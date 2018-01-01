The Horizon *

Под голубым небом рядом с живописными горами...
Caesar Blue — это современный жилой комплекс, который находится рядом с песчаным пляжем на берегу Средиземного моря. Апартаменты с полным оснащением в окружении благоухающих садов и Аква Клубом — это настоящее украшение Северного Кипра. К Вашим услугам множество вариантов отдыха — от расслабляющего пилатеса в тени деревьев до захватывающего вейкбординга на море.
Преимущества комплекса:
развитая инфраструктура для детей и взрослых
возможность сдачи своих апартаментов в аренду
широкий спектр услуг, предоставляемый на территории комплекса
разнообразный выбор апартаментов на любой бюджет
удобная планировка и качественная отделка
Срок сдачи комплекса 2021-2025гг в чистовой отделке.
Условия оплаты:
дома Helena / Terra / Sophia/Iona / Isabella / Gloria / Priscilla - 50% первоначальный взнос, 50% в беспроцентную рассрочку на 24 месяца.
остальные дома: 30% первоначальный взнос, 70% в беспроцентную рассрочку на 36 месяцев.