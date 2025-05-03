  1. Realting.com
  2. Застройщики
  3. Country Rose Ltd

Country Rose Ltd

Кипр, район Лимасол
;
Оставить заявку
Показать контакты
Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
1999
На платформе
На платформе
5 месяцев
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
countryrosesouni.com/
О застройщике

Компания начала свою деятельность со своего первого проекта в Платресе, популярном курорте, расположенном в горах Троодос. В 1999 году, после успешного завершения и продажи проекта Platres, Country Rose начала свою работу в селе Соуни, где с тех пор успешно строят дома. Country Rose стремится к совершенству во всех аспектах деятельности компании. Качество обеспечивается тем, что строительная компания полностью принадлежит и управляется Country Rose, что означает, что каждый аспект процесса строительства находится под нашим контролем и может соответствовать нашим строгим критериям качества. Послепродажное обслуживание играет не менее важную роль для компании, и наша цель состоит в том, чтобы предложить полную поддержку клиенту долго после завершения продажи недвижимости, предоставляя ему помощь и помощь, где это необходимо. На момент написания статьи компания построила более 200 вилл в районе Соуни.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:59
(UTC+3:00, Asia/Nicosia)
Понедельник
08:00 - 16:00
Вторник
08:00 - 16:00
Среда
08:00 - 16:00
Четверг
08:00 - 16:00
Пятница
08:00 - 16:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Новостройки
Смотреть все 4 новостройки
Premium Premium
Вилла Compose III
Вилла Compose III
Суни-Занакия, Кипр
от
$425,523
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Проект Compose III: Четыре дома типа вишниДома состоят из 4 спален и 2 ванных комнат.Первый этаж - 80м2 - Верхний этаж - 62м2Крытый вход - 3м2 - Всего - 145м2Непокрытые веранды - 6м2420 м2 (каждый дом)Общая площадь каждого дома составляет 145 м2, а также две непокрытые веранды на верхнем эта…
Застройщик
Country Rose Ltd
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Country Rose Ltd
Языки общения
English
Вилла Classic Plus - House 170
Вилла Classic Plus - House 170
Суни-Занакия, Кипр
от
$702,698
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
В доме 4 спальни и 4 ванные комнаты.   Первый этаж - 160 м2 - Верхний этаж – 90 м2 Крытая веранда – 15 м2 - Всего – 265 м2 Участок  - 750 м2 Общая крытая площадь дома составляет 265 м2, а также имеется большая открытая веранда на верхнем этаже. Это список того, что включено в цен…
Застройщик
Country Rose Ltd
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Country Rose Ltd
Языки общения
English
Вилла Classic II - House 4
Вилла Classic II - House 4
Суни-Занакия, Кипр
от
$671,234
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Дом состоит из 4 спален и 4 ванных комнат.Первый этаж - 125м2 - Верхний этаж - 74м2Крытая веранда - 25м2 - Всего - 224м2Участок - 663м2Это список того, что включено в цену.Солнечная и электрическая системы нагрева воды.Бассейн 4м х 8м.1м прокладка вокруг дома и бассейна.Деревянная беседкаКер…
Застройщик
Country Rose Ltd
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Country Rose Ltd
Языки общения
English
Вилла Sterling - House 27
Вилла Sterling - House 27
Суни-Занакия, Кипр
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь, кв. м: 420 м2 основного дома плюс 80 м2 крытых веранд плюс 40 м2 гостевого дома плюс 20 м2 дома для прислуги.Размер участка, кв. м: 4286 м2Тип недвижимости и местоположение/город: "Sterling Carob", расположен в Суни, Лимассол, Кипр.Статус: готов к немедленной сдаче.Описание проекта …
Застройщик
Country Rose Ltd
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Country Rose Ltd
Языки общения
English
Наши агенты на Кипре
Panayiotis Makedonas
Panayiotis Makedonas
Другие застройщики
Cyfield Group
Кипр, Строволос
Новостройки 1 Жилая недвижимость 1
Cyfield — подрядчик класса А любых проектов в области строительства и инфраструктуры. Кроме того, Cyfield является экспертом по строительству жилых и коммерческих высотных зданий в нескольких странах. Мы стали первой девелоперской компанией, поэтому мы непрерывно определяем архитектурные тен…
Оставить заявку
HKCY Properties
Кипр, Koinoteta Agiou Tychona
О КОМПАНИИ Наша цель – предлагать эксклюзивные экспертные решения, в которых сочетаются качество, безупречная отделка и инновации. Мы стремимся объединить наш опыт в области архитектуры с приверженностью самым строгим стандартам в сфере строительства и безопасности. В результате мы мож…
Оставить заявку
PRO Silver
Livein Properties
Кипр, район Лимасол
Год основания компании 2017
Новостройки 4 Жилая недвижимость 12
Ведущий застройщик жилой и коммерческой недвижимости в Лимассоле, Кипр Изучите наши предложения недвижимости Livein Properties – это полностью интегрированная девелоперская и строительная компания на Кипре, которая стремится улучшать жилые и коммерческие пространства. Мы специализируемся…
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Elysia Park
Кипр, муниципалитет Пафос
Жилая недвижимость 13
Идеальное сочетание домашнего стиля жизни и роскоши курортных удобств для тех, кто находится в поисках большей независимости. Elysia Park предлагает широкий выбор вариантов жилья на любой вкус: от студий люкс до роскошных пентхаусов с тремя спальнями и всеми удобствами, включая бассейны в…
Оставить заявку
Domaland properties LTD
Кипр, район Лимасол
Год основания компании 2014
Domaland Properties Ltd была основана в 2012 году и сегодня является одним из самых известных застройщиков Лимассола. Наша динамичная и новаторская, а также страстная приверженность, создает и обеспечивает великолепно спроектированную недвижимость в прекрасных местах по всему Кипру. Наше пор…
Оставить заявку
Realting.com
Перейти