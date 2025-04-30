Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. East Limassol Municiplaity
  4. Жилая

Жильё в East Limassol Municiplaity, Кипр

Demos Agiou Athanasiou
922
Гермасойя
943
Koinoteta Agiou Tychona
513
Гермасойя
186
Показать больше
2 503 объекта найдено
Дом 3 спальни в Арменохори, Кипр
Дом 3 спальни
Арменохори, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Современный 3-спальный отдельно стоящий дом в Агиос Тихонас, Лимассол Ключевые особенности …
$1,25 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 3
Это здание расположено в самом сердце популярного района Гермасогея, в Лимассоле недалеко от…
$702,525
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 спальня в Гермасойя, Кипр
Квартира 1 спальня
Гермасойя, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/5
Этот проджект расположен в процветающем месте, центральном месте в самом сердце туристическо…
$680,571
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 2 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Роскошный проект, состоящий из 9 квартир в жилом районе, окруженном всеми удобствами и очень…
$466,968
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Этаж 2/2
Этот стильный современный проект расположен в одном из лучших районов Лимассола, Папасе, кот…
$1,41 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 139 м²
Этаж 2
Проект представляет собой изысканное закрытое сообщество, расположенное на холмах Лимассола,…
$907,794
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Discover the luxury of urban living at this exclusive complex in Potamos Germasogeia, one of…
$1,17 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 2/3
Проект представляет собой блок из 8 высококачественных жилых квартир, расположенных в тихом …
$384,193
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 4 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Дом 4 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 535 м²
Эксклюзивная вилла с 4 спальнями с видом на море и горы, расположенная в Лимассоле, Агиос Ти…
$2,84 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этот жилой комплекс расположен в эксклюзивном месте Агиос Афанасиос, с прекрасным видом, 200…
$467,014
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 3/3
Проект представляет собой жилую застройку, расположенную в Айос Атанасиос, Лимассол, недалек…
$411,636
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дуплекс 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Идеально расположенный в центре туристического района Ермасойя, рядом с супермакетом Papas в…
$647,640
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 спальня в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 1 спальня
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2/3
Это высококлассная застройка в красивом, тихом жилом районе Агиос Атанасиос Лимассол, Кипр, …
$252,470
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 спальня в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 1 спальня
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Совершенно новый жилой комплекс с видом на море, расположенный в тихом жилом районе Агиос Аф…
$276,029
Оставить заявку
Пентхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 1/4
Эксклюзивный жилой проект, расположенный в красивом возвышенном районе Агиос Атанасиос. Ближ…
$576,158
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 1 656 м²
Новый проект в районе Агиос Афанасиос в Лимассоле. Это один из самых востребованных жилых ра…
$5,91 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в одном из самых востребованных районов Лима…
$754,863
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дом 4 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Вилла была недавно обставлена ​​по высшему разряду, и теперь мы решили предложить эту виллу …
$1,01 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Совершенно новый комплекс в Agios Athanasios, Limassol. Проект состоит из 8 единиц.  Ключевы…
$562,749
Оставить заявку
Дом 5 спален в Мутайяка, Кипр
Дом 5 спален
Мутайяка, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Этот изысканный проект, расположенный в очень желанном районе Мутагиака в Лимассоле, предлаг…
$2,14 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 2 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дом 2 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Элитный проект в Агиос Тихонас, Лимассол Проект состоит из 12 роскошных вилл. преимущество …
$777,236
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Discover refined living in a prestigious neighbourhood of Agios Athanasios with this exclusi…
$538,042
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
The 12 floors of the beach residence hold a total of 14 apartments of varying sizes, all car…
$2,94 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Совершенно новый комплекс в Agios Athanasios, Limassol. Проект состоит из 8 единиц.  Ключевы…
$317,849
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этот архитектурный шедевр переосмысливает роскошную жизнь в самом сердце Лимассола, сочетая …
$2,07 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Сообщество Gated, расположенное на холмах Лимассола, предназначено для тех, кто ищет идеальн…
$587,788
Оставить заявку
Дом 5 спален в Агиос Тихонас, Кипр
Дом 5 спален
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Эта элегантная вилла с 5 спальнями, построенная в 2004 году, расположена в престижном турист…
$1,36 млн
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Резиденция с парковкой в 950 метрах от моря, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются апартаменты…
$978,113
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 1 спальня
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 9/26
Смелая, культовая и роскошная башня подняла планку и установила новые стандарты городской ар…
$1,09 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 4
Резиденция премиум класса с бассейном, Гермасойя, Кипр Предлагаются меблированные апартамен…
$589,999
Оставить заявку

Типы недвижимости в East Limassol Municiplaity

квартиры
дома

Параметры недвижимости в East Limassol Municiplaity, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти