Barrio residencial Appartement 5 pieces avec vue sur le lac

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Apartamento 5 habitaciones en venta – Rue Mapal HaTanur, Ashkelon
Una amplia propiedad con vistas abiertas al lago
Este apartamento de 5 habitaciones en Ashkelon está situado en la calle Mapal HaTanur, en la novena planta de un edificio moderno y de lujo.
Ofrece una superficie generosa de 120 m2, así como un conjunto de 12 m2 con una hermosa vista del lago.
Un ambiente de vida cómodo y práctico
El apartamento goza de una excelente ubicación, con un centro comercial situado justo debajo del edificio.
El proyecto ofrece servicios de calidad:
Dos ascensores incluyendo un ascensor Shabat
Dos plazas de aparcamiento
Club para residentes
Construcción nueva y bien cuidada
Un ambiente ideal para familias que buscan espacio y comodidad.
? Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o para organizar una visita.
Localización en el mapa
Ascalón, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
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Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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