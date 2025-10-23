О застройщике

Компания Realtika находится в центре Лимассола и занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости. В своей работе мы опираемся на опыт и профессиональный подход к деталям, поэтому предлагаем клиентам точно спроектированные объекты в самых престижных районах Лимассола Кипр.

В нашей команде — архитекторы мирового уровня, за плечами которых строительство крупнейших торговых центров, целых жилых районов и даже аэропортов. Поэтому в работе мы используем новейшие технологии, нестандартные архитектурные решения, модные тенденции в дизайне и высокое качество отделки.

Мы проектируем жилые и коммерческие здания в разных точках Лимассола, что позволяет удовлетворить потребности любого клиента.

Realtika — это: