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Barrio residencial Rare proche baka

Jerusalén, Israel
de
$1,77M
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Barrio residencial Rare proche baka
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ID: 39824
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 16/8/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Shalom Yehuda, 3

Sobre el complejo

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Talpiot del Norte. Complejo (5 años), acabados lujosos, 4 grandes habitaciones, tranquila, 110 m2, 3 aseos, 2 baños, balcón, vista abierta, sur/oeste, ascensor Shabbat, estacionamiento en la 3a planta, trastero.

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Jerusalén, Israel
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