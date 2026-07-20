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Barrio residencial Superbe appartement dans le vieux nord

Tel-Aviv, Israel
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$1,72M
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ID: 38345
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Nordau Avenue, 31

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Apartamento en venta en Tel-Aviv, en el Viejo Norte, a pocos pasos del mar. Nuevo edificio. Entrega para mayo 2026. 4a planta con ascensor. 3 habitaciones. 2 baños. 81.5 m2 + 9 m2 de terraza en frente. Precio: 5.255.000 sh.

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Tel-Aviv, Israel
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