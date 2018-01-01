  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Golden Circle Village

Golden Circle Village

Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€160,517
;
4
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Waterside
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€137,627
Жилой квартал Lilium Park
Spathariko, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€160,632
Жилой квартал Salamis City
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€171,991
Жилой квартал MODA KENT
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€137,684
Резиденция Alpcan Towers Key West
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€76,729
Вы просматриваете
Golden Circle Village
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€160,517
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Caesar BLUE QUATRO VILLAS
Жилой комплекс Caesar BLUE QUATRO VILLAS
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€368,630
Площадь 127 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Застройщик: Afik Group
Северный Кипр - это уникальное место с богатой историей, впечатляющими видами и привлекательными инвестиционными возможностями. Расскажите своим клиентам о всех преимуществах этого региона и помогите им сделать правильный выбор в пользу недвижимости Северного Кипра. Мы готовы предоставить всю необходимую поддержку и информацию для успешной сделки.  Комфортабельные, просторные виллы с учетом потребностей клиента. Сдается через 2,5 года после внесения первоначального взноса 30%, 70% в беспроцентную рассрочку на 72 месяца. Каждая вилла на 4 хозяина. Есть виллы с двумя и тремя спальнями. Сдается в чистовой отделке: встроенная кухня, шкафы и оборудованный туалет с душем.      
Жилой квартал Orchard
Жилой квартал Orchard
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€516,316
Сдача в: 2024
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Sun Tower
Жилой квартал Sun Tower
Spathariko, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€132,410
Сдача в: 2025
Агентство: GP real estate
Realting.com
Перейти