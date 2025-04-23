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  4. Коттеджный посёлок из вилл и бунгало по цене квартиры (Есентепе)

Коттеджный посёлок из вилл и бунгало по цене квартиры (Есентепе)

Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$274,566
BTC
3.2659067
ETH
171.1801344
USDT
271 459.0511595
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
11
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Параметры Параметры
Описание Описание
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ID: 25413
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Деревня
    Агиос Амвросиос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    1

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ

О комплексе

Эксклюзивный жилой комплекс с виллами и бунгало по цене квартиры (в Есентепе)

О проекте:  
Комплекс состоит из  20 уникальных вилл и бунгало, расположенных на естественной возвышенности, что обеспечивает потрясающие виды и приватность. Виллы на второй линии выше, чем бунгало на первой, что создает ощущение простора и свободы.  

🔹 Виллы 3+1 (двухэтажные):  
- Закрытая площадь: ~110 м².  
- Участок: 220-250 м² с собственным садом.  

- Дополнительно: возможность установки бассейна размером 12,5 м².  

🔹 Бунгало 2+1 (одноэтажные):  
- Закрытая площадь: ~100 м².  
- Участок: 220-250 м² с приватным садом.  
- Включено: 5 единиц бытовой техники.  

🌿 Особенности комплекса:  
- Естественная элевация: виллы расположены выше, что обеспечивает великолепные виды и ощущение уединенности.  

- Собственный сад на каждой вилле: создайте свой зеленый уголок для отдыха и вдохновения.  

- Бассейн: возможность дополнить свой дом бассейном для идеального отдыха.  

Преимущества локации:  
- Тихий и престижный район Есентепе.  
- Развитая инфраструктура: магазины, кафе, парки и зоны отдыха в шаговой доступности.  

Управляющая компания возьмет на себя все вопросы по обслуживанию вашей виллы и сдачей в аренду, по вашему желанию 

Уникальность проекта:  

- Расположение в самом престижном районе на Северном Кипре - Есентепе.  
- Всего 5 минут до большого известного во всей Европе гольф-клуба с прекрасным бич-клубом на берегу моря.  

📅 Срок сдачи: Сентябрь 2027 года.  

Почему этот проект?  

- Индивидуальность: каждая вилла и бунгало спроектированы с учетом ваших потребностей.  
- Природа и комфорт: естественная возвышенность и приватные сады создают атмосферу гармонии.  
- Рассрочка на 3 года, с первоначальным взносом всего 35%

Стоимость от 250 000 EUR

Не упустите шанс стать частью этого уникального проекта! Свяжитесь с нами, чтобы узнать подробнее про свой будущий дом уже сегодня. 🏡✨

Местонахождение на карте

Агиос Амвросиос, Северный Кипр

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Коттеджный посёлок из вилл и бунгало по цене квартиры (Есентепе)
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$274,566
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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