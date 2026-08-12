Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement agreable dans un immeuble neuf neuf bel appartement magnifique projet de qualite

Referencia NHR 105-4 Magnífico apartamento de 5 habitaciones en Herzliya Este es un edificio de nueve plantas con un hermoso vestíbulo y aparcamiento subterráneo. Cerca del centro comercial de la ciudad, el gran parque Herzliya y a sólo 20 minutos en coche de Tel Aviv. El promotor tiene el permiso de construcción y la garantía bancaria. También tenemos 4 apartamentos en este programa.