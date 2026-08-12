  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Herzliya
  4. Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement agreable dans un immeuble neuf neuf bel appartement magnifique projet de qualite

Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement agreable dans un immeuble neuf neuf bel appartement magnifique projet de qualite

Herzliya, Israel
de
$1,49M
12/8/26
$1,49M
11/8/26
$1,49M
;
2
Dejar una solicitud
ID: 39789
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/8/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Herzliya
  • Dirección
    Sara Malkin

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Referencia NHR 105-4 Magnífico apartamento de 5 habitaciones en Herzliya Este es un edificio de nueve plantas con un hermoso vestíbulo y aparcamiento subterráneo. Cerca del centro comercial de la ciudad, el gran parque Herzliya y a sólo 20 minutos en coche de Tel Aviv. El promotor tiene el permiso de construcción y la garantía bancaria. También tenemos 4 apartamentos en este programa.

Localización en el mapa

Herzliya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial 3 5 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc hayarkon
Tel-Aviv, Israel
de
$2,16M
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Tel-Aviv, Israel
de
$1,60M
Barrio residencial Appartement avec balcon et mamad
Asdod, Israel
de
$566,100
Barrio residencial Nouveau projet luxueux a bat yam tour de prestige a 400 m de la plage
Bat Yam, Israel
de
$1,27M
Barrio residencial Magnifique penthouse neuf a quelques pas de la plage
Asdod, Israel
de
$1,80M
Está viendo
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement agreable dans un immeuble neuf neuf bel appartement magnifique projet de qualite
Herzliya, Israel
de
$1,49M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Rue rav kook proche kikar
Barrio residencial Rue rav kook proche kikar
Barrio residencial Rue rav kook proche kikar
Barrio residencial Rue rav kook proche kikar
Barrio residencial Rue rav kook proche kikar
Mostrar todo Barrio residencial Rue rav kook proche kikar
Barrio residencial Rue rav kook proche kikar
Netanya, Israel
de
$649,350
En el corazón de la ciudad - 3,5 habitaciones totalmente reformadas
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Au centre bel appartement bon emplacement magnifique neuf proche de la mer
Barrio residencial Au centre bel appartement bon emplacement magnifique neuf proche de la mer
Barrio residencial Au centre bel appartement bon emplacement magnifique neuf proche de la mer
Barrio residencial Au centre bel appartement bon emplacement magnifique neuf proche de la mer
Barrio residencial Au centre bel appartement bon emplacement magnifique neuf proche de la mer
Mostrar todo Barrio residencial Au centre bel appartement bon emplacement magnifique neuf proche de la mer
Barrio residencial Au centre bel appartement bon emplacement magnifique neuf proche de la mer
Netanya, Israel
de
$3,83M
Referencia: NT 220 District: City center Nuevo Ático de 5 habitaciones Superficie de 313 m2 Terraza de 121 m2 Solo en el suelo 19a planta Dos plazas de aparcamiento Gran sótano
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble entierement meuble proche de la mer vue sur la mer
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble entierement meuble proche de la mer vue sur la mer
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble entierement meuble proche de la mer vue sur la mer
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble entierement meuble proche de la mer vue sur la mer
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble entierement meuble proche de la mer vue sur la mer
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble entierement meuble proche de la mer vue sur la mer
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble entierement meuble proche de la mer vue sur la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$2,597
Referencia: 6854 Distrito: Bograshov, cerca del mar Niza 2 piezas incluyendo mamád Superficie de 45 m2 5 m2 balcón con vista al mar 4a planta con ascensor Aire acondicionado Alquiler totalmente amueblado Entrada inmediata
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir