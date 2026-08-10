Barrio residencial Woawww penthouse dexception proche beth habad de 5 pieces en exclusivite

BZH
Descubre este ático verdaderamente prestigioso, situado justo detrás del centro de la ciudad, en una de las zonas más tranquilas y más buscadas de Hadera, a pocos minutos a pie de tiendas, transporte, todas las comodidades y el Beth'Habad de habla francesa.
Ocupando todo el piso, esta rara propiedad ofrece cerca de 150 m2 de espacio habitable, repartido en 5 amplias habitaciones, así como una magnífica terraza de 70 m2, parcialmente descubierta, lo que le permite hacer su Soccah, perfecto para recibir o disfrutar de momentos cálidos en privacidad.
Completamente renovado con materiales de alta calidad, el ático incluye:
- Un magnífico espacio de estar con excelente distribución, incluyendo una cocina americana con su isla central, un gran salón y un excelente comedor dedicado,
- Una hermosa suite principal con su vestidor y baño,
- Tres hermosas habitaciones infantiles, incluyendo un Mamad (habitación segura),
- Un baño adicional,
- La suntuosa terraza, dejando cubierta,
- Cocina al aire libre,
- Una bodega privada,
- Un sistema de automatización del hogar (casa inteligente),
- Dos plazas de aparcamiento privadas registradas en el catastro (Tabo).
Un bien excepcional y excepcional!
Precio anterior: 3.5000.000 NIS
Nuevo precio : 3.250.000 NIS!!!
¡Para ser capturado!