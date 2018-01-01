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Olive Trees Village

Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€200,790
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5
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Год сдачи
Год сдачи
2025
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Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

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Olive Trees Village
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€200,790
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Площадь 50–70 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: Properties and partners
ID: CP-690 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Алсанкак - Расстояние до моря -3000M - Расстояние до Лефкоша - 30 км - Аэропорт Эрджан - 55 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 45 м2 - 50 м2 2+1 - 70 m2 2+1 Дуплекс - 70 м2 СРОКИ: Начало строительства: апрель 2023 г.  Дата завершения:  апрель 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Открытый бассейн Подземная парковка с 1 выделенным местом на квартиру Генератор На 2 этаже терраса на крыше Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Асланкак Почувствуйте очарование Асланкака, Кипр, - идеальное сочетание красоты и истории. Откройте для себя потрясающие пляжи, загляните в древние места и окунитесь в атмосферу оживленных местных рынков. Незабываемые моменты ждут вас в Асланкаке, где каждый уголок рассказывает свою увлекательную историю.
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/ Yeni İskele
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Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€133,787
Площадь 64–143 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2025
Агентство: Properties and partners
ID: CP-699 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Искеле - Расстояние до моря - 200 м - Расстояние до Лефкоша - 65 км - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+1 - 52 м2 - 64 м2 2+1 - 78 м2 - 87 м2 3+1 - 143 m2  СРОКИ: Дата завершения строительства: апрель 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Уход за ландшафтом                                           Обслуживание бассейна Уличное освещение Уборка блоков (вывоз мусора - дезинфекция окружающей среды) Канализация Пожарные извещатели Техническое обслуживание лифта Центральная звуковая система Открытая и крытая парковка Открытые плавательные бассейны Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Бахселере Откройте для себя чарующую красоту Бахчелера, Ени Искеле! Золотые песчаные пляжи, богатая история и пленительная природа - все это ждет вас в этой жемчужине Северного Кипра. Незабываемые впечатления и воспоминания на всю жизнь гарантированы.
Жилой комплекс Carob Hill Tatlısu
Жилой комплекс Carob Hill Tatlısu
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€138,270
Сдача в: 2024
Застройщик: Tunalı İnşaat
Татлысу находится всего в 40 минутах езды от Гирне, между горами Бешпармак и средиземноморской береговой линией. Благодаря своей нетронутой природной красоте регион Татлысу продолжает очаровывать своих посетителей и жителей. Для спокойной жизни вы попали в нужное место, потому что Татлысу является частью движения Читтаслоу. Существует уникальная береговая линия 22 км, с которой открывается беспрепятственный вид на Средиземное море. Приготовьтесь к спокойной и спокойной жизни вдали от городской суеты. И все же вы всего в 40 минутах езды от городской жизни. Проект с раем, похожим на сады, тренажерным залом и беспрепятственным видом на горы и море, 2 коммунальными бассейнами рассчитан на 365 дней жизни. Carob Hill - это место, где роскошь встречается с природой. Наши стильно спроектированные дома состоят из 3 различных типов: 1 + 1 Апартаменты ( 8 единиц ), 1 + 1 Апартаменты Loft ( 8 единиц ) и 2 + 1 Полузащищенные виллы ( 22 Единицы ). Carob Hill удовлетворит все ваши потребности и предложит вам комфортную жизнь на природе с беспрепятственным видом на море.
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