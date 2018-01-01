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Lavanta

Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€619,580
;
5
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Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра

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Lavanta
Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€619,580
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€86,353
Площадь 70 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-700 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Магуса - Расстояние до моря -700 м - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 70 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: декабрь 2023 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Крытая парковка Зеленая зона перед зданием Лифт на 8 человек Система безопасности с видеокамерой Современный дизайн интерьера Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич
Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
от
€189,000
Площадь 80 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-678 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря - 100 м - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 80 m2   СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию   ФАКУЛЬТЕТЫ: Открытая терраса на крыше парковка лифт видеодомофон    Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки   Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
Резиденция Alpcan Towers Key West
Резиденция Alpcan Towers Key West
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€76,729
Площадь 34–229 м²
7 объектов 7
Застройщик: Alpcans Construction
Это великолепный проект с турецким свидетельством о праве собственности, построенный на 18 гектарах земли, состоящий из 20 этажей, 4 блоков и 500 резиденций. (1+0, 1+1, 2+1, 3+1, 2+1 LOFT, 3+1 ЛОФТ, 4+1 ДУПЛЕКС, 4+1ДУПЛЕКС ПЕНТХАУС)  В проект включено множество дополнительных услуг. Среди этих дополнительных услуг: ресепшн, курорт (аренда квартир), уборка дома, круглосуточная охрана объекта, причал для яхт, управление пляжем, такси, прокат автомобилей, автостоянка с закрытами и открытыми вариантами, а также склады, которые можно арендовать в подвал. Активная Жизнь  А так же, Фитнес-центр (300 м2), футбольное поле, теннисный корт, баскетбольная площадка, площадка для пляжного волейбола, поле для мини-гольфа, пешеходная и велосипедная дорожка, возможность аренды велосипедов и квадроциклов, места для рыбалки, кайтсерфинга, подводного плавания, парусного спорта и воды на территории. , Имеются помещения для занятий спортом.     Типы квартир -Квартиры-студии площадью от 34 м² до 59 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, ванную комнату и балкон. -Квартиры 1+1 площадью от 52 м² до 93 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, спальню, ванную комнату и балкон или сад. -Квартиры 2+1 площадью от 98 м² до 197 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, 2 спальни, ванную комнату, отдельную ванную комнату и балкон или сад. -Апартаменты-лофт 2+1 площадью от 185 м² до 236 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, 2 спальни, ванную комнату, отдельную ванную комнату в спальне, балкон и сад. -Квартиры 3+1 площадью от 161 м² до 243 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, 3 спальни, ванную комнату, отдельную ванную комнату, гардеробную и балкон. -Квартиры-лофты 3+1 площадью от 229 м² до 343 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, 3 спальни, ванную комнату, отдельную ванную комнату в спальне, гардеробную и балкон. -Наземные дуплексы 4+1 площадью 251 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, 4 спальни, 2 ванные комнаты, отдельную ванную комнату, гардеробную и сад.  
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