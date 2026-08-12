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Barrio residencial Appartement 5 pieces avec vue sur le lac

Ascalón, Israel
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12/8/26
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ID: 39799
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

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Apartamento 5 habitaciones en venta – Rue Mapal HaTanur, Ashkelon Una amplia propiedad con vistas abiertas al lago Este apartamento de 5 habitaciones en Ashkelon está situado en la calle Mapal HaTanur, en la novena planta de un edificio moderno y de lujo. Ofrece una superficie generosa de 120 m2, así como un conjunto de 12 m2 con una hermosa vista del lago. Un ambiente de vida cómodo y práctico El apartamento goza de una excelente ubicación, con un centro comercial situado justo debajo del edificio. El proyecto ofrece servicios de calidad: Dos ascensores incluyendo un ascensor Shabat Dos plazas de aparcamiento Club para residentes Construcción nueva y bien cuidada Un ambiente ideal para familias que buscan espacio y comodidad. ? Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o para organizar una visita.

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