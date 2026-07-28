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Bnei Brak, Israel
de
$1,28M
Referencia: BK 100 District: facing Hayarkon Park and Ramat Hahayal and 5 minutes from Tel Aviv Center Grandes 5 piezas incluyendo mamada Superficie de 150 m2 2 terrazas (innovadora y funcional terraza + terraza de 13 m2) Vista abierta y verde 5a planta con 2 ascensores incluyendo el ascenso…
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