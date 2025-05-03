О застройщике

Компания начала свою деятельность со своего первого проекта в Платресе, популярном курорте, расположенном в горах Троодос. В 1999 году, после успешного завершения и продажи проекта Platres, Country Rose начала свою работу в селе Соуни, где с тех пор успешно строят дома. Country Rose стремится к совершенству во всех аспектах деятельности компании. Качество обеспечивается тем, что строительная компания полностью принадлежит и управляется Country Rose, что означает, что каждый аспект процесса строительства находится под нашим контролем и может соответствовать нашим строгим критериям качества. Послепродажное обслуживание играет не менее важную роль для компании, и наша цель состоит в том, чтобы предложить полную поддержку клиенту долго после завершения продажи недвижимости, предоставляя ему помощь и помощь, где это необходимо. На момент написания статьи компания построила более 200 вилл в районе Соуни.