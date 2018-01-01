Aqua Garden

ID: CP-658
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич
- Расстояние до моря -250M
- Расстояние до Лефкоша - 70 км
- Аэропорт Эрджан - 35 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
3+1 ПЕНТХАУС - 320 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Готовность к проживанию
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Бассейн
Садовая зона
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки.
Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание,
питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О Кипре:
На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют вас в этих городах.
КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ 1+1 И 2+1 В ЭСЕНТЕПЕ
✨ Новый потрясающий комплекс “Magic View” возводится в регионе Эсентепе. Проект располагается в 2 км от деревни Эсентепе и всего в 300 м от моря. Все объекты располагаются так, что из апартаментов открываются шикарные виды на море. Комплекс будет характерен своими сногсшибательными видами на закат.
ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:
🔅 Тренажёрный зал
🔅 Многоступенчатые бассейны
🔅 СПА
🔅 Сауна
🔅 Бар в бассейне
🔅 Кинотеатр на открытом воздухе
🔅 Место для занятий йогой на открытом воздухе
🏛 Комплекс выполнен в классическом дизайне с использованием высококачественных материалов. Проект включает 16 квартир с одной спальней и 16 квартир с двумя спальнями.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:
📌 Высота потолков 3.1 м
📌 Система кондиционирования VRF
📌 Все материалы международных люксовых марок (керамическая плитка, окна, остекление, рабочая поверхность, изоляция, др.)
👌🏻 Вы можете стать владельцем высококачественного дома, в котором каждый сантиметр безупречно спроектирован для Вас.
💵 СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ:
Апартаменты 1+1 (60 м2 + сад) – от 69 950£
Апартаменты 2+1 (120 м2 + сад или терраса на крыше) – от 129 950£
🗓 ГРАФИК ОПЛАТЫ:
5 000£ - Резервационный депозит
35% - При подписании договора
15% - После завершения фундаментов
15% - После завершения каркаса
15% - После завершения оштукатуривания стен
15% - После завершения окон, кухни, плиточных работ
5% - После завершения бассейнов, ландшафта и при получении ключей
🔑 СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА:
Сентябрь 2022 г. – Октябрь 2024 г.
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