocho, Кипр
1
1
54 м²
2/8
Отличный выбор, покупая апартаменты в новом комплексе Caesar Resort & SPA!!! Идеально рас…
€79,600
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Palaiometocho, Кипр
2
2
85 м²
3/10
Отличный выбор, покупая апартаменты в новом комплексе Caesar Resort & SPA!!! Идеально рас…
€166,600
Рекомендовать
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Palaiometocho, Кипр
1
1
54 м²
3/10
Отличный выбор, покупая апартаменты в новом комплексе Caesar Resort & SPA!!! Идеально рас…
€130,600
Рекомендовать
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с садом
Никосия, Кипр
6
820 м²
5
Новый жилой комплекс в центре Никосии, Кипр Предлагаются апартаменты и виллы с террасами. Н…
€3,30 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Palaiometocho, Кипр
1
50 м²
ВАШ ДОМ в самом СЕРДЦЕ ОСТРОВА! OLEA RESIDENCE – в ГЕЧИТКАЛЕ Комплекс расположен в 10 …
€72,306
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Строволос, Кипр
5
373 м²
3
Новый комплекс вилл с террасами и садами в пригороде Никосии, Кипр Предлагаются просторные …
€900,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Лакатамия, Кипр
5
214 м²
2
Новый комплекс вилл с садами в пригороде Никосии, Кипр Предлагаются просторные элитные вилл…
€656,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Geri, Кипр
5
233 м²
2
Новый комплекс вилл с садами в пригороде Никосии, Кипр Предлагаются просторные элитные вилл…
€739,000
Рекомендовать
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с садом
Agios Sozomenos, Кипр
6
163 м²
2
Двухэтажная вилла с садом и гаражом, Дали, Кипр Предлагается элитная вилла с крытой террасо…
€387,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Никосия, Кипр
4
151 м²
2
Комплекс двухэтажных вилл с садами рядом с рекой и центром Никосии, Кипр Предлагаются виллы…
€443,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Никосия, Кипр
5
203 м²
2
Современная вилла с садом, Никосия, Кипр Предлагается элитная вилла с большими террасами, д…
€539,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с видом на город, с теплыми полами
Никосия, Кипр
3
123 м²
3
Малоэтажная резиденция рядом с автомагистралью и центром Никосии, Кипр Предлагаются простор…
€378,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами
Никосия, Кипр
4
105 м²
4
Малоэтажная резиденция с парковкой и красивом районе Никосии, Кипр Предлагаются просторные …
€404,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами
Никосия, Кипр
4
132 м²
6
Новая резиденция с парковкой, Никосия, Кипр Предлагаются комфортабельные функциональные ква…
€433,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами
Никосия, Кипр
3
81 м²
5
Новая малоэтажная резиденция рядом с центром Никосии, Кипр Предлагаются комфортабельные фун…
€328,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами
Geri, Кипр
3
83 м²
4
Малоэтажная резиденция с парковкой и жилом районе Никосии, Кипр Предлагаются просторные ква…
€254,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с видом на город, с тренажерным залом
Никосия, Кипр
3
98 м²
26
Высотная резиденция с подземной парковкой в самом центре Никосии, Кипр Предлагаются красивы…
€548,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с видом на город
Никосия, Кипр
2
62 м²
27
Высотная резиденция с зоной отдыха и тренажерным залом в центре Никосии, Кипр Предлагаются …
€235,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами
Никосия, Кипр
3
80 м²
5
Новая резиденция рядом с центром Никосии, Кипр Предлагаются современные функциональные апар…
€323,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами
Никосия, Кипр
3
83 м²
4
Новая малоэтажная резиденция с парковкой рядом с центром Никосии, Кипр Предлагаются совреме…
€245,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами
Строволос, Кипр
4
116 м²
5
Новая резиденция с парковкой, Никосия, Кипр Предлагаются современные просторные апартаменты…
€434,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с бытовой техникой, с видом на город
Никосия, Кипр
3
106 м²
34
Высотная резиденция с бассейном и спа в центре Никосии, Кипр Предлагаются квартиры с панора…
€900,000
Рекомендовать
Квартира 9 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Лефкара, Кипр
13
370 м²
2
Вилла с гостевыми домами, бассейном и живописными видами, Лефкара, Кипр Предлагается вилла …
€2,85 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с panoramic windows, с plumbing
Лефкара, Кипр
3
130 м²
2
Новый комплекс вилл в живописном районе, Лефкара, Кипр Предлагаются двухэтажные виллы в тра…
€320,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Никосия, Кипр
2
50 м²
4
Апартаменты с просторными балконами и террасами, рядом с университетом, Никосия, Кипр Малоэ…
€195,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с Pool
Никосия, Кипр
3
85 м²
2
Красивая малоэтажная резиденция в престижном районе Никосии, Кипр Предлагаются апартаменты …
€335,000
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