Кипр — прекрасное решение для тех, кто задумывается о переезде в теплые края. Чтобы выяснить все нюансы получения ВНЖ, ПМЖ и гражданства на Кипре, команда REALTING пообщалась с Александром Стырановским — представителем компании ARISTO Developers Ltd.

Гражданство Кипра: преимущества и условия получения

— Александр, первый вопрос. Почему Кипр?

— Плюсов в проживании в этой стране действительно очень много: высокий уровень жизни и медицины, отличные государственные и частные учреждения образования, регулярное авиасообщение с крупнейшими аэропортами мира, богатое культурно-историческое наследие. Туристы восхищаются роскошными песчаными пляжами, чистейшей морской водой и высококлассным сервисом. Бизнесменов же привлекает множество налоговых льгот, прямые иностранные инвестиции граждан ЕС и третьих стран, авторитетная и надежная финансовая система и, конечно, членство в ООН, Совете Европы и ОБСЕ. Кстати говоря, Кипр занимает пятое место в мире по безопасности.

— Как много времени потребуется туристу, впервые приехавшему на Кипр по визе, чтобы он смог стать гражданином этой солнечной страны? Что для этого нужно сделать?

— В целом путь от обычной туристической визы до получения паспорта гражданина ЕС занимает несколько лет. Для первого визита заявителю понадобится обычная виза. По ней на острове можно находиться до 90 дней. Значит, у желающего получить паспорт будет время разобраться со всеми правовыми нюансами. По обычной схеме заявитель сначала просит вид на жительство (ВНЖ), затем — постоянный вид на жительство (ПМЖ), и только спустя семь лет проживания может замахнуться на подданство. Более выгодные условия имеет человек, готовый вложить свои средства в жилую недвижимость на Кипре. Имея на руках внушительную сумму денежных средств, сделать кипрский паспорт получится гораздо быстрее. Инвестиция — самый быстрый способ получения кипрского гражданства.

Как получить вид на жительство Кипра?

— Давайте начнем с вида на жительство, который понадобится в первую очередь. Расскажите, пожалуйста, все детали: кто может его получить, как, сколько времени понадобится на оформление и, конечно, чем же он так привлекает иностранных граждан.

— Получить временный вид на жительство поможет поступление в местный вуз, приглашение на официальную работу в кипрской компании, собственный бизнес на острове, подтвержденные кипрские корни, статус беженца.

Следующий шаг после получения ВНЖ — оформление постоянного вида на жительство, дающего более широкие права и действующего бессрочно. Так, ПМЖ получает иностранец при покупке дома или квартиры стоимостью от €300 тысяч. Заявитель и его семья в этом случае могут претендовать сразу на ПМЖ, без ВНЖ.

Перед тем, как подать документы, инвестор должен купить жилую недвижимость на Кипре, открыть счет в местном банковском учреждении на 50 тыс. евро и предоставить свидетельство, указывающее на отсутствие судимости. Инвестиция в недвижимость в этом случае должна составить не менее 300 тыс. евро + НДС. Обладатель постоянного ВНЖ должен посещать остров хотя бы раз за 24 месяца. Кстати говоря, получение ПМЖ может занять около двух месяцев.

Такой документ дает право нахождения без визы в зоне ЕС. Обладатель ПМЖ может приобретать недвижимость с правом собственности и, как я уже говорил, на Кипре действует льготная система налогообложения. Это значит, что налог на недвижимость равен нулю, ставка НДС снижена (всего 5%), а пошлину на передачу объектов недвижимости по наследству и вовсе не надо оплачивать.

Что необходимо для получения кипрского гражданства?

— Все условия выполнены, ПМЖ получено. Что дальше? Как и на каких основаниях получить паспорт ЕС?

— Если заявитель прожил в кипрской республике более 7 лет, не преступал закон и не вел противоправные деяния, то он имеет все основания для того, чтобы добиться гражданства Кипра. Для этого нужно собрать справки и обратиться в местный департамент по миграции. Но для тех, кто не готов так долго ждать, есть более оперативный вариант получить кипрский паспорт — инвестиция в жилые и нежилые объекты страны. Данный вклад позволяет стать гражданином ЕС всего за полгода. Здесь работает специальная программа, предоставляющая подданство тем, кто готов инвестировать существенные денежные суммы в облигации, жилые или коммерческие объекты. Вся процедура от момента первого визита в департамент до получения документа занимает около восьми месяцев. Для обеспеченных людей инвестиция в жилые помещения — это реальная возможность оперативно и навсегда решить вопрос с визами в ЕС. Виза в более чем 158 стран (в том числе в ЕС и Канаду) полноправным жителям Кипра просто не нужна.

Привилегии для участников инвестиционной программы

— Кто может стать участником инвестиционной программы? Есть ли какие-то ограничения по возрасту, национальности, социальному статусу? Может ли получить гражданство Кипра человек, который не знает национальный язык?

— Стать участником программы, а затем и полноправным жителем этой страны может каждый совершеннолетний человек, независимо от места рождения или проживания. Главное — иметь необходимые финансовые средства (от 2 миллионов) и пройти проверку властных структур.

Программа особенно привлекательна для выходцев из бывшего союза — участвовать в ней имеет право как сам заявитель, так и вся его семья, включая жену, родителей, а также сыновей и дочерей до 28 лет. Надо отметить, что таких лояльных условий больше нет нигде в Европе. Сегодня среди всех членов Евросоюза только Кипрская республика и Мальта работают по программам «инвестиция в обмен на гражданство». В этих государствах инвестор не должен подтверждать знание национального языка и делать какие-либо денежные вклады в специальные государственные фонды.

— Требований действительно не так много. И всё же, куда именно должен вложить деньги инвестор для получения паспорта ЕС?

— Есть несколько вариантов инвестиций:

Жилой дом (или квартира) на сумму 2 млн. евро; Нежилой объект на сумму 2 млн. евро + жилой дом (или квартира) на сумму 500 тыс. евро; Государственные облигации на сумму 500 тыс. евро + жилой дом (или квартира) на сумму 2 млн. евро.

Важно отметить, что инвестору запрещено продавать купленные объекты в течение 3 лет. По завершении этого срока участник программы волен распоряжаться вкладами по своему усмотрению. Единственное условие — сохранение личного дома (квартиры) стоимостью от €500 тысяч. При этом, так как в год остров посещает около 4 миллионов туристов, сдача квадратных метров в аренду здесь всегда будет выгодным мероприятием. Инвестиция в жилье в этой теплой стране будет отличным вкладом в собственное успешное будущее.

— Наверняка бывают случаи, когда инвесторам отказывают в получении гражданства. Можете рассказать подробнее, что может помешать государству в выдаче паспорта?

— Поводом для отказа в выдаче национального удостоверения личности станет недостоверная информация, проблемы с законом и сокрытие информации о происхождении инвестируемых денежных средств.

— Давайте подведем итоги и составим список того, что кроме паспорта может приобрести новоиспеченный гражданин Кипра.

— Вот основные плюсы инвестиций в подданство:

Все права законного гражданина Евросоюза, включая право на труд, бесплатное образование медицинскую помощь и т.д.;

Постоянная «виза» в 160 государств планеты (включая страны ЕС и Канаду). Кипрский паспорт входит в ТОП-10 во всем мире.;

Налоговые льготы;

Возможность успешно сдавать приобретенные квадратные метры в аренду. Таким образом, сделанная инвестиция окупится уже в течение нескольких лет;

Нет требований к языку;

Кипр признает двойное гражданство;

Право участия в программе есть у представителей любой национальности.

Фото: Envato