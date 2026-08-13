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Barrio residencial Superbe penthouse park hayam vue mer

Netanya, Israel
de
$4,355
13/8/26
$4,355
12/8/26
$4,329
;
10
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ID: 39816
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 13/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Remba Isaac, 9

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Magnífico ático en alquiler en Netanya en el distrito Park Hayam, cerca del centro de la ciudad. Nuevo edificio de calidad, entrega 2026. Edificio con 3 ascensores, basura vacía y sala de fiestas. 17a planta fuera de 17. Cinco piezas. 2 baños. 3 baños. 156m2 + 50m2 terraza. Vista abierta desde cada ventana al mar. 2 plazas de aparcamiento con preparación de coches eléctricos. 1 sótano. Techos altos de 3,4 metros. Grandes aberturas por todo el apartamento. Baño en luz natural. 3 exposiciones. Mamad. Entrada inmediata. Precio: 13.000

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Netanya, Israel
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