Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. район Никосия
  4. Жилая

Жилье в районе Никосия, Кипр

;
Никосия
1429
Строволос
429
муниципалитет Никосия
329
Лакатамия
290
Показать больше
1 733 объекта найдено
Дом 5 спален в Yeri, Кипр
Дом 5 спален
Yeri, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Великолепный отдельный дом с огромным и красивым садом в Гери. Дом расположен в самой высоко…
$489,893
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Yeri, Кипр
Дом 4 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
4-комнатный отдельный дом Апартаменты и жилые пространства Этот предстоящий современный дом…
$567,950
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 спальни в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Побалуйте себя современным комфортом в этой 2-комнатной квартире с душем, расположенной в не…
$204,443
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 3 спальни в Строволос, Кипр
Квартира 3 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Этаж 3/3
Предлагая щедрые жилые помещения и исключительный комфорт, трехкомнатные апартаменты идеальн…
$533,529
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 спальни в Строволос, Кипр
Квартира 2 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Современный проект расположен в одном из самых привилегированных районов в районе Строволос,…
$332,771
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Лация, Кипр
Квартира 3 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Новый комплекс в Лации с легким доступом к автомагистрали и центру города, недалеко от аптек…
$271,507
Оставить заявку
Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 295 м²
Трехэтажный дом в Агланции, Никосия. Дом на первом этаже имеет площадь 104 кв.м. и состоит и…
$472,186
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Современный проект, расположенный в Лакатамии, Никосия. Проект состоит из 12 квартир. Ключев…
$244,996
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 2
Площадь 101 м²
Проект состоит из 2 блоков студии, 1-комнатных и 2-комнатных квартир и множества объектов на…
$431,340
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 2 спальни в Строволос, Кипр
Квартира 2 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Расположенный в тихом мешке в востребованном районе Строволос, этот стильный пентхаус с спал…
$384,070
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Стильный проект, расположенный в Энгоми, Никосия. В 3 км от американского и российского посо…
$588,462
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 257 м²
Количество этажей 2
Двухкомнатная квартира – идеал для современной семейной жизни Эта двухкомнатная квартира пре…
$460,770
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Современный проект, расположенный в центральном месте в Агланции, Никосия. Проект включает 1…
$357,619
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Строволос, Кипр
Квартира 2 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 97 м²
Современные 2-комнатные апартаменты в Закаки, Лимассол, недалеко от курорта MyMall и City of…
$378,161
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Дом 4 спальни в Tseri, Кипр
Дом 4 спальни
Tseri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Дом с 4 спальнями, построенный в 2003 году, выставлен на продажу в Цери. Он состоит из 200 к…
$413,163
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лация, Кипр
Квартира 2 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Уникальное место, которое действительно отличает эту квартиру, предлагая эксклюзивность и оч…
$283,621
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 2 спальни в Строволос, Кипр
Квартира 2 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Представляем потрясающий новый жилой комплекс, расположенный в одном из самых востребованных…
$348,617
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Современный проект в Энгоми, Никосия. Он расположен в тихом, жилом районе, недалеко от служб…
$312,823
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Строволос, Кипр
Квартира 2 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Расположенная на первом этаже небольшого эксклюзивного здания с восемью двухкомнатными кварт…
$333,255
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Лация, Кипр
Вилла
Лация, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Эта современная вилла с 3 спальнями предлагает комфортную и энергоэффективную семью, живущую…
$383,285
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 спальни в Дали, Кипр
Квартира 3 спальни
Дали, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Эта недавно строящаяся роскошная резиденция с 3 спальнями олицетворяет современный дизайн и …
$366,344
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Дом 5 спален в Лакатамия, Кипр
Дом 5 спален
Лакатамия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Красивый отдельно стоящий дом в одном из самых роскошных районов Никосии, в районе Архангело…
$767,302
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Строволос, Кипр
Квартира 2 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Современный проект в районе Строволоса. Прекрасный жилой район Никосии с легким доступом к ц…
$291,726
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Современное роскошное здание, предлагающее современные апартаменты с 2 и 3 спальнями. Эти ро…
$1,18 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Новый современный проект, расположенный в Энгоми, Никосия. Проект состоит из 3 этажей и 18 к…
$299,429
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Строволос, Кипр
Квартира 3 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Эта красивая 3-спальная квартира находится в тихом жилом районе в самом сердце Никосии, в не…
$483,991
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
В настоящее время строятся два исключительных жилых комплекса по 21 квартире, предлагающих щ…
$257,622
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Современный проект расположен в тихом районе в Агланции. Здание состоит из 5 квартир. Ключев…
$412,178
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Yeri, Кипр
Дом 3 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3-комнатный дом Этот большой дом предлагает 141 м2 внутреннего пространства и общую площадь …
$423,936
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Современный проект расположен в привилегированном месте Никосии в Акрополе, в тихом районе с…
$458,621
Оставить заявку

Типы недвижимости в районе Никосия

квартиры
дома

Параметры недвижимости в районе Никосия, Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти