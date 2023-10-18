Куда поехать на зимовку в этом году — подобрали крутые варианты на юге Европы

Зимовка на юге Европе — хорошая идея? Если вас интересует не только приятный климат, но еще и европейский комфорт с зашкаливающим количеством красивых мест на квадратный метр, то однозначно да. В нашем обзоре мы подробно расскажем о трех странах в этом регионе — скорее всего, там вы сможете провести свою зиму действительно сказочно и не очень дорого.

Мы выбрали 3 топовых направления на юге Европы — Испания, Италия, Кипр — и выяснили, чем эти страны хороши для жизни зимой и как дорого там будет провести 3 месяца. Мы будем приводить средние цифры по стране, исходя из данных крупнейшей базы данных о стоимости жизни Numbeo .

Важно отметить, что в любой стране Евросоюза можно жить до 90 дней без дополнительной регистрации. Иностранцам не из ЕС для этого нужно будет оформить шенгенскую визу. А чтобы бюджетно добраться до этих стран — можно воспользоваться услугами лоукост-авиакомпаний.

Зимовка в Испании

Почему хорошо жить зимой?

В зимний период в Испании наступает низкий сезон, а значит будет меньше туристов и можно будет спокойно гулять по местным улочкам.

В Испании мягкий и очень комфортный климат. В среднем температура зимой в стране составляет +13°C (на юге примерно +18°C, а на севере и в центре +10°C).

Теплее всего в Испании зимой на Канарских островах — температура здесь зачастую доходит до +25, и не опускается ниже +18 градусов. Также довольно тепло в этот период в городе Малага (+18) и в Валенсии (15-20°C). А для любителей горнолыжного спорта подойдут горные системы Пиренеев, Сьерра-Невада и Месета.

Но есть существенный нюанс. Зимой в Испании становится холодно в квартирах (в большинстве из них нет центрального отопления), поэтому сюда стоит ехать, если собираетесь проводить больше времени на улице.

Стоимость жизни (в месяц)

Аренда. Квартира с одной спальней в центре города — €750, не в центре — €610. В маленьких городах аренда будет стоить в среднем €300-450.

Коммунальные платежи. Основные услуги (электричество, отопление, вода, мусор) в среднем обойдутся в €128, плюс интернет (около €32).

Продукты. Несколько примеров: молоко (1 литр) стоит €0.94, куриное филе (1 кг) — €6.88, яйца €2.35.

Транспорт. Общественный транспорт (абонемент на месяц) — €35, поездка в такси обойдется минимум в €3.45, 1 литр бензина стоит €1.64.

Дороже всего жить в Барселоне.

Что ещё учесть при планировании зимовки в Испании

Дополнительные советы:

Собирайте вещи для любой погоды. Погода в Испании может меняться в зависимости от региона и времени года. Рекомендуется брать с собой вещи для любой погоды, включая дождь, снег и низкие температуры.

Выучите несколько основных испанских фраз. Это поможет вам общаться с местными жителями и легче ориентироваться в городе.

Заранее бронируйте жилье. Если вы отправляетесь в страну в период рождественских праздников или в другие пиковые периоды, то лучше позаботиться об этом заблаговременно.

Воспользуйтесь преимуществами межсезонья. Многие компании в Испании предлагают скидки и акции в зимний период.

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Зимовка в Италии

Почему хорошо жить зимой?

Зима в Италии довольно мягкая относительно других европейских стран. В большей степени это касается, конечно, южной части страны (особенно тепло в Риме и Неаполе). Влажно и сыро на юге тоже бывает, но дневная температура редко опускается ниже 10°C (вообще, температурная норма здесь 10-15°C). В целом, погода в Италии довольно переменчивая: в одну минуту может идти дождь, а затем сразу же выглядывает солнце — поэтому стоит носить несколько слоев одежды, которые при необходимости будет легко снимать.

С центральным отоплением тут, как и в Испании, есть проблемы: в старых домах его вообще нет, а там, где оно есть, жильцы включают его очень редко.

С туристической точки зрения, зима в Италии — отличный период. Вы сможете насладиться местными достопримечательностями по более низким ценам, а вокруг будет гораздо меньше людей. А февраль в Италии вообще наполнен красками и весельем карнавала.

На севере Италии будет в разы холоднее, поэтому ехать сюда жить зимой стоит только, если вы невероятный любитель зимних видов спорта: итальянские Альпы известны своими склонами и буквально притягивают к себе лыжников, сноубордистов и альпинистов.

Стоимость жизни (в месяц)

Аренда. Квартира с одной спальней в центре города — €665, не в центре — €518. В маленьких городах аренда будет стоить в среднем €300-400.

Коммунальные платежи. Основные услуги (электричество, отопление, вода, мусор) в среднем обойдутся в €195, плюс интернет (около €28).

Продукты. Несколько примеров: молоко (1 литр) стоит €1.30, куриное филе (1 кг) — €9.72, яйца €3.08.

Транспорт. Общественный транспорт (абонемент на месяц) — €35, поездка в такси обойдется минимум в €5, 1 литр бензина стоит €1.92.

Дороже всего жить в Милане.

Что ещё учесть при планировании зимовки в Италии

Дополнительные советы:

Выберите направление. Среди популярных зимних направлений в Италии — Доломитовые Альпы, Итальянские Альпы, а также города Рим, Флоренция и Венеция.

Возьмите с собой теплую одежду: пальто, шапку, перчатки и шарф.

Заранее узнайте прогноз погоды, и планируйте активности соответствующим образом.

Помните о сокращении рабочего дня и закрытии некоторых предприятий в зимний период.

Приобретите туристическую страховку, чтобы защитить себя от непредвиденных обстоятельств.

Немного планирования — и вы сможете провести волшебную зимовку в Италии.

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Зимовка на Кипре

Почему хорошо жить зимой?

Самое главное преимущество Кипра зимой — это, безусловно, комфортный климат и 300 солнечных дней в году (зимой солнце светит тут около шести часов в день). Температура воздуха в среднем составляет 18 градусов.

Дожди на Кипре в зимний период тоже бывают, но плюс в том, что после него все вокруг расцветает. Да и в принципе, весна на острове начинает проявляться уже в январе: зацветают первые орхидеи, холмы и равнины Кипра начинают покрываться зеленью, в самом цвету миндальные деревья.

Минус жизни на Кипре в зимний период также связан с центральным отоплением, вернее, с его отсутствием. Поэтому в полной мере радоваться теплу на острове можно только за пределами квартир.

Стоимость жизни (в месяц)

Аренда. Квартира с одной спальней в центре города — €920, не в центре — €740. В маленьких городах аренда будет стоить в среднем €250-350.

Коммунальные платежи. Основные услуги (электричество, отопление, вода, мусор) в среднем обойдутся в €178, плюс интернет (около €33).

Продукты. Несколько примеров: молоко (1 литр) стоит €1.56, куриное филе (1 кг) — €7.81, яйца €3.30.

Транспорт. Общественный транспорт (абонемент на месяц) — €40, поездка в такси обойдется минимум в €5, 1 литр бензина стоит €1.55.

Дороже всего жить в Ларнаке.

Что ещё учесть при планировании зимовки на Кипре

Дополнительные советы:

Выберите идеальное для себя направление. В некоторых районах Кипра зимой теплее и солнечнее, чем в других. Если вы стремитесь к максимально теплой погоде, лучше остановиться в Лимассоле или Пафосе.

Возьмите с собой вещи для разных сезонов. Погода на Кипре может быть непредсказуемой, даже зимой. Поэтому нелишним будет взять с собой несколько видов одежды, включая куртку, свитер и солнцезащитный крем.

Проверьте часы работы достопримечательностей. Это важно, так как некоторые из них могут быть закрыты или работать по сокращенному графику в зимнее время.