Коттеджный посёлок из вилл и бунгало по цене квартиры (Есентепе)

Эксклюзивный жилой комплекс с виллами и бунгало по цене квартиры (в Есентепе)
О проекте:
Комплекс состоит из 20 уникальных вилл и бунгало, расположенных на естественной возвышенности, что обеспечивает потрясающие виды и приватность. Виллы на второй линии выше, чем бунгало на первой, что создает ощущение простора и свободы.
🔹 Виллы 3+1 (двухэтажные):
- Закрытая площадь: ~110 м².
- Участок: 220-250 м² с собственным садом.
- Дополнительно: возможность установки бассейна размером 12,5 м².
🔹 Бунгало 2+1 (одноэтажные):
- Закрытая площадь: ~100 м².
- Участок: 220-250 м² с приватным садом.
- Включено: 5 единиц бытовой техники.
🌿 Особенности комплекса:
- Естественная элевация: виллы расположены выше, что обеспечивает великолепные виды и ощущение уединенности.
- Собственный сад на каждой вилле: создайте свой зеленый уголок для отдыха и вдохновения.
- Бассейн: возможность дополнить свой дом бассейном для идеального отдыха.
Преимущества локации:
- Тихий и престижный район Есентепе.
- Развитая инфраструктура: магазины, кафе, парки и зоны отдыха в шаговой доступности.
Управляющая компания возьмет на себя все вопросы по обслуживанию вашей виллы и сдачей в аренду, по вашему желанию
Уникальность проекта:
- Расположение в самом престижном районе на Северном Кипре - Есентепе.
- Всего 5 минут до большого известного во всей Европе гольф-клуба с прекрасным бич-клубом на берегу моря.
📅 Срок сдачи: Сентябрь 2027 года.
Почему этот проект?
- Индивидуальность: каждая вилла и бунгало спроектированы с учетом ваших потребностей.
- Природа и комфорт: естественная возвышенность и приватные сады создают атмосферу гармонии.
- Рассрочка на 3 года, с первоначальным взносом всего 35%
Стоимость от 250 000 EUR
Не упустите шанс стать частью этого уникального проекта! Свяжитесь с нами, чтобы узнать подробнее про свой будущий дом уже сегодня. 🏡✨