Olive Trees Village

Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра

от €109,604

50–70 м² 2

Сдача в: 2025

ID: CP-690 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Алсанкак - Расстояние до моря -3000M - Расстояние до Лефкоша - 30 км - Аэропорт Эрджан - 55 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 45 м2 - 50 м2 2+1 - 70 m2 2+1 Дуплекс - 70 м2 СРОКИ: Начало строительства: апрель 2023 г. Дата завершения: апрель 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Открытый бассейн Подземная парковка с 1 выделенным местом на квартиру Генератор На 2 этаже терраса на крыше Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Асланкак Почувствуйте очарование Асланкака, Кипр, - идеальное сочетание красоты и истории. Откройте для себя потрясающие пляжи, загляните в древние места и окунитесь в атмосферу оживленных местных рынков. Незабываемые моменты ждут вас в Асланкаке, где каждый уголок рассказывает свою увлекательную историю.