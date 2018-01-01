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Aqua Garden

Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€177,842
;
5
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Год сдачи
Год сдачи
2025
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Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра

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Aqua Garden
Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€177,842
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
от
€600,000
Площадь 320 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-658 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -250M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 3+1 ПЕНТХАУС - 320 м2   СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию   ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн  Садовая зона Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки.   Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют вас в этих городах.
Жилой комплекс Magic View
Жилой комплекс Magic View
Турецкая Республика Северного Кипра
от
€69,950
Сдача в: 2024
КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ 1+1 И 2+1 В ЭСЕНТЕПЕ ✨ Новый потрясающий комплекс “Magic View” возводится в регионе Эсентепе. Проект располагается в 2 км от деревни Эсентепе и всего в 300 м от моря. Все объекты располагаются так, что из апартаментов открываются шикарные виды на море. Комплекс будет характерен своими сногсшибательными видами на закат. ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:  🔅 Тренажёрный зал  🔅 Многоступенчатые бассейны  🔅 СПА  🔅 Сауна  🔅 Бар в бассейне  🔅 Кинотеатр на открытом воздухе  🔅 Место для занятий йогой на открытом воздухе 🏛 Комплекс выполнен в классическом дизайне с использованием высококачественных материалов. Проект включает 16 квартир с одной спальней и 16 квартир с двумя спальнями. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:  📌 Высота потолков 3.1 м  📌 Система кондиционирования VRF  📌 Все материалы международных люксовых марок (керамическая плитка, окна, остекление, рабочая поверхность, изоляция, др.)  👌🏻 Вы можете стать владельцем высококачественного дома, в котором каждый сантиметр безупречно спроектирован для Вас. 💵 СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ:  Апартаменты 1+1 (60 м2 + сад) – от 69 950£  Апартаменты 2+1 (120 м2 + сад или терраса на крыше) – от 129 950£ 🗓 ГРАФИК ОПЛАТЫ:  5 000£ - Резервационный депозит  35% - При подписании договора  15% - После завершения фундаментов   15% - После завершения каркаса  15% - После завершения оштукатуривания стен  15% - После завершения окон, кухни, плиточных работ  5% - После завершения бассейнов, ландшафта и при получении ключей 🔑 СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА:  Сентябрь 2022 г. – Октябрь 2024 г. Звоните прямо сейчас 
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