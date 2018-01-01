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Cyprus Sotheby’s International Realty

Кипр, Cyprus, Pafos, 8047, Ioanni Agroti, 46
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Cyprus Sotheby’s International Realty
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
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Языки общения
English, Русский
Наши агенты на Кипре
Артем Соколов
Артем Соколов
280 объектов
Агентства рядом
VIDI GROUP
4 объекта
Vidi Group Property Developers — это кипрская компания, основанная в 2016 году, которая развивает широкий спектр инвестиций в жилую и коммерческую недвижимость в престижных районах Лимассола. Наш успех связан с внедрением глобальных концепций недвижимости на Кипре. Мы создаем уникальные проекты с современным дизайном и инновационными технологиями, которые обеспечивают исключительную ценность для наших клиентов. Мы увлечены своим делом и придерживаемся высоких стандаротов качества. Мы надежны и заслуживаем доверия , потому что мы делаем то, что обещаем. Мы выполняем свои обещания и строим уникальные жилые и коммерческие проекты. «Мы не строим здания — мы создаем образ жизни».
DOM Real Estate
73 объекта

Dom Real Estate – уникальный проект в сфере недвижимости на Кипре. Это открытая, актуальная и удобная база недвижимости. Наша цель – сделать рынок недвижимости Кипра максимально прозрачным, предельно понятным и открытым для всех его участников. А также обеспечить покупателей и арендаторов, владельцев недвижимости и управляющие компании реально работающим инструментом с массой возможностей и преимуществ.

Luxury Life

Здравствуйте, меня зовут Али. Luxury Life - одна из ведущих компаний по недвижимости на Северном Кипре.  - На рынке недвижимости 9 лет. Нам доверяют и мы оправдываем.  -С нашей командой эффективных юристов и консультантов по иммиграции мы поможем вам безопасно приобрести недвижимость и получить вид на жительство на Северном Кипре.  -Мы поможем вам познакомиться с Северным Кипром  -Мы проведем бесплатную консультацию -Мы предоставим бесплатный тур для посещения проектов * Трансфер из аэропорта 🛬 🚖, * Три ночи и четыре дня бесплатного проживания   

Russian Media Group
43 объекта
Realty Marketing Group является частью медиа компании Russian Media Group Cyprus, находится на Кипре и предоставляет консультации русскоговорящим инвесторам и покупателям зарубежной недвижимости, а также оказывает услуги по рекламе европейским девелоперам и агентствам недвижимости в сфере элитной недвижимости. Realty Marketing Group сотрудничает с застройщиками и агентствами недвижимости по рекламе и презентации элитных проектов на международном рынке в рамках мировых событий: выставок, конференций и PR кампаний. Realty Marketing Group берет на себя ответственность в консультировании и помощи в сделках только с надежными партнерами, которые доказали свою надежность на рынке на протяжении многих лет. Наша цель сделать процесс покупки и инвестирования в недвижимость на международном рынке максимально легким, понятным и безопасным.
SABBIANCO PROPERTIES LIMITED
1 243 объекта

Компания Sabbianco Properties была основана в 2004 году как лицензированное агентство недвижимости и в настоящее время является одной из крупнейших компаний по продаже недвижимости на Кипре с офисами в Никосии, Лимассоле, Ларнаке, Пафосе и Паралимни. У нас работают только высококлассные и опытные профессионалы, оказывающие клиенту всю возможную помощь. В основе философии нашей фирмы лежит предоставление эксклюзивного обслуживания и полное сопровождение всего процесса заключения сделки.

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