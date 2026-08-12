Barrio residencial Projet neuf a ramat gan emplacement dexception 4 pieces

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Nuevo proyecto en Ramat Gan – Excepcional ubicación – 4 habitaciones
Este nuevo proyecto de propiedad en Ramat Gan goza de una ubicación estratégica, a pocos minutos de Tel Aviv. Está rodeado de sitios populares como el Parque Nacional Ramat Gan, Yarkon Park y el Centro Comercial Ayalon. Su rápido acceso a las principales carreteras (Ayalon, Zabotinsky, Rabin, Route 4) y a futuras estaciones de transporte público facilita el viaje diario. El barrio ofrece un entorno dinámico con instituciones reconocidas como Talma Yalin School of Arts y Shenkar Academy.
Una arquitectura única que combina historia y modernidad
Este proyecto de gama alta, diseñado por el arquitecto Gidi Bar Orian, combina una moderna torre de 9 plantas con un edificio clásico clasificado como monumento histórico. Esta fusión entre el diseño atemporal y la arquitectura contemporánea da al proyecto una firma única.
Servicios de alta gama para comodidad absoluta
• Elegante hall de entrada de doble altura
• Ascensores rápidos
• Aparcamiento subterráneo seguro
• Zonas comunes refinadas con áreas de relajación
• Paisaje y jardín aromático
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Localización en el mapa
Ramat Gan, Israel
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Plazo del préstamo, años
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Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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