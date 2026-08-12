Barrio residencial Penthouse exceptionnel a vendre quartier neve ofer tel aviv

Excepcional Ático en venta – Neve Ofer District, Tel Aviv Una ubicación privilegiada con vistas panorámicas Este ático está situado al sur de Tel Aviv, en el barrio Neve Ofer en plena renovación. Situado en la planta 14 y superior de un nuevo edificio, ofrece vistas espectaculares de toda la ciudad, Bat Yam y el mar. Un espacio de vida lujoso y luminoso Con una superficie de 142 m2, el ático cuenta con un gran salón luminoso con una cocina americana moderna, perfecta para recibir. El espacio nocturno incluye 4 dormitorios, incluyendo una mamá y una suite parental para mayor comodidad y privacidad. Una terraza excepcional con jacuzzi La terraza de 102 m2, equipada con jacuzzi, le permite disfrutar plenamente del clima mediterráneo y las noches al aire libre. Ático 4 habitaciones de 142 m2 + 102 m2 terraza Situado en el piso 14 Mamad, bodega y dos plazas de aparcamiento incluidos Jacuzzi y vista panorámica Precio: 6.990.000 shekels Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y organizar una visita.