Barrio residencial Woawww penthouse dexception proche beth habad de 5 pieces en exclusivite

BZH Descubre este ático verdaderamente prestigioso, situado justo detrás del centro de la ciudad, en una de las zonas más tranquilas y más buscadas de Hadera, a pocos minutos a pie de tiendas, transporte, todas las comodidades y el Beth'Habad de habla francesa. Ocupando todo el piso, esta rara propiedad ofrece cerca de 150 m2 de espacio habitable, repartido en 5 amplias habitaciones, así como una magnífica terraza de 70 m2, parcialmente descubierta, lo que le permite hacer su Soccah, perfecto para recibir o disfrutar de momentos cálidos en privacidad. Completamente renovado con materiales de alta calidad, el ático incluye: - Un magnífico espacio de estar con excelente distribución, incluyendo una cocina americana con su isla central, un gran salón y un excelente comedor dedicado, - Una hermosa suite principal con su vestidor y baño, - Tres hermosas habitaciones infantiles, incluyendo un Mamad (habitación segura), - Un baño adicional, - La suntuosa terraza, dejando cubierta, - Cocina al aire libre, - Una bodega privada, - Un sistema de automatización del hogar (casa inteligente), - Dos plazas de aparcamiento privadas registradas en el catastro (Tabo). Un bien excepcional y excepcional! Precio anterior: 3.5000.000 NIS Nuevo precio : 3.250.000 NIS!!! ¡Para ser capturado!