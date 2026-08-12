Barrio residencial A vendre residence soho complexe prestigieux by towers

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Descubra este hermoso apartamento de 5 habitaciones, espacioso, cuidadosamente mantenido y diseñado idealmente para una vida familiar cómoda y de calidad.
✨ Aproximadamente 125 m2 de espacio habitable
✨ Situado en la 4a planta de 8
✨ Vista abierta
✨ Hermosa terraza de unos 12 m2
✨ Cocina moderna y totalmente equipada, hecha a medida por un carpintero
✨ Suite principal con armario grande
✨ 2 baños y 2 aseos
✨ Automatización casera / sistema eléctrico inteligente
✨ Ceiling builtin speakers
✨ 2 plazas de aparcamiento privado
✨ Bodega privada de unos 8 m2, ubicada en el nivel de sótano
? Las muchas ventajas de SOHO:
✔️ gimnasio moderno y totalmente equipado
✔️ Sports studio
✔️ Centro comercial directamente dentro del complejo
✔️ Supermercado
✔️ Muchas tiendas y servicios cerca
? Un entorno de vida excepcional, perfecto para una familia que busca comodidad, practicidad, lujo y una verdadera calidad de vida, con todos los servicios esenciales a su alcance.
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