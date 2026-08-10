  1. Realting.com
  2. Israel

Obra nueva en venta en Israel

;
Tel-Aviv
439
Jerusalén
32
Netanya
40
Herzliya
3
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Barrio residencial Emplacement ideal grand 3 pieces a vendre proche de la mer et des commerces centre ville bat yam
Barrio residencial Emplacement ideal grand 3 pieces a vendre proche de la mer et des commerces centre ville bat yam
Barrio residencial Emplacement ideal grand 3 pieces a vendre proche de la mer et des commerces centre ville bat yam
Barrio residencial Emplacement ideal grand 3 pieces a vendre proche de la mer et des commerces centre ville bat yam
Barrio residencial Emplacement ideal grand 3 pieces a vendre proche de la mer et des commerces centre ville bat yam
Barrio residencial Emplacement ideal grand 3 pieces a vendre proche de la mer et des commerces centre ville bat yam
Barrio residencial Emplacement ideal grand 3 pieces a vendre proche de la mer et des commerces centre ville bat yam
Bat Yam, Israel
de
$666,000
Referencia: BY 231 Distrito: Centro, cerca del mar, tiendas y el nuevo tranvía Edificio después de Tama 38 Hermosa 3 habitación espaciosa Superficie de 80 m2 Terraza de 10 m2 2a planta con ascensor Aire acondicionado Aparcamiento privado Actualmente alquilado a 4.600 NIS/mes
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Woawww penthouse dexception proche beth habad de 5 pieces en exclusivite
Barrio residencial Woawww penthouse dexception proche beth habad de 5 pieces en exclusivite
Barrio residencial Woawww penthouse dexception proche beth habad de 5 pieces en exclusivite
Barrio residencial Woawww penthouse dexception proche beth habad de 5 pieces en exclusivite
Barrio residencial Woawww penthouse dexception proche beth habad de 5 pieces en exclusivite
Mostrar todo Barrio residencial Woawww penthouse dexception proche beth habad de 5 pieces en exclusivite
Barrio residencial Woawww penthouse dexception proche beth habad de 5 pieces en exclusivite
Hadera, Israel
de
$1,08M
BZH Descubre este ático verdaderamente prestigioso, situado justo detrás del centro de la ciudad, en una de las zonas más tranquilas y más buscadas de Hadera, a pocos minutos a pie de tiendas, transporte, todas las comodidades y el Beth'Habad de habla francesa. Ocupando todo el piso, esta r…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Fonctionnel et central
Barrio residencial Fonctionnel et central
Barrio residencial Fonctionnel et central
Barrio residencial Fonctionnel et central
Barrio residencial Fonctionnel et central
Mostrar todo Barrio residencial Fonctionnel et central
Barrio residencial Fonctionnel et central
Jerusalén, Israel
de
$1,47M
Situado en la 4a planta de un edificio recién construido y perfectamente mantenido, este apartamento de 4 habitaciones ofrece muebles modernos y una comodidad óptima. Espacios de vida brillantes y agradables Gran salón con acceso directo a una agradable terraza Cocina amplia y totalmente equ…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
TekceTekce
Barrio residencial Appartement spacieux et bien situe
Barrio residencial Appartement spacieux et bien situe
Barrio residencial Appartement spacieux et bien situe
Barrio residencial Appartement spacieux et bien situe
Barrio residencial Appartement spacieux et bien situe
Barrio residencial Appartement spacieux et bien situe
Asdod, Israel
de
$765,900
Hermoso apartamento de 4.5 habitaciones con amplio salón con vistas a un balcón soccah. Una gran cocina con un montón de espacio de almacenamiento, 2 aseos, 2 duchas, estacionamiento. El apartamento está situado en un edificio bien mantenido con acceso para personas discapacitadas, 2 ascenso…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre superbe opportunitE neve tzedek florentin
Barrio residencial A vendre superbe opportunitE neve tzedek florentin
Barrio residencial A vendre superbe opportunitE neve tzedek florentin
Barrio residencial A vendre superbe opportunitE neve tzedek florentin
Tel-Aviv, Israel
de
$1,83M
FOR SALE - NEW TZEDEK / FLORENTIN Hermoso apartamento en un nuevo edificio, situado en la frontera entre Neve Tzedek y Florentin. HaRabi MiBachrach Street Apartamento inicialmente 4 habitaciones, convertido en 3 habitaciones con un gran espacio de vida 2 dormitorios 1 baño 4a planta con a…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A louer
Barrio residencial A louer
Asdod, Israel
de
$1,499
Apartamento 2.5 habitaciones idealmente situado en planta alta con vistas al mar, frente al mar, a pocos minutos de la playa y cerca de tiendas, escuelas, transporte público y todas las comodidades. Apartamento amplio y climatizado. Disponible del 01/09/2026
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer 4 pieces a louer dans une des tours gindi sarona tel aviv
Barrio residencial A ne pas manquer 4 pieces a louer dans une des tours gindi sarona tel aviv
Barrio residencial A ne pas manquer 4 pieces a louer dans une des tours gindi sarona tel aviv
Barrio residencial A ne pas manquer 4 pieces a louer dans une des tours gindi sarona tel aviv
Barrio residencial A ne pas manquer 4 pieces a louer dans une des tours gindi sarona tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer 4 pieces a louer dans une des tours gindi sarona tel aviv
Barrio residencial A ne pas manquer 4 pieces a louer dans une des tours gindi sarona tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$3,830
Referencia: 6999 Distrito: Sarona, cerca de todas las comodidades 4 piezas incluyendo mamád Superficie de 90 m2 Terraza de 12 m2 12a planta con ascensores Aire acondicionado 2 baños, 3 aseos Aparcamiento privado Servicios del edificio: guardia y gimnasio Entrada : 23/08/2026
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement rare kikar hamedina
Barrio residencial Appartement rare kikar hamedina
Barrio residencial Appartement rare kikar hamedina
Barrio residencial Appartement rare kikar hamedina
Barrio residencial Appartement rare kikar hamedina
Mostrar todo Barrio residencial Appartement rare kikar hamedina
Barrio residencial Appartement rare kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
de
$3,43M
Rare apartment for sale in Tel-Aviv, in Kikar Hamedina district. Nuevo edificio de tiendas. 4a planta con ascensor. 160 m2 + 26 m2 terrazas (18 + 8). Cinco piezas. 2 baños. 3 W.C. Gran suite principal con armario. 1 plaza de aparcamiento. 3 exposiciones. Mamad. Precio: 10.300.000
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement a louer
Barrio residencial Appartement a louer
Asdod, Israel
de
$866
Distrito Bet: Apartamento 2.5 habitaciones renovadas, aire acondicionado (mazgan), primera planta, cerca del transporte, de forma gratuita
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement de 3 5 pieces renove au coeur calme du centre ville de hadera
Barrio residencial Appartement de 3 5 pieces renove au coeur calme du centre ville de hadera
Barrio residencial Appartement de 3 5 pieces renove au coeur calme du centre ville de hadera
Barrio residencial Appartement de 3 5 pieces renove au coeur calme du centre ville de hadera
Barrio residencial Appartement de 3 5 pieces renove au coeur calme du centre ville de hadera
Barrio residencial Appartement de 3 5 pieces renove au coeur calme du centre ville de hadera
Barrio residencial Appartement de 3 5 pieces renove au coeur calme du centre ville de hadera
Hadera, Israel
de
$1,332
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Israel ashdod appartement de 5 pieces a vendre
Barrio residencial Israel ashdod appartement de 5 pieces a vendre
Barrio residencial Israel ashdod appartement de 5 pieces a vendre
Asdod, Israel
de
$639,360
ASHDOD, distrito de Dalet: Apartamento de 5 habitaciones muy bien situado, cerca de tiendas, escuelas, guarderías y sinagogas. Este amplio apartamento ofrece hermosos volúmenes y un gran balcón soleado con vistas sin obstáculos. Hermoso edificio reformado y bien mantenido, mamado con estánda…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial appartement de luxe rare terrasse geante parkings prives amp prestations haut de gamme
Barrio residencial appartement de luxe rare terrasse geante parkings prives amp prestations haut de gamme
Barrio residencial appartement de luxe rare terrasse geante parkings prives amp prestations haut de gamme
Barrio residencial appartement de luxe rare terrasse geante parkings prives amp prestations haut de gamme
Barrio residencial appartement de luxe rare terrasse geante parkings prives amp prestations haut de gamme
Mostrar todo Barrio residencial appartement de luxe rare terrasse geante parkings prives amp prestations haut de gamme
Barrio residencial appartement de luxe rare terrasse geante parkings prives amp prestations haut de gamme
Jerusalén, Israel
de
$2,10M
¿Busca un apartamento con un acabado excepcional, que ofrece grandes espacios, privacidad y máxima comodidad? Esto es bueno para ti. Completamente renovado, diseñado con un diseño inteligente y con un nivel técnico entre los más avanzados del mercado, este apartamento destaca por sus generos…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A louer
Barrio residencial A louer
Asdod, Israel
de
$1,265
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bel appartement a ashdod
Barrio residencial Bel appartement a ashdod
Barrio residencial Bel appartement a ashdod
Barrio residencial Bel appartement a ashdod
Barrio residencial Bel appartement a ashdod
Asdod, Israel
de
$765,900
Youd Alef distrito, en un edificio tranquilo y bien mantenido, 4.5 habitación apartamento bien arreglado y espacioso. Terraza solar, bien equipada, aire acondicionado central
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement neuf 3 pieces bat yam centre
Barrio residencial Appartement neuf 3 pieces bat yam centre
Barrio residencial Appartement neuf 3 pieces bat yam centre
Barrio residencial Appartement neuf 3 pieces bat yam centre
Barrio residencial Appartement neuf 3 pieces bat yam centre
Mostrar todo Barrio residencial Appartement neuf 3 pieces bat yam centre
Barrio residencial Appartement neuf 3 pieces bat yam centre
Bat Yam, Israel
de
$682,650
Anilevich Street – Bat Yam Precio: 2 050 000 ¡El mejor precio para un nuevo apartamento recién entregado por el desarrollador! Una rara oportunidad para adquirir un nuevo apartamento, listo para entrar, en un edificio moderno que ofrece servicios de calidad. Características de la propieda…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonnes orientations clair dans un bel immeuble etage haut avec vue haut standing magnifique proche de la mer projet de qualite spacieux vue sur la mer
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonnes orientations clair dans un bel immeuble etage haut avec vue haut standing magnifique proche de la mer projet de qualite spacieux vue sur la mer
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonnes orientations clair dans un bel immeuble etage haut avec vue haut standing magnifique proche de la mer projet de qualite spacieux vue sur la mer
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonnes orientations clair dans un bel immeuble etage haut avec vue haut standing magnifique proche de la mer projet de qualite spacieux vue sur la mer
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonnes orientations clair dans un bel immeuble etage haut avec vue haut standing magnifique proche de la mer projet de qualite spacieux vue sur la mer
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonnes orientations clair dans un bel immeuble etage haut avec vue haut standing magnifique proche de la mer projet de qualite spacieux vue sur la mer
Ascalón, Israel
de
$1,03M
Dalet : 4 habitaciones en edificio de pie, cerca de la playa. Gran vista al mar. Alto nivel. Entrada inmediata
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Centre ville cachere terrasse souccah
Barrio residencial Centre ville cachere terrasse souccah
Barrio residencial Centre ville cachere terrasse souccah
Barrio residencial Centre ville cachere terrasse souccah
Barrio residencial Centre ville cachere terrasse souccah
Barrio residencial Centre ville cachere terrasse souccah
Ra'anana, Israel
de
$1,665
Alquiler a corto plazo – Ra'anana – Vacaciones Tichri especiales ??? Disponible a partir de una semana durante el período de Roch Hashana, Yom Kippur y Souccot. Mínimo 1 semana – 5.000 por semana, excluyendo la electricidad. Disfrute de su estancia en Ra'anana en este amplio dúplex de 5 ha…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique penthouse neuf a quelques pas de la plage
Barrio residencial Magnifique penthouse neuf a quelques pas de la plage
Barrio residencial Magnifique penthouse neuf a quelques pas de la plage
Asdod, Israel
de
$1,80M
En un edificio en primera línea del mar, magnífico nuevo ático con terraza de 100 m2, en un proyecto de alta calidad y alta gama, muchos servicios
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Har homa terrasse souccah
Barrio residencial Har homa terrasse souccah
Barrio residencial Har homa terrasse souccah
Barrio residencial Har homa terrasse souccah
Barrio residencial Har homa terrasse souccah
Mostrar todo Barrio residencial Har homa terrasse souccah
Barrio residencial Har homa terrasse souccah
Jerusalén, Israel
de
$929,070
Apartamento en venta en Jerusalén, en una calle deseada en el distrito de Har Homa. Ubicación privilegiada. Cerca de tiendas, transporte público, sinagoga, parques, etc. 5a planta en 6 con ascensor. Cuatro habitaciones. 87 m2 + 15 m2 de terraza con vista abierta. 3 exposiciones. 1 estacionam…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Dans les luxueuses tours
Barrio residencial Dans les luxueuses tours
Barrio residencial Dans les luxueuses tours
Barrio residencial Dans les luxueuses tours
Barrio residencial Dans les luxueuses tours
Asdod, Israel
de
$1,43M
Apartamento de lujo 5 habitaciones en la residencia "Hadkel" • En primera línea de mar • Cerca de 215 m2 de confort y lujo • Un apartamento excepcionalmente amplio de 5 habitaciones • Mamad • Vistas al mar sin obstáculos • Cerca de la playa • Amplio y brillante • Gran cocina moderna • 18 m2 …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial rez de jardin dexception avec piscine calme residentiel rare sur le marche
Barrio residencial rez de jardin dexception avec piscine calme residentiel rare sur le marche
Barrio residencial rez de jardin dexception avec piscine calme residentiel rare sur le marche
Barrio residencial rez de jardin dexception avec piscine calme residentiel rare sur le marche
Barrio residencial rez de jardin dexception avec piscine calme residentiel rare sur le marche
Mostrar todo Barrio residencial rez de jardin dexception avec piscine calme residentiel rare sur le marche
Barrio residencial rez de jardin dexception avec piscine calme residentiel rare sur le marche
Jerusalén, Israel
de
$3,56M
En un entorno tranquilo y residencial, descubra esta magnífica planta baja de jardín completamente renovado, que ofrece 150 m2 de espacio habitable y un jardín privado de 250 m2 bellamente designado. ✨ Interior 5.5 habitaciones apartamento, incluyendo mamád Reforma a escala Gran suite parent…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi magnifique proche de la mer renove
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi magnifique proche de la mer renove
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi magnifique proche de la mer renove
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi magnifique proche de la mer renove
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi magnifique proche de la mer renove
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi magnifique proche de la mer renove
Ascalón, Israel
de
$715,950
Hermoso mini ático 4 habitaciones balcón 18 metros, . Completamente renovado .. Buena ubicación, cerca de jardines de infancia, frente al centro, un edificio bien mantenido
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Vieux nord basel kikar hamedina
Barrio residencial Vieux nord basel kikar hamedina
Barrio residencial Vieux nord basel kikar hamedina
Barrio residencial Vieux nord basel kikar hamedina
Barrio residencial Vieux nord basel kikar hamedina
Mostrar todo Barrio residencial Vieux nord basel kikar hamedina
Barrio residencial Vieux nord basel kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
de
$1,43M
Apartamento en venta en Tel-Aviv, en una calle tranquila cerca de Basilea y Kikar Hamedina. Bien mantenido edificio. Segundo piso con ascensor. Tres habitaciones. 86 m2. Mamad arriba. Estacionamiento compartido. Gran salón luminoso. Precio: 4 300 000
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Israel ashdod appartement de 5 pieces a vendre
Barrio residencial Israel ashdod appartement de 5 pieces a vendre
Barrio residencial Israel ashdod appartement de 5 pieces a vendre
Asdod, Israel
de
$639,360
ASHDOD, distrito de Dalet: Apartamento de 5 habitaciones muy bien situado, cerca de tiendas, escuelas, guarderías y sinagogas. Este amplio apartamento ofrece hermosos volúmenes, un gran balcón soleado con vistas sin obstáculos. Hermoso edificio reformado y bien mantenido, mamado con estándar…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer 4 pieces a louer dans une belle residence avec piscine herzlia hills
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer 4 pieces a louer dans une belle residence avec piscine herzlia hills
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer 4 pieces a louer dans une belle residence avec piscine herzlia hills
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer 4 pieces a louer dans une belle residence avec piscine herzlia hills
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer 4 pieces a louer dans une belle residence avec piscine herzlia hills
Mostrar todo Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer 4 pieces a louer dans une belle residence avec piscine herzlia hills
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer 4 pieces a louer dans une belle residence avec piscine herzlia hills
Herzliya, Israel
de
$3,996
Referencia: 7000 Distrito: Hertzliya Hills 4 piezas incluyendo mamád Superficie de 113 m2 Terraza de 13 m3 con vista abierta y mar 12a planta con ascensores Aire acondicionado 2 baños, 2 aseos 2 plazas de aparcamiento sótano Servicios del edificio: guardia, gimnasio, country club (pool) saun…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Vue imprenable sur tout tel aviv
Barrio residencial Vue imprenable sur tout tel aviv
Barrio residencial Vue imprenable sur tout tel aviv
Barrio residencial Vue imprenable sur tout tel aviv
Barrio residencial Vue imprenable sur tout tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Vue imprenable sur tout tel aviv
Barrio residencial Vue imprenable sur tout tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,67M
Apartamento en venta en Tel-Aviv, en la hermosa Torre Midtown! La torre está situada en el corazón de Tel Aviv, cerca de los jardines de Sarona, Azrieli, el centro de la ciudad, y es fácilmente accesible por transporte público, con entradas convenientes y salidas a la ciudad. El edificio ofr…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bonne affaire bel appartement de 5 pieces avec balcon et chambre de securite bonne orientation
Barrio residencial Bonne affaire bel appartement de 5 pieces avec balcon et chambre de securite bonne orientation
Barrio residencial Bonne affaire bel appartement de 5 pieces avec balcon et chambre de securite bonne orientation
Barrio residencial Bonne affaire bel appartement de 5 pieces avec balcon et chambre de securite bonne orientation
Asdod, Israel
de
$882,450
Bonito apartamento de 5 habitaciones con balcón y sala de seguridad, aire acondicionado, cocina doble, suite principal con ducha y aseo y vestidor, buena orientación
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement neuf a quelques pas de la mer
Barrio residencial Appartement neuf a quelques pas de la mer
Barrio residencial Appartement neuf a quelques pas de la mer
Barrio residencial Appartement neuf a quelques pas de la mer
Asdod, Israel
de
$849,150
En un edificio de primera línea de mar, apartamento de 4 habitaciones nuevo y espacioso, en un proyecto de alta calidad y alta gama
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A louer a tel aviv 2 pieces proche mer
Barrio residencial A louer a tel aviv 2 pieces proche mer
Barrio residencial A louer a tel aviv 2 pieces proche mer
Barrio residencial A louer a tel aviv 2 pieces proche mer
Barrio residencial A louer a tel aviv 2 pieces proche mer
Mostrar todo Barrio residencial A louer a tel aviv 2 pieces proche mer
Barrio residencial A louer a tel aviv 2 pieces proche mer
Tel-Aviv, Israel
de
$3,164
Angle Allenby / Geoula Muy bonito edificio restaurado Primera planta con ascensor 2 piezas incluyendo una mamada Superficie de vivienda50 m2 Balcón 8 m2 Silencio. 288 shekels vaad 600 shekel, arnona 9000NIS/mes
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi spacieux
Barrio residencial Agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi spacieux
Barrio residencial Agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi spacieux
Barrio residencial Agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi spacieux
Barrio residencial Agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi spacieux
Barrio residencial Agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi spacieux
Asdod, Israel
de
$949,050
Amplia y espaciosa, gran balcón de 21 m2 y otro pequeño balcón del dormitorio principal. Cerca de la estación de tren, matnass, escuelas, centro comercial, grande y mucho más. Toda la plomería fue reemplazada y la casa fue completamente renovado hace 7 años. Aparcamiento privado, vista abier…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Central et au calme
Barrio residencial Central et au calme
Barrio residencial Central et au calme
Barrio residencial Central et au calme
Barrio residencial Central et au calme
Mostrar todo Barrio residencial Central et au calme
Barrio residencial Central et au calme
Jerusalén, Israel
de
$1,16M
Luminoso apartamento con 2 terrazas y parking – Jerusalén Situado en una de las calles más agradables de la zona, Angelo Levi Bianchini, este apartamento en el cuarto piso ofrece un equilibrio perfecto entre la comodidad moderna y la calidad de vida. Con un total de 80 m2 de los cuales 66 m2…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique 3 pieces avec mamad balcon et parking a cote du parc
Barrio residencial Magnifique 3 pieces avec mamad balcon et parking a cote du parc
Barrio residencial Magnifique 3 pieces avec mamad balcon et parking a cote du parc
Barrio residencial Magnifique 3 pieces avec mamad balcon et parking a cote du parc
Barrio residencial Magnifique 3 pieces avec mamad balcon et parking a cote du parc
Mostrar todo Barrio residencial Magnifique 3 pieces avec mamad balcon et parking a cote du parc
Barrio residencial Magnifique 3 pieces avec mamad balcon et parking a cote du parc
Tel-Aviv, Israel
de
$1,63M
Venta exclusiva En la zona residencial y verde de Bavli 5 Zohar Street En la cuarta planta, disfrutando de una fachada espaciosa y luminosa Apartamento 3 habitaciones, 81 m2 + soleada terraza de 11 m2 Orientación Sur y Oeste Incluye un dormitorio principal, un baño con ducha y WC separado. …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Ideal investissement pied a terre 5 pieces a vendre proche de toutes commodites youd guimel ashdod
Barrio residencial Ideal investissement pied a terre 5 pieces a vendre proche de toutes commodites youd guimel ashdod
Barrio residencial Ideal investissement pied a terre 5 pieces a vendre proche de toutes commodites youd guimel ashdod
Barrio residencial Ideal investissement pied a terre 5 pieces a vendre proche de toutes commodites youd guimel ashdod
Barrio residencial Ideal investissement pied a terre 5 pieces a vendre proche de toutes commodites youd guimel ashdod
Mostrar todo Barrio residencial Ideal investissement pied a terre 5 pieces a vendre proche de toutes commodites youd guimel ashdod
Barrio residencial Ideal investissement pied a terre 5 pieces a vendre proche de toutes commodites youd guimel ashdod
Asdod, Israel
de
$792,540
Referencia: AS 1015 Distrito : Youd Guimel Edificio de 8 pisos 5 piezas incluyendo mamád Superficie de 132 m2 2 terrazas 7a planta con 2 ascensores Aire acondicionado Apartamento divisible en 2 unidades (4 habitaciones + 1 habitación) 2 baños, 2 aseos Valor de arrendamiento hasta 8 500 NIS/m…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement etage haut avec vue proche de la mer vue sur la mer agreable clair spacieux bel appartement bonnes orientations projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement etage haut avec vue proche de la mer vue sur la mer agreable clair spacieux bel appartement bonnes orientations projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$832,500
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Ideal pour investisseur
Barrio residencial Ideal pour investisseur
Jerusalén, Israel
de
$1,20M
Apartamento en venta – Rue Rabbi Hisda 58 metros cuadrados en el catastro. Lanzamiento de apartamentos en unos dos años y medio. Lo que recibirá después de la reconstrucción: • Un nuevo apartamento de 103 m2 • Una terraza de 12 m2 • Un trastero de 6 m2 • Una plaza de aparcamiento privado • …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Rare appartement 4 pieces a louer rue nahal snir a ashdod
Barrio residencial Rare appartement 4 pieces a louer rue nahal snir a ashdod
Barrio residencial Rare appartement 4 pieces a louer rue nahal snir a ashdod
Barrio residencial Rare appartement 4 pieces a louer rue nahal snir a ashdod
Barrio residencial Rare appartement 4 pieces a louer rue nahal snir a ashdod
Mostrar todo Barrio residencial Rare appartement 4 pieces a louer rue nahal snir a ashdod
Barrio residencial Rare appartement 4 pieces a louer rue nahal snir a ashdod
Asdod, Israel
de
$2,165
En alquiler, hermoso apartamento de 4 habitaciones situado en la calle Nahal Snir, en el distrito de Youd Alef de Ashdod. El apartamento está situado en la tercera planta y tiene un hermoso mirpeset, aire acondicionado, aparcamiento y una mamá. Ubicación ideal, cerca de tiendas, sinagogas,…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bon emplacement etage haut avec vue mer bel appartement renove A ne pas manquer
Barrio residencial Bon emplacement etage haut avec vue mer bel appartement renove A ne pas manquer
Ascalón, Israel
de
$626,040
¡Buen trato! Hermosas 5 habitaciones en el corazón de la ciudad, completamente renovado, vista al mar, 2 ascensores (shabbat), aparcamiento en el sótano
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre lmkyrh white city tower neve tzedek de luxe
Barrio residencial A vendre lmkyrh white city tower neve tzedek de luxe
Barrio residencial A vendre lmkyrh white city tower neve tzedek de luxe
Barrio residencial A vendre lmkyrh white city tower neve tzedek de luxe
Barrio residencial A vendre lmkyrh white city tower neve tzedek de luxe
Tel-Aviv, Israel
de
$18,32M
PARA LA VENTA Descubra una de las residencias más exclusivas de Tel Aviv, ubicada en la prestigiosa Torre de la Ciudad Blanca, a pocos pasos de la playa, Neve Tzedek y Rothschild Boulevard. Esta excepcional residencia de 400 m2 en un nivel ofrece espectaculares vistas panorámicas al mar, v…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement design rue alexandre yanai
Barrio residencial Appartement design rue alexandre yanai
Barrio residencial Appartement design rue alexandre yanai
Barrio residencial Appartement design rue alexandre yanai
Barrio residencial Appartement design rue alexandre yanai
Mostrar todo Barrio residencial Appartement design rue alexandre yanai
Barrio residencial Appartement design rue alexandre yanai
Tel-Aviv, Israel
de
$1,50M
POR VENTA - NORTE - 82 m2 - 3 piezas - 3a planta con ascensor - Balcón: 8 m2 - triple exposición Este/Oeste/Sur - 2 baños con ducha Miklat en el edificio Vendido amueblado Construcción en construcción Tama38/1 (excelente oportunidad de inversores) Vaa: 272 Arnona : 750
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas rater 4 pieces a louer proche de toutes commodites dans un bel immeuble bet ashdod
Barrio residencial A ne pas rater 4 pieces a louer proche de toutes commodites dans un bel immeuble bet ashdod
Barrio residencial A ne pas rater 4 pieces a louer proche de toutes commodites dans un bel immeuble bet ashdod
Barrio residencial A ne pas rater 4 pieces a louer proche de toutes commodites dans un bel immeuble bet ashdod
Barrio residencial A ne pas rater 4 pieces a louer proche de toutes commodites dans un bel immeuble bet ashdod
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas rater 4 pieces a louer proche de toutes commodites dans un bel immeuble bet ashdod
Barrio residencial A ne pas rater 4 pieces a louer proche de toutes commodites dans un bel immeuble bet ashdod
Asdod, Israel
de
$1,632
Referencia: 7001 Distrito : Bet, cerca de transporte y tiendas Edificio renovado (después de Tama) 4 habitaciones (apartamento dividido en dos) incluyendo mamád Superficie de 108 m2 Terraza 5a planta con ascensor Aire acondicionado Entrada inmediata
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique maison privee avec vue sur la mer
Barrio residencial Magnifique maison privee avec vue sur la mer
Barrio residencial Magnifique maison privee avec vue sur la mer
Barrio residencial Magnifique maison privee avec vue sur la mer
Barrio residencial Magnifique maison privee avec vue sur la mer
Mostrar todo Barrio residencial Magnifique maison privee avec vue sur la mer
Barrio residencial Magnifique maison privee avec vue sur la mer
Hadera, Israel
de
$1,60M
¿Nuevo? ¿Nuevo? ¿Nuevo? ? Venta – Givat Olga ¡Una casa que te hará enamorarte de la primera mirada! ✨ Nuevo, de alta gama, totalmente equipado Cottage ? Aproximadamente 300 m2 construidos sobre una parcela de unos 250 m2 ?️ 7 habitaciones amplias y luminosas ? Principales activos: Un sóta…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Penthouse rare a la location a nayot museum residence
Barrio residencial Penthouse rare a la location a nayot museum residence
Barrio residencial Penthouse rare a la location a nayot museum residence
Barrio residencial Penthouse rare a la location a nayot museum residence
Barrio residencial Penthouse rare a la location a nayot museum residence
Mostrar todo Barrio residencial Penthouse rare a la location a nayot museum residence
Barrio residencial Penthouse rare a la location a nayot museum residence
Jerusalén, Israel
de
$5,828
Alquiler en el prestigioso complejo Museum Residence en Jerusalén - excepcional ático ocupando todo un piso! Situado en el corazón del barrio de Nayot, este magnífico ático de 5 habitaciones ofrece 149 m2 de espacio habitable y 125 m2 de terrazas (mirpesot) que rodean el apartamento. Graci…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 2 pieces de 74 m dans une rue calme a cote du parc et de weizmann
Barrio residencial Superbe 2 pieces de 74 m dans une rue calme a cote du parc et de weizmann
Barrio residencial Superbe 2 pieces de 74 m dans une rue calme a cote du parc et de weizmann
Barrio residencial Superbe 2 pieces de 74 m dans une rue calme a cote du parc et de weizmann
Barrio residencial Superbe 2 pieces de 74 m dans une rue calme a cote du parc et de weizmann
Mostrar todo Barrio residencial Superbe 2 pieces de 74 m dans une rue calme a cote du parc et de weizmann
Barrio residencial Superbe 2 pieces de 74 m dans une rue calme a cote du parc et de weizmann
Tel-Aviv, Israel
de
$1,03M
¡Abajo! A los 25, rue Bnei Moshe, cerca de Yehuda Maccabi, un magnífico apartamento en venta exclusiva. Alrededor de 74 m2 de espacio habitable, bañado en luz. Amplio, elegante y renovado. Segundo piso sin ascensor. Calle tranquila. Posible desarrollo futuro (TAMA)
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Dans un bel immeuble bon emplacement bonne occasion dans rue calme agreable neuf bel appartement
Barrio residencial Dans un bel immeuble bon emplacement bonne occasion dans rue calme agreable neuf bel appartement
Barrio residencial Dans un bel immeuble bon emplacement bonne occasion dans rue calme agreable neuf bel appartement
Barrio residencial Dans un bel immeuble bon emplacement bonne occasion dans rue calme agreable neuf bel appartement
Barrio residencial Dans un bel immeuble bon emplacement bonne occasion dans rue calme agreable neuf bel appartement
Asdod, Israel
de
$749,250
Muy bonito jardín de 4 habitaciones planta baja con mamá, buenos servicios, bien situado en el borde del ezor Dalet, cerca de centros comerciales, centros educativos de calidad y sinagogas
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Rare duplex penthouse avec terrasse privative sur le toit a florentin tel aviv
Barrio residencial Rare duplex penthouse avec terrasse privative sur le toit a florentin tel aviv
Barrio residencial Rare duplex penthouse avec terrasse privative sur le toit a florentin tel aviv
Barrio residencial Rare duplex penthouse avec terrasse privative sur le toit a florentin tel aviv
Barrio residencial Rare duplex penthouse avec terrasse privative sur le toit a florentin tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Rare duplex penthouse avec terrasse privative sur le toit a florentin tel aviv
Barrio residencial Rare duplex penthouse avec terrasse privative sur le toit a florentin tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,65M
Ático dúplex en un edificio moderno entregado en 2023, idealmente situado en las puertas de Florentin – una de las zonas más animadas y populares de Tel Aviv. Esta excepcional propiedad ofrece aproximadamente 94 m2 de espacio habitable repartidos en dos niveles, combinando privacidad, flexi…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 2 pieces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Barrio residencial Superbe 2 pieces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Barrio residencial Superbe 2 pieces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Barrio residencial Superbe 2 pieces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Barrio residencial Superbe 2 pieces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Mostrar todo Barrio residencial Superbe 2 pieces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Barrio residencial Superbe 2 pieces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,17M
Venta exclusiva En un nuevo programa inmobiliario firmado Carasso, entrega prevista en 2025 144 rue Ibn Gvirol Cerca del complejo y tranvía de Basilea. ¡Un magnífico apartamento funcional! ¡El séptimo piso! 2 ascensores en el edificio 55 m2 de espacio habitable, además de un lujoso balcón …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Entre gordon et la mer
Barrio residencial Entre gordon et la mer
Barrio residencial Entre gordon et la mer
Barrio residencial Entre gordon et la mer
Barrio residencial Entre gordon et la mer
Mostrar todo Barrio residencial Entre gordon et la mer
Barrio residencial Entre gordon et la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,40M
Apartamento en venta en el centro de Tel-Aviv, cerca de Gordon y el mar! Edificio clasificado con mucho carácter. Apartamento renovado de alto nivel. Segundo piso en 3, sin ascensor. 4 piezas (posibilidad de volver fácilmente a 3 piezas). 2 W.C. 70 m2 + 11 m2 terraza con vista abierta. Techo…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe penthouse vue mer
Barrio residencial Superbe penthouse vue mer
Barrio residencial Superbe penthouse vue mer
Barrio residencial Superbe penthouse vue mer
Barrio residencial Superbe penthouse vue mer
Mostrar todo Barrio residencial Superbe penthouse vue mer
Barrio residencial Superbe penthouse vue mer
Netanya, Israel
de
$2,09M
Magnífico ático en venta en Netanya, en el distrito de Park Hayam, cerca del centro de la ciudad. Construcción nueva y de alta calidad, entrega 2026. Edificio con 3 ascensores, basura vacía y sala de fiestas. 17a planta fuera de 17. Cinco piezas. 2 baños. 3 W.C. 156 m2 + 50 m2 de terraza. Vi…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble proche de la mer spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble proche de la mer spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble proche de la mer spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble proche de la mer spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble proche de la mer spacieux
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble proche de la mer spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble proche de la mer spacieux
Tel-Aviv, Israel
de
$7,659
Referencia: 6855 Distrito: Norte de Tel Aviv, cerca de Hilton Hotel en una calle tranquila 4.5 habitaciones amplias incluyendo mamád Superficie de 160 m2 2 terrazas de 10 m2 cada una Ascensor Gran estancia Aire acondicionado Vestir 2 baños, 2 aseos Aparcamiento privado Arnona : 3000 nis/2mes…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement etage haut avec vue haut standing dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement etage haut avec vue haut standing dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement etage haut avec vue haut standing dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement etage haut avec vue haut standing dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement etage haut avec vue haut standing dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Mostrar todo Barrio residencial Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement etage haut avec vue haut standing dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement etage haut avec vue haut standing dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Tel-Aviv, Israel
de
$1,42M
Referencia: TL 2256 Distrito: Sarona La construcción tiene lugar en el centro de Tel Aviv, 3 piezas 70 m2 o 75 m2 terrazas soleadas entre 6 m2 y 15 m2 de 450.000 NSI 4 piezas 95,2 m2 + 12 m2 terraza soleada NIS 5 300 000 5 piezas 120,5 m2 + terraza solarium de 12 m2 y 14 m2 de 7 750 000 N…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Barrio residencial Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Barrio residencial Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Barrio residencial Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Barrio residencial Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Barrio residencial Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Ra'anana, Israel
de
$1,10M
Hermosa superficie de 126 m2 red. Apartamento en la 4a planta con mirpeset de 14 m2. Vista abierta. Edificio renovado. Aparcamiento. El centro de Raanana. Cerca de todas las comodidades. Disponible inmediatamente. Venta rápida
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Barrio residencial Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Barrio residencial Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Barrio residencial Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Barrio residencial Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Mostrar todo Barrio residencial Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Barrio residencial Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$1,53M
Venta exclusiva - El ático más hermoso e impresionante en el popular distrito de Katznelson en Rishon LeZion! ? Ático 5 habitaciones en un nivel, completamente renovado ? Edificio 2014 (excepto Tama 38) ? Superficie de propiedad – 153 m2 construidos ? Mirpeset (sun terraza) de 37 m2 ? Derec…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Tel-Aviv, Israel
de
$699,300
Referencia: TL 2502 Distrito: Florentine, cerca de todas las comodidades, Shouk Lewinsky y a 10 minutos a pie de Rotshild ¡No te lo pierdas! Ideal inversión/pie en tierra Edificio bien mantenido 2 piezas Superficie de 33 m2 Terraza 4a planta con ascensor Aire acondicionado Actualmente alquil…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Neve tzedek tour de luxe 4 5 pieces
Barrio residencial Neve tzedek tour de luxe 4 5 pieces
Barrio residencial Neve tzedek tour de luxe 4 5 pieces
Barrio residencial Neve tzedek tour de luxe 4 5 pieces
Barrio residencial Neve tzedek tour de luxe 4 5 pieces
Mostrar todo Barrio residencial Neve tzedek tour de luxe 4 5 pieces
Barrio residencial Neve tzedek tour de luxe 4 5 pieces
Tel-Aviv, Israel
de
$4,16M
Muy alto piso estándar en venta en Tel-Aviv, en el distrito de Neve Tzedek! Edificio de lujo con gimnasio, cuidador 24/7 y piscina al aire libre. Hermosa vista de la totalidad de Tel-Aviv, Jaffa y el mar! 4,5 habitaciones, 126 m2 + 12 m2 balcón. 3 dormitorios, incluyendo un dormitorio princi…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Emplacement premium vieux nord
Barrio residencial Emplacement premium vieux nord
Barrio residencial Emplacement premium vieux nord
Barrio residencial Emplacement premium vieux nord
Barrio residencial Emplacement premium vieux nord
Mostrar todo Barrio residencial Emplacement premium vieux nord
Barrio residencial Emplacement premium vieux nord
Tel-Aviv, Israel
de
$1,99M
Apartamento en venta en Tel-Aviv, en una ubicación premium en el Viejo Norte, a pocos pasos del mar. 2a planta, 110 m2, 4,5 habitaciones, 2 baños. Al lado de la calle, vista abierta con vistas al mar. Calma y brillante. Renovado con acabados de alta gama. 2 salones en el apartamento. Pequeña…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Produit rare balcon souccah vue degagee et etage eleve a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Produit rare balcon souccah vue degagee et etage eleve a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Produit rare balcon souccah vue degagee et etage eleve a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Produit rare balcon souccah vue degagee et etage eleve a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Produit rare balcon souccah vue degagee et etage eleve a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Produit rare balcon souccah vue degagee et etage eleve a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Produit rare balcon souccah vue degagee et etage eleve a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$1,23M
En el codiciado distrito de David HaReuveni en Jerusalén, en el corazón de un ambiente religioso de alta calidad, se revela un apartamento que encarna perfectamente el equilibrio entre la comodidad moderna y la forma de vida judía. Esta espaciosa 4 habitaciones de unos 100 m2, en excelente …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Mostrar todo Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
de
$855,810
Proyecto residencial situado en el corazón de Yafo, cuya ubicación estratégica lo sitúa cerca de atracciones locales, como playas y cafés, cerca de la tranvía. Un gran patio interior de estilo europeo, que ofrece un espacio privado luminoso y agradable para los residentes. Alrededor de los …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement avec jardin 7 pieces quartier kiryat ganim a rishon lezion
Barrio residencial Appartement avec jardin 7 pieces quartier kiryat ganim a rishon lezion
Barrio residencial Appartement avec jardin 7 pieces quartier kiryat ganim a rishon lezion
Barrio residencial Appartement avec jardin 7 pieces quartier kiryat ganim a rishon lezion
Barrio residencial Appartement avec jardin 7 pieces quartier kiryat ganim a rishon lezion
Mostrar todo Barrio residencial Appartement avec jardin 7 pieces quartier kiryat ganim a rishon lezion
Barrio residencial Appartement avec jardin 7 pieces quartier kiryat ganim a rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$1,66M
Apartamento 7 habitaciones Venta apartamento con jardín único y renovado en el distrito Kiryat Ganim en Rishon LeZion! * Espacioso apartamento 7 habitaciones - 5 dormitorios y dos grandes salones * Tamaño del apartamento: aprox. 170 m2 * Gran jardín de aprox. 120 m2 * Entrada independiente …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$923,076
Nuevo proyecto en el corazón de Talpiot Jerusalén Complejo de 8 edificios de los cuales 4 ya están habitados, y 2 están siendo comercializados. 10 edificios con lujoso vestíbulo, 2 ascensores, aparcamiento subterráneo y bodegas. Con un hermoso parque que incluye parque infantil, así como va…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique rez de jardin dans un immeuble neuf en construction
Barrio residencial Magnifique rez de jardin dans un immeuble neuf en construction
Tel-Aviv, Israel
de
$1,78M
Apartamento nuevo en venta 13-15 Ben Shafrut Street, en un nuevo programa inmobiliario de prestigio firmado por ALMI En construcción. Se ofrece un apartamento con jardín con un diseño óptimo! 94 m2 de espacio habitable + 37 m2 de jardín. 3.5 piezas. En un edificio de lujo. Estacionamiento s…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
Barrio residencial Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
Barrio residencial Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
Barrio residencial Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
Barrio residencial Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
Mostrar todo Barrio residencial Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
Barrio residencial Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
Asdod, Israel
de
$785,880
HaAtsmaout Street Magnífico apartamento de 4 habitaciones, amplio y completamente renovado, con una superficie de 123 m2. Características de la propiedad: • 5a planta • Mirpeset de 10 m2 soleado • Habitación segura (Mamad) • 2 baños y 2 aseos • Construcción conservada y bien cuidada • 2 as…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Barrio residencial Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Barrio residencial Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Barrio residencial Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Barrio residencial Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Mostrar todo Barrio residencial Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Barrio residencial Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Ascalón, Israel
de
$459,540
Excelente producto de inversión, tasa de no ocupación 0%. Ubicación central, edificio reciente
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Lev hair bel immeuble classe
Barrio residencial Lev hair bel immeuble classe
Barrio residencial Lev hair bel immeuble classe
Barrio residencial Lev hair bel immeuble classe
Barrio residencial Lev hair bel immeuble classe
Mostrar todo Barrio residencial Lev hair bel immeuble classe
Barrio residencial Lev hair bel immeuble classe
Tel-Aviv, Israel
de
$1,42M
Excepcional apartamento en un edificio clasificado y restaurado, en el corazón de Tel Aviv. Ubicación ultra-reprochada en el centro de Tel Aviv – un tiro de piedra de Nahalat Binyamin y el vibrante distrito de Rothschild Boulevard. Edificio totalmente renovado después de la estricta restaura…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique 2 pieces avec mamad et parking a cote de rothschild
Barrio residencial Magnifique 2 pieces avec mamad et parking a cote de rothschild
Barrio residencial Magnifique 2 pieces avec mamad et parking a cote de rothschild
Barrio residencial Magnifique 2 pieces avec mamad et parking a cote de rothschild
Barrio residencial Magnifique 2 pieces avec mamad et parking a cote de rothschild
Mostrar todo Barrio residencial Magnifique 2 pieces avec mamad et parking a cote de rothschild
Barrio residencial Magnifique 2 pieces avec mamad et parking a cote de rothschild
Tel-Aviv, Israel
de
$1,26M
Nuevo en venta exclusivamente 80 Shenkin Street (Yehuda Halevi Street corner) Cerca del tranvía En un edificio reciente de 2012 (proxito renovado) Apartamento 2 habitaciones 50 m2 de espacio habitable + balcón cuadrado de 14 m2 Mamad Chamber Funcional y luminoso Segundo piso Con ascensor Es…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf raanana
Barrio residencial Projet neuf raanana
Barrio residencial Projet neuf raanana
Barrio residencial Projet neuf raanana
Barrio residencial Projet neuf raanana
Ra'anana, Israel
de
$932,400
NUEVO PROGRAMA EN PREVENTO - RA'ANANA Mordecai Khayat se enorgullece de presentar un nuevo programa inmobiliario excepcional, creado por uno de los constructores más prestigiosos de Ra'anana. Situado en la calle Hagalil, a pocos pasos de la famosa calle Ahuza, este proyecto goza de una ubi…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Quartier youd alef appartement de 4 pieces avec piscine
Barrio residencial Quartier youd alef appartement de 4 pieces avec piscine
Barrio residencial Quartier youd alef appartement de 4 pieces avec piscine
Barrio residencial Quartier youd alef appartement de 4 pieces avec piscine
Barrio residencial Quartier youd alef appartement de 4 pieces avec piscine
Asdod, Israel
de
$692,640
Hermoso apartamento de 4 habitaciones en una residencia con piscina, incluyendo un gran balcón con vistas a la piscina. Aire acondicionado con una pequeña bodega. Situado en una zona tranquila y serena, cerca de centros comerciales, transporte público, escuelas y guarderías, y el centro comunitario
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre tres luxueux entierement meuble et neuf avec parking
Barrio residencial A quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre tres luxueux entierement meuble et neuf avec parking
Barrio residencial A quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre tres luxueux entierement meuble et neuf avec parking
Barrio residencial A quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre tres luxueux entierement meuble et neuf avec parking
Barrio residencial A quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre tres luxueux entierement meuble et neuf avec parking
Barrio residencial A quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre tres luxueux entierement meuble et neuf avec parking
Tel-Aviv, Israel
Precio en demanda
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Barrio residencial Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Barrio residencial Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Barrio residencial Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Barrio residencial Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Mostrar todo Barrio residencial Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Barrio residencial Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Ascalón, Israel
de
$616,050
Excelente oportunidad de inversión
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Somptueux appartement 5 pieces avec vue mer panoramique a vendre a la marina dashdod
Barrio residencial Somptueux appartement 5 pieces avec vue mer panoramique a vendre a la marina dashdod
Barrio residencial Somptueux appartement 5 pieces avec vue mer panoramique a vendre a la marina dashdod
Barrio residencial Somptueux appartement 5 pieces avec vue mer panoramique a vendre a la marina dashdod
Barrio residencial Somptueux appartement 5 pieces avec vue mer panoramique a vendre a la marina dashdod
Mostrar todo Barrio residencial Somptueux appartement 5 pieces avec vue mer panoramique a vendre a la marina dashdod
Barrio residencial Somptueux appartement 5 pieces avec vue mer panoramique a vendre a la marina dashdod
Asdod, Israel
de
$1,76M
En venta en la Marina de Ashdod, en la prestigiosa residencia Sea Side, un suntuoso apartamento de 5 habitaciones de 192 m2, bañado al sol, con una magnífica terraza de 28 m2 que ofrece una excepcional vista panorámica al mar. Servicios de lujo: aparcamiento privado, aire acondicionado, mamá…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas rater ideal pied a terre joli 3 pieces entierement renove a vendre au coeur de la ville levontin tel aviv
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas rater ideal pied a terre joli 3 pieces entierement renove a vendre au coeur de la ville levontin tel aviv
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas rater ideal pied a terre joli 3 pieces entierement renove a vendre au coeur de la ville levontin tel aviv
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas rater ideal pied a terre joli 3 pieces entierement renove a vendre au coeur de la ville levontin tel aviv
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas rater ideal pied a terre joli 3 pieces entierement renove a vendre au coeur de la ville levontin tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Bonne occasion a ne pas rater ideal pied a terre joli 3 pieces entierement renove a vendre au coeur de la ville levontin tel aviv
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas rater ideal pied a terre joli 3 pieces entierement renove a vendre au coeur de la ville levontin tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,62M
Referencia: TL 2669 Distrito: Levontin, en el corazón de una zona buscada cerca de Rothschild Boulevard, cerca de cafeterías, tiendas y transporte Edificio reciente bien mantenido Magnífico apartamento de 3 habitaciones incluyendo mamád Superficie de 70 m2 11 m2 Mirpeset 2a planta con ascens…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Immeuble neuf florentine
Barrio residencial Immeuble neuf florentine
Barrio residencial Immeuble neuf florentine
Barrio residencial Immeuble neuf florentine
Barrio residencial Immeuble neuf florentine
Mostrar todo Barrio residencial Immeuble neuf florentine
Barrio residencial Immeuble neuf florentine
Tel-Aviv, Israel
de
$2,06M
Apartamento en venta en Tel-Aviv, en la parte occidental de Florentine, cerca de Neve Tzedek! Nuevo edificio, 7a planta en 9 con ascensor. 4 habitaciones, 2 baños, 92m2 + 16m2 terrazas (12+4). 1 parking, 1 bodega, 3 exposiciones. Precio: 6.190.000 sh
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Agamim face au parc
Barrio residencial Agamim face au parc
Barrio residencial Agamim face au parc
Barrio residencial Agamim face au parc
Barrio residencial Agamim face au parc
Mostrar todo Barrio residencial Agamim face au parc
Barrio residencial Agamim face au parc
Netanya, Israel
de
$1,08M
Edificio de lujo - 3 ascensores y gimnasio 4 habitaciones - 115 m2 + terraza con vistas al mar y al parque Hermosa altura de techo - 2 baños + 3 aseos Celular + 2 plazas de aparcamiento
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Le moment ideal pour investir dans le quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Barrio residencial Le moment ideal pour investir dans le quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Barrio residencial Le moment ideal pour investir dans le quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Barrio residencial Le moment ideal pour investir dans le quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Barrio residencial Le moment ideal pour investir dans le quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Mostrar todo Barrio residencial Le moment ideal pour investir dans le quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Barrio residencial Le moment ideal pour investir dans le quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Asdod, Israel
de
$1,06M
Descubra este prestigioso nuevo proyecto ubicado en el distrito de Shimon Peres, cerca del campus universitario, High Tech Park, estación de tren y futuros centros comerciales. IDEAL FOR OLIM FUTURE Asegure un nuevo apartamento hoy con una baja contribución y prepare tranquilamente su Alya …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalén, Israel
de
$1,17M
Nuevo proyecto Katamon Jerusalén de 2 a 5 habitaciones, áticos y jardín planta baja Situado en el distrito de Katamonim, este proyecto consta de 5 edificios con 34 plantas con gimnasio, sinagogas, 5 ascensores. El tranvía pasará al fondo del proyecto. Edición Diciembre 2029 Métodos de pago …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove
Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove
Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove
Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove
Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove
Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove
Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove
Ra'anana, Israel
de
$1,19M
Bonito apartamento en el centro de Raanana. Bar Ilan Street. Idealmente colocado. Cerca de todas las tiendas y transporte. Muy espacioso. 130 m2 neto. Beneficio de 2 pequeñas terrazas. Mamad y estacionamiento. Completamente renovado. Inversión
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,32M
Nuevo proyecto de 4 edificios de 10 y 12 plantas con apartamentos de 3 a 6 habitaciones. Situado en el distrito de Katamonim, cerca de Katamon Hayeshana, a 5 minutos a pie de la calle Rachel Imenou, cerca de los cafés y restaurantes de la calle Emek Refaim, a 5 minutos a pie del centro de la…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Immeuble neuf style bauhaus a 15 min de la mer situe dans le coeur de tel aviv 3 pieces spacieux 2 salles de bains
Barrio residencial Immeuble neuf style bauhaus a 15 min de la mer situe dans le coeur de tel aviv 3 pieces spacieux 2 salles de bains
Tel-Aviv, Israel
de
$1,85M
Hermoso apartamento en nuevo edificio de estilo Bauhaus, situado en el corazón de Tel Aviv a solo 15 minutos del mar. 3 amplias habitaciones con 2 baños
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Vieux nord immeuble neuf
Barrio residencial Vieux nord immeuble neuf
Barrio residencial Vieux nord immeuble neuf
Barrio residencial Vieux nord immeuble neuf
Barrio residencial Vieux nord immeuble neuf
Barrio residencial Vieux nord immeuble neuf
Barrio residencial Vieux nord immeuble neuf
Tel-Aviv, Israel
de
$3,00M
Magnífico apartamento nuevo en venta en el Viejo Norte de Tel-Aviv. Nuevo edificio y apartamento nunca habitaron. 7a planta en 8 con ascensor. 5 habitaciones, 2 baños, 3 W.C. 125m2 + 14m2 terraza Soccah (abierto al cielo). Vista abierta. Renovado de alto nivel. 1 plaza de aparcamiento. Preci…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Barrio residencial Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Barrio residencial Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Barrio residencial Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Barrio residencial Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Barrio residencial Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Tel-Aviv, Israel
de
$2,13M
¡No te lo pierdas! En un nuevo edificio con aparcamiento y ascensor, situado en el norte de Tel Aviv. 82 m2 + 8 m2 de terraza
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf
Barrio residencial Au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf
Barrio residencial Au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf
Barrio residencial Au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf
Barrio residencial Au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf
Barrio residencial Au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf
Barrio residencial Au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf
Tel-Aviv, Israel
de
$3,00M
Referencia: TL 2426 Cerca de Neve Tsedek, el Shauk Hacarmel y el mar 4 piezas 100 m2 + 12 m2 terraza 3a planta 2 ascensores Sala de Seguridad Orientación sudoriental Vendido con plaza de aparcamiento
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Immeuble neuf vue sur le lac
Barrio residencial Immeuble neuf vue sur le lac
Barrio residencial Immeuble neuf vue sur le lac
Barrio residencial Immeuble neuf vue sur le lac
Barrio residencial Immeuble neuf vue sur le lac
Mostrar todo Barrio residencial Immeuble neuf vue sur le lac
Barrio residencial Immeuble neuf vue sur le lac
Ascalón, Israel
de
$616,050
AU CUR DU QUARTIER AGAMIM, 5P SPACIEUX AVEC VUE SUR LE LAC, ENTRÉE IMMÉDIATE
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Mostrar todo Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
de
$2,30M
Proyecto residencial situado en el corazón de Yafo, cuya ubicación estratégica lo sitúa cerca de atracciones locales, como playas y cafés, cerca de la tranvía. Un gran patio interior de estilo europeo, que ofrece un espacio privado luminoso y agradable para los residentes. Rodeado de edific…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Rothschild immeuble classe
Barrio residencial Rothschild immeuble classe
Barrio residencial Rothschild immeuble classe
Barrio residencial Rothschild immeuble classe
Barrio residencial Rothschild immeuble classe
Mostrar todo Barrio residencial Rothschild immeuble classe
Barrio residencial Rothschild immeuble classe
Tel-Aviv, Israel
de
$1,12M
Apartamento en venta en Tel-Aviv, en el distrito de Levontin a pocos pasos de Rothschild! Hermoso edificio clasificado reformado. 4a planta en 5 con ascensor. Dos habitaciones. 45m2 + 5.5m2 de balcón abierto al cielo. Techos altos. 3 exposiciones. Vendido amueblado. Alquilado a las 8.300 hor…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement bon emplacement magnifique
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement bon emplacement magnifique
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement bon emplacement magnifique
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement bon emplacement magnifique
Tel-Aviv, Israel
de
$1,38M
Referencia: TL 2495 Distrito: Sarona 3.5 piezas Superficie de 87m2 Terraza de 12 m2 Octavo piso. El apartamento se vende con una plaza de aparcamiento Cave. Este es un edificio con guardia
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Barrio residencial Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Barrio residencial Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Barrio residencial Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Barrio residencial Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Barrio residencial Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Barrio residencial Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Bat Yam, Israel
de
$832,500
Nuevo edificio cerca del mar. Entrega dentro de 12 meses. RDJ con jardín privado - aparcamiento privado. Apartamento familiar + jardín
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche ben gourion renove spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche ben gourion renove spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche ben gourion renove spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche ben gourion renove spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche ben gourion renove spacieux
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche ben gourion renove spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche ben gourion renove spacieux
Tel-Aviv, Israel
de
$1,55M
Hermoso apartamento reformado con mucho encanto, situado en el distrito Ben Gurion. 90 m2 con balcón. ¡No te lo pierdas!
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Beau 3 pieces proche mer nitsa
Barrio residencial Beau 3 pieces proche mer nitsa
Barrio residencial Beau 3 pieces proche mer nitsa
Barrio residencial Beau 3 pieces proche mer nitsa
Barrio residencial Beau 3 pieces proche mer nitsa
Mostrar todo Barrio residencial Beau 3 pieces proche mer nitsa
Barrio residencial Beau 3 pieces proche mer nitsa
Netanya, Israel
de
$894,105
Apartamento en venta en Netanya, a pocos pasos del mar y Blvd Nitsa. Edificio bien mantenido con hermoso hall de entrada y sala de bicicletas. 4a planta con ascensor. 3 habitaciones muy espaciosas. 2 baños. 92m2. Vista al mar. 4 exposiciones. Aire acondicionado en cada habitación. Calma y br…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Rez de jardin rare avec jardin privatif cadastre au coeur de beit hakerem jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Rez de jardin rare avec jardin privatif cadastre au coeur de beit hakerem jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$1,33M
En el corazón de Beit Hakerem, uno de los barrios más buscados de Jerusalén, esta propiedad representa una rara oportunidad para crear un lugar de vida totalmente personalizado. Desarrollando 101 m2 registrados en el catastro y beneficiándose de un jardín privado de 64 m2 también registrado …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Barrio residencial Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Barrio residencial Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Barrio residencial Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Barrio residencial Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Mostrar todo Barrio residencial Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Barrio residencial Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$2,49M
Venta: villa privada de lujo situada en la zona buscada de Neve Hof, en Rishon LeZion. Ubicación ideal: Calle HaIgeret, tranquila y muy buscada calle, cerca del mar. La propiedad disfruta de un enorme jardín que rodea toda la villa, ofreciendo total privacidad y un ambiente tranquilo. Situa…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre sur la marina dherzliya
Barrio residencial A vendre sur la marina dherzliya
Barrio residencial A vendre sur la marina dherzliya
Barrio residencial A vendre sur la marina dherzliya
Barrio residencial A vendre sur la marina dherzliya
Barrio residencial A vendre sur la marina dherzliya
Barrio residencial A vendre sur la marina dherzliya
Herzliya, Israel
de
$1,03M
Referencia: HR 139 Herzliya En el puerto deportivo, ubicación excepcional 2 habitaciones de 45 m2 + balcón Hermoso complejo con piscina al aire libre y amplio jardín Aparcamiento subterráneo Valor de alquiler: 9.000 NSI/mes
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence
Tel-Aviv, Israel
de
$1,43M
Referencia: TL 2416 Distrito Florentino 3 habitaciones de 70 m2 + 14 m2 terraza . 3a planta con ascensor. Se vende con una plaza de aparcamiento. Actualmente alquilado a 8500 nis/mes
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon bauhaus renove
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon bauhaus renove
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon bauhaus renove
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon bauhaus renove
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon bauhaus renove
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon bauhaus renove
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon bauhaus renove
Tel-Aviv, Israel
de
$1,53M
Edificio permanente 3a planta con ascensor / estacionamiento y bodega 80m2 neto + balcón 2 dormitorios con armarios empotrados + 2 baño Tranquilo / verde / en la calle Producto raro
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Barrio residencial Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Barrio residencial Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Barrio residencial Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Barrio residencial Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Barrio residencial Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Haifa, Israel
de
$818,795
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Oferta especial para el lanzamiento: pagar 400.000 у ahora, y el resto - según un plan especial más cercano al asentamiento, y sin referencia al índice. El número de apartamentos y la duración de la acción son limitados.Acerca del proyectoCerrado barrio boutique en la intersección de Shoshan…
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Barrio residencial Rue calme proche de la mer gordon
Barrio residencial Rue calme proche de la mer gordon
Barrio residencial Rue calme proche de la mer gordon
Barrio residencial Rue calme proche de la mer gordon
Barrio residencial Rue calme proche de la mer gordon
Mostrar todo Barrio residencial Rue calme proche de la mer gordon
Barrio residencial Rue calme proche de la mer gordon
Tel-Aviv, Israel
de
$2,16M
Apartamento en venta en Tel-Aviv, en una calle tranquila cerca de Gordon y el mar. Tel avivian edificio en buenas condiciones. Apartamento renovado de pie, obras realizadas hace 2 años. 1a planta en 3. 3 habitaciones. 2 baños. 102 m2. Vista al mar. 3 exposiciones : Norte, Este, Oeste. Calma …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Barrio residencial Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Barrio residencial Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Barrio residencial Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Barrio residencial Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Barrio residencial Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Barrio residencial Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Tel-Aviv, Israel
de
$4,16M
Nueva / lujosa villa de 300m2 + jardín y spa ubicación excepcional excelente calidad / precio ratio Piscina y gimnasio
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Jerusalem centre ville
Barrio residencial Jerusalem centre ville
Barrio residencial Jerusalem centre ville
Barrio residencial Jerusalem centre ville
Barrio residencial Jerusalem centre ville
Barrio residencial Jerusalem centre ville
Jerusalén, Israel
de
$1,37M
El proyecto está situado en una ubicación ideal, cerca de la gran sinagoga de Jerusalén, a 7 minutos a pie de Mamilla y los principales hoteles. A pocos pasos de la tranvía. Este edificio clasificado de Bauhaus contará con 8 plantas, servicios interiores y exteriores de alta calidad. Spa con…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion
Barrio residencial Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion
Barrio residencial Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion
Barrio residencial Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion
Barrio residencial Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion
Mostrar todo Barrio residencial Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion
Barrio residencial Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$1,03M
Exclusivo – Distrito Neve Hadarim, Rishon LeZion, Calle Greenspan. Venta: amplio y luminoso apartamento de 5.5 habitaciones. 132 m2 espacio habitable + 2 mirpesset (con balcón soleado) de 7 m2 cada uno. ✅ 4a planta fuera de 9 ✅ Doble orientación – Sur y Este ✅ 2 aseos y 2 cuartos de ducha ✅ …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Excellente opportunite a ne pas manquer villa a vendre grand terrain proche de la mer afridar ashkelon
Barrio residencial Excellente opportunite a ne pas manquer villa a vendre grand terrain proche de la mer afridar ashkelon
Barrio residencial Excellente opportunite a ne pas manquer villa a vendre grand terrain proche de la mer afridar ashkelon
Barrio residencial Excellente opportunite a ne pas manquer villa a vendre grand terrain proche de la mer afridar ashkelon
Barrio residencial Excellente opportunite a ne pas manquer villa a vendre grand terrain proche de la mer afridar ashkelon
Mostrar todo Barrio residencial Excellente opportunite a ne pas manquer villa a vendre grand terrain proche de la mer afridar ashkelon
Barrio residencial Excellente opportunite a ne pas manquer villa a vendre grand terrain proche de la mer afridar ashkelon
Ascalón, Israel
de
$1,73M
Referencia: AK 157 Distrito : Afridar, cerca de todas las comodidades y la playa Gran villa 5 habitaciones Terreno de 700 m2 Superficie habitable de 250 m2 2 cocinas Aire acondicionado Mamad Aparcamiento privado Actualmente alquilado
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial 3 pieces balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Barrio residencial 3 pieces balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Barrio residencial 3 pieces balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Barrio residencial 3 pieces balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Barrio residencial 3 pieces balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Mostrar todo Barrio residencial 3 pieces balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Barrio residencial 3 pieces balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,65M
Excelente ubicación en el corazón de Tel Aviv, Gordon / Ben Gourion. Nuevo edificio con ascensor y estacionamiento. 67m2 + 12m2 terraza. Perfecto para una primera compra o inversión
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Penthouse duplex a deux pas du lac
Barrio residencial Penthouse duplex a deux pas du lac
Barrio residencial Penthouse duplex a deux pas du lac
Barrio residencial Penthouse duplex a deux pas du lac
Barrio residencial Penthouse duplex a deux pas du lac
Mostrar todo Barrio residencial Penthouse duplex a deux pas du lac
Barrio residencial Penthouse duplex a deux pas du lac
Ascalón, Israel
de
$782,549
En un pequeño edificio de 4 plantas, ático dúplex de 138 m2 viviendo + 48 m2 terraza, cocina muy bonita, bodega y 2 plazas de aparcamiento
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
En el mapa
1 2 3

Preguntas frecuentes sobre nuevos edificios en Israel

¿Qué nuevos edificios en Israel tienen una mayor demanda por parte de los clientes?

Los compradores son más propensos a comprar apartamentos en urbanizaciones en Israel construidas por el principio de "ciudad en la ciudad". Estos nuevos edificios en Israel atraen inversores por el desarrollo de su infraestructura interna. Se da especial preferencia a las viviendas de promotores en Israel con vistas a la costa.

En promedio, ¿cuánto vale un metro cuadrado en las viviendas de promotores en Israel?

Un metro cuadrado en los edificios nuevos cuesta de 4 a 7 mil euros. Los precios exactos dependen de la ubicación de la propiedad, la clase de vivienda y si se han hecho reformas. En la etapa de excavación, el metro cuadrado es un 10-20% más barata que el precio de mercado.

¿Qué beneficios recibe el comprador al comprar un apartamento en un edificio nuevo en Israel?

La inversión permite vivir en un país desarrollado con un clima templado y un gran número de lugares para actividades de ocio. La vivienda comprada también se puede utilizar para organizar un negocio turístico mediante el alquiler.

¿Qué documentos se necesitan para comprar bienes inmuebles a un promotor en Israel?

Solo se requiere un pasaporte para comprar nuevos apartamentos y pisos. Si se compra una cabaña o villa en terrenos públicos, se requerirá un permiso adicional de la Autoridad de Tierras de Israel.
Realting.com
Ir