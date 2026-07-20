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Barrio residencial Montefiore 2 pieces

Tel-Aviv, Israel
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$770,800
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ID: 38348
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Montefiore, 36

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Apartamento en venta en Tel-Aviv, en el distrito de Montefiore cerca de Azrieli, tranvía, supermercados, cafeterías y restaurantes. Edificio reciente en 2008. 1a planta en 6 con ascensor. Dos habitaciones. 36.5m2 + 5m2 balcón en frente. Mamad. Dos exposiciones. Calma y brillante. Precio: 2.350.000 dólares

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Tel-Aviv, Israel
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