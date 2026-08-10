Preguntas frecuentes sobre nuevos edificios en Israel
¿Qué nuevos edificios en Israel tienen una mayor demanda por parte de los clientes?
Los compradores son más propensos a comprar apartamentos en urbanizaciones en Israel construidas por el principio de "ciudad en la ciudad". Estos nuevos edificios en Israel atraen inversores por el desarrollo de su infraestructura interna. Se da especial preferencia a las viviendas de promotores en Israel con vistas a la costa.
En promedio, ¿cuánto vale un metro cuadrado en las viviendas de promotores en Israel?
Un metro cuadrado en los edificios nuevos cuesta de 4 a 7 mil euros. Los precios exactos dependen de la ubicación de la propiedad, la clase de vivienda y si se han hecho reformas. En la etapa de excavación, el metro cuadrado es un 10-20% más barata que el precio de mercado.
¿Qué beneficios recibe el comprador al comprar un apartamento en un edificio nuevo en Israel?
La inversión permite vivir en un país desarrollado con un clima templado y un gran número de lugares para actividades de ocio. La vivienda comprada también se puede utilizar para organizar un negocio turístico mediante el alquiler.
¿Qué documentos se necesitan para comprar bienes inmuebles a un promotor en Israel?
Solo se requiere un pasaporte para comprar nuevos apartamentos y pisos. Si se compra una cabaña o villa en terrenos públicos, se requerirá un permiso adicional de la Autoridad de Tierras de Israel.