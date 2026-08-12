  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Penthouse exceptionnel a vendre quartier neve ofer tel aviv

Barrio residencial Penthouse exceptionnel a vendre quartier neve ofer tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$2,33M
12/8/26
$2,33M
11/8/26
$2,33M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 39803
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/8/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Excepcional Ático en venta – Neve Ofer District, Tel Aviv Una ubicación privilegiada con vistas panorámicas Este ático está situado al sur de Tel Aviv, en el barrio Neve Ofer en plena renovación. Situado en la planta 14 y superior de un nuevo edificio, ofrece vistas espectaculares de toda la ciudad, Bat Yam y el mar. Un espacio de vida lujoso y luminoso Con una superficie de 142 m2, el ático cuenta con un gran salón luminoso con una cocina americana moderna, perfecta para recibir. El espacio nocturno incluye 4 dormitorios, incluyendo una mamá y una suite parental para mayor comodidad y privacidad. Una terraza excepcional con jacuzzi La terraza de 102 m2, equipada con jacuzzi, le permite disfrutar plenamente del clima mediterráneo y las noches al aire libre. Ático 4 habitaciones de 142 m2 + 102 m2 terraza Situado en el piso 14 Mamad, bodega y dos plazas de aparcamiento incluidos Jacuzzi y vista panorámica Precio: 6.990.000 shekels Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y organizar una visita.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement dexception a vendre a ashdod quartier youd bet
Asdod, Israel
de
$1,10M
Barrio residencial A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Bat Yam, Israel
de
$915,750
Barrio residencial Vieux nord basel kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
de
$1,43M
Barrio residencial Ramat aviv gimel calme absolu
Tel-Aviv, Israel
de
$1,82M
Barrio residencial A 2 minutes de la mer proche du royal beach
Tel-Aviv, Israel
de
$1,53M
Está viendo
Barrio residencial Penthouse exceptionnel a vendre quartier neve ofer tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$2,33M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement etage haut avec vue haut standing dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement etage haut avec vue haut standing dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement etage haut avec vue haut standing dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement etage haut avec vue haut standing dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement etage haut avec vue haut standing dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Mostrar todo Barrio residencial Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement etage haut avec vue haut standing dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement etage haut avec vue haut standing dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Tel-Aviv, Israel
de
$1,42M
Referencia: TL 2256 Distrito: Sarona La construcción tiene lugar en el centro de Tel Aviv, 3 piezas 70 m2 o 75 m2 terrazas soleadas entre 6 m2 y 15 m2 de 450.000 NSI 4 piezas 95,2 m2 + 12 m2 terraza soleada NIS 5 300 000 5 piezas 120,5 m2 + terraza solarium de 12 m2 y 14 m2 de 7 750 000 N…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer agreable calme lumineux proche de la mer renove spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer agreable calme lumineux proche de la mer renove spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer agreable calme lumineux proche de la mer renove spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer agreable calme lumineux proche de la mer renove spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer agreable calme lumineux proche de la mer renove spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer agreable calme lumineux proche de la mer renove spacieux
Tel-Aviv, Israel
de
$995,670
Ideal de pies a tierra e inversión. 2 habitaciones de 56 m2 con amplio salón-cocina brillante y muy tranquilo, situado entre Ben Yehuda, Frishman y Gordon 7 minutos del mar. ¡No te pierdas!
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Le moment ideal pour investir dans le futur quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Barrio residencial Le moment ideal pour investir dans le futur quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Barrio residencial Le moment ideal pour investir dans le futur quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Barrio residencial Le moment ideal pour investir dans le futur quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Barrio residencial Le moment ideal pour investir dans le futur quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Mostrar todo Barrio residencial Le moment ideal pour investir dans le futur quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Barrio residencial Le moment ideal pour investir dans le futur quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Asdod, Israel
de
$938,394
Descubra este prestigioso nuevo proyecto ubicado en el distrito de Shimon Peres, cerca del campus universitario, High Tech Park, estación de tren y futuros centros comerciales. IDEAL FOR OLIM FUTURE Asegure un nuevo apartamento hoy con una baja contribución y prepare tranquilamente su Alya …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir