Barrio residencial Appartement 5 pieces avec vue sur le lac

Apartamento 5 habitaciones en venta – Rue Mapal HaTanur, Ashkelon Una amplia propiedad con vistas abiertas al lago Este apartamento de 5 habitaciones en Ashkelon está situado en la calle Mapal HaTanur, en la novena planta de un edificio moderno y de lujo. Ofrece una superficie generosa de 120 m2, así como un conjunto de 12 m2 con una hermosa vista del lago. Un ambiente de vida cómodo y práctico El apartamento goza de una excelente ubicación, con un centro comercial situado justo debajo del edificio. El proyecto ofrece servicios de calidad: Dos ascensores incluyendo un ascensor Shabat Dos plazas de aparcamiento Club para residentes Construcción nueva y bien cuidada Un ambiente ideal para familias que buscan espacio y comodidad. ? Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o para organizar una visita.