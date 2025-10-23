  1. Realting.com
15, K. Paparegopoulos Str. 3106 Charalambides Chambers 3rd – 5th floor, P.O. Box 53147, 3300 Limassol Cyprus
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
2022
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Українська, עִברִית
О застройщике

Компания Realtika находится в центре Лимассола и занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости. В своей работе мы опираемся на опыт и профессиональный подход к деталям, поэтому предлагаем клиентам точно спроектированные объекты в самых престижных районах Лимассола Кипр.

В нашей команде — архитекторы мирового уровня, за плечами которых строительство крупнейших торговых центров, целых жилых районов и даже аэропортов. Поэтому в работе мы используем новейшие технологии, нестандартные архитектурные решения, модные тенденции в дизайне и высокое качество отделки.
Мы проектируем жилые и коммерческие здания в разных точках Лимассола, что позволяет удовлетворить потребности любого клиента.

Realtika — это:

  1. Качественная и эргономичная недвижимость от эконом до элит класса.
  2. Желание строить не только хорошо, но и с учетом пожеланий клиентов.
  3. Проекты, которые способны стать удачным объектом для инвестирования и нового образа жизни.
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Жилой комплекс ав
Жилой комплекс ав
муниципалитет Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
вбдавдвадваваав
Realtika
Наши агенты на Кипре
Дарья Кельбас
Дарья Кельбас
