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Barrio residencial A vendre residence soho complexe prestigieux by towers

Hadera, Israel
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12/8/26
$762,570
11/8/26
$764,860
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ID: 39812
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Ahad HaAm, 16

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