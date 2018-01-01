Olive Trees Village

ID: CP-690
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Алсанкак
- Расстояние до моря -3000M
- Расстояние до Лефкоша - 30 км
- Аэропорт Эрджан - 55 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
1+1 - 45 м2 - 50 м2
2+1 - 70 m2
2+1 Дуплекс - 70 м2
СРОКИ:
Начало строительства: апрель 2023 г.
Дата завершения: апрель 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Открытый бассейн
Подземная парковка с 1 выделенным местом на квартиру
Генератор
На 2 этаже терраса на крыше
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки
Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание,
питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О Кипре/Асланкак
Почувствуйте очарование Асланкака, Кипр, - идеальное сочетание красоты и истории. Откройте для себя потрясающие пляжи, загляните в древние места и окунитесь в атмосферу оживленных местных рынков. Незабываемые моменты ждут вас в Асланкаке, где каждый уголок рассказывает свою увлекательную историю.
ID: CP-699
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Искеле
- Расстояние до моря - 200 м
- Расстояние до Лефкоша - 65 км
- Аэропорт Эрджан - 45 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
1+1 - 52 м2 - 64 м2
2+1 - 78 м2 - 87 м2
3+1 - 143 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: апрель 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Уход за ландшафтом
Обслуживание бассейна
Уличное освещение
Уборка блоков (вывоз мусора - дезинфекция окружающей среды)
Канализация
Пожарные извещатели
Техническое обслуживание лифта
Центральная звуковая система
Открытая и крытая парковка
Открытые плавательные бассейны
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки
Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание,
питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О Кипре/Бахселере
Откройте для себя чарующую красоту Бахчелера, Ени Искеле! Золотые песчаные пляжи, богатая история и пленительная природа - все это ждет вас в этой жемчужине Северного Кипра. Незабываемые впечатления и воспоминания на всю жизнь гарантированы.
Татлысу находится всего в 40 минутах езды от Гирне, между горами Бешпармак и средиземноморской береговой линией. Благодаря своей нетронутой природной красоте регион Татлысу продолжает очаровывать своих посетителей и жителей. Для спокойной жизни вы попали в нужное место, потому что Татлысу является частью движения Читтаслоу. Существует уникальная береговая линия 22 км, с которой открывается беспрепятственный вид на Средиземное море.
Приготовьтесь к спокойной и спокойной жизни вдали от городской суеты. И все же вы всего в 40 минутах езды от городской жизни.
Проект с раем, похожим на сады, тренажерным залом и беспрепятственным видом на горы и море, 2 коммунальными бассейнами рассчитан на 365 дней жизни. Carob Hill - это место, где роскошь встречается с природой.
Наши стильно спроектированные дома состоят из 3 различных типов: 1 + 1 Апартаменты ( 8 единиц ), 1 + 1 Апартаменты Loft ( 8 единиц ) и 2 + 1 Полузащищенные виллы ( 22 Единицы ). Carob Hill удовлетворит все ваши потребности и предложит вам комфортную жизнь на природе с беспрепятственным видом на море.