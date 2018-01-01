Cyprus Sotheby’s International Realty

Realty Marketing Group является частью медиа компании Russian Media Group Cyprus, находится на Кипре и предоставляет консультации русскоговорящим инвесторам и покупателям зарубежной недвижимости, а также оказывает услуги по рекламе европейским девелоперам и агентствам недвижимости в сфере элитной недвижимости. Realty Marketing Group сотрудничает с застройщиками и агентствами недвижимости по рекламе и презентации элитных проектов на международном рынке в рамках мировых событий: выставок, конференций и PR кампаний. Realty Marketing Group берет на себя ответственность в консультировании и помощи в сделках только с надежными партнерами, которые доказали свою надежность на рынке на протяжении многих лет. Наша цель сделать процесс покупки и инвестирования в недвижимость на международном рынке максимально легким, понятным и безопасным.