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Barrio residencial A ne pas manquer grand 3 pieces a louer proche de toutes commodites sarona tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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ID: 39833
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/8/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Leonardo da Vinci, 2

Sobre el complejo

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Base de referencia: 7003 Distrito: Sarona, cerca de todas las comodidades Grandes 3 piezas incluyendo mamada Superficie de 76 m2 Terraza de 6 m2 12a planta con ascensores Espaciosa sala de estar Aire acondicionado 2 baños, 2 aseos Aparcamiento privado Instalaciones del edificio: guardia y gimnasio Entrada : 01/09/26

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Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
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Alimentación
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