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Villas en venta en Israel

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112 propiedades total found
Villa 9 habitaciones en Caesarea, Israel
Villa 9 habitaciones
Caesarea, Israel
Habitaciones 9
Área 325 m²
Esta magnífica villa de estilo mediterráneo, diseñada por el famoso arquitecto israelí Yuri …
$3,15M
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Villa 7 habitaciones en Herzliya, Israel
Villa 7 habitaciones
Herzliya, Israel
Habitaciones 7
Área 247 m²
casa de 247 m2 en 2 niveles. en una parcela de 424 m2 Renovar. gran potencial. posibilidad d…
$2,01M
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Villa 6 habitaciones en Gan Yavne, Israel
Villa 6 habitaciones
Gan Yavne, Israel
Habitaciones 6
Área 500 m²
Villa de lujo en venta en Gan Yavne En una parcela de 500 m2, villa con piscina 8 metros por…
$3,39M
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TekceTekce
Villa 7 habitaciones en Or Akiva, Israel
Villa 7 habitaciones
Or Akiva, Israel
Habitaciones 7
Área 470 m²
Magnífica propiedad de 7 habitaciones de 270 m2 construido en una parcela de 470 m2 5 dormi…
$1,71M
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Villa 10 habitaciones en Israel
Villa 10 habitaciones
Israel
Habitaciones 10
Área 340 m²
Casa individual de 340 m2 Planta baja: Entrada impresionante que conduce a una amplia coci…
$1,89M
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Villa 6 habitaciones en Lod, Israel
Villa 6 habitaciones
Lod, Israel
Habitaciones 6
Área 170 m²
Triplex Excepcional Nuevo Distrito nueve religiosos
$926,691
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Villa 2 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Villa 2 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 2
Área 58 m²
Situado en el corazón de Tel Aviv, 2,5 habitaciones luminosas y tranquilas con ascensor, a 2…
$1,13M
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Villa 5 habitaciones en Kadima, Israel
Villa 5 habitaciones
Kadima, Israel
Habitaciones 5
Área 240 m²
Apartamentos en Kadima Complejo privado de 16 cabañas de muy alto standing En el corazón d…
$2,26M
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Villa 8 habitaciones en Israel
Villa 8 habitaciones
Israel
Habitaciones 8
Área 400 m²
Villa en venta – Distrito de Youd Zayin, Ashdod En venta, una villa única y prestigiosa sit…
$3,87M
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Villa 10 habitaciones en Herzliya, Israel
Villa 10 habitaciones
Herzliya, Israel
Habitaciones 10
Área 1 082 m²
La Residencia Zamenhof es una propiedad extraordinaria que encarna la privacidad, el lujo y …
$15,74M
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Villa en Bat Yam, Israel
Villa
Bat Yam, Israel
Referencia: BY 206 Nuevo proyecto en Bat Yam a solo 10 minutos de Tel Aviv y a pocos pasos d…
Precio en demanda
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Villa 5 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Villa 5 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 5
Área 160 m²
Casa privada de 160m2 espacio habitable en 250m2 de terreno. Piscina y jardín. No hay trabaj…
$2,25M
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Villa 7 habitaciones en Asdod, Israel
Villa 7 habitaciones
Asdod, Israel
Habitaciones 7
Área 270 m²
Hermosa villa contemporánea que ofrece comodidad y elegancia, idealmente situado a pocos min…
$2,50M
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Villa 6 habitaciones en Israel
Villa 6 habitaciones
Israel
Habitaciones 6
Área 270 m²
BZH RE/MAX Hadera presenta exclusivamente una villa de lujo en Hadera, al mismo nivel que Ce…
$1,77M
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Villa 2 habitaciones en Israel
Villa 2 habitaciones
Israel
Habitaciones 2
Área 50 m²
Venta – 3.200.000 ?? Karem Hatemanim District, Tel-Aviv-Jaffa Apartamento 2 habitaciones –…
$959,680
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Villa 12 habitaciones en Hadera, Israel
Villa 12 habitaciones
Hadera, Israel
Habitaciones 12
Área 280 m²
Nueva EXCLUSIVIDAD – RE/MAX COLLECTION ¡Una excepcional finca privada en el corazón de Hade…
$5,00M
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Villa 4 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Villa 4 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 4
Área 105 m²
Ideal para una gran familia! Situado entre Namal Tel Aviv y el distrito de Basilea. 4 habita…
$2,30M
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Villa 5 habitaciones en Asdod, Israel
Villa 5 habitaciones
Asdod, Israel
Habitaciones 5
Área 425 m²
Venta excepcional - Chalet independiente en primera línea frente al mar en Ashdod Address: …
$4,20M
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Villa 6 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Villa 6 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 6
Área 266 m²
Una lujosa casa de ensueño en Neve Tzedek – 4 Neve Shalom Street, en venta exclusiva. En el…
$8,10M
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Villa 7 habitaciones en Asdod, Israel
Villa 7 habitaciones
Asdod, Israel
Habitaciones 7
Área 700 m²
Villa en Israel Ashdod, Youd Alef distrito con arquitecto interior. 460 m2 espacio habitable…
$4,16M
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Villa 10 habitaciones en Asdod, Israel
Villa 10 habitaciones
Asdod, Israel
Habitaciones 10
Área 210 m²
Amplia villa con hermosos servicios, acogedor y cómodo, completamente renovado y perfectamen…
$1,53M
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Villa 5 habitaciones en Asdod, Israel
Villa 5 habitaciones
Asdod, Israel
Habitaciones 5
Área 350 m²
Una propiedad rara y prestigiosa que combina elegancia, volúmenes impresionantes y servicios…
$4,83M
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Villa 5 habitaciones en Kadima, Israel
Villa 5 habitaciones
Kadima, Israel
Habitaciones 5
Área 240 m²
Residencias excepcionales en Kadima Complejo privado de 16 cabañas de muy alto standing En…
$2,33M
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Villa 6 habitaciones en Jerusalén, Israel
Villa 6 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 6
Área 350 m²
Magnífica villa en el centro de Givat Hambatar, 350 m2 construidos, 400 m2 de terreno, enorm…
$5,34M
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Villa 4 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Villa 4 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 4
Área 170 m²
En la calle Bograshov, a tiro de piedra del Dizengoff Center, en un edificio renovado, ático…
$3,15M
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Villa 6 habitaciones en Hadera, Israel
Villa 6 habitaciones
Hadera, Israel
Habitaciones 6
Área 300 m²
COLECCIÓN RE/MAX EXCLUSIVA - NEVE 'HAIM A pocos minutos del mar, en el corazón de la presti…
$5,00M
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Villa 4 habitaciones en Ascalón, Israel
Villa 4 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 4
Área 110 m²
Neve ilan 4 habitaciones en el centro rue elie Cohen muy buen estado
$509,490
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Villa en Tel-Aviv, Israel
Villa
Tel-Aviv, Israel
Referencia TL 2438 Distrito en el corazón de Tel Aviv 100 m2 del mar El proyecto garantiza s…
Precio en demanda
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Villa 10 habitaciones en Ascalón, Israel
Villa 10 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 10
Área 300 m²
VILLA FOR SALE CON BEAUTIFUL JACUZI PISCINE SEES SEA DE 5 PARTES CON ESPACIO BEUTIFUL SALON …
$1,73M
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Villa 5 habitaciones en Kadima, Israel
Villa 5 habitaciones
Kadima, Israel
Habitaciones 5
Área 240 m²
Apartamentos en Kadima Complejo privado de 16 cabañas de muy alto standing En el corazón d…
$2,10M
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