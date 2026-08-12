Barrio residencial Projet neuf a ramat gan emplacement dexception 4 pieces

Nuevo proyecto en Ramat Gan – Excepcional ubicación – 4 habitaciones Este nuevo proyecto de propiedad en Ramat Gan goza de una ubicación estratégica, a pocos minutos de Tel Aviv. Está rodeado de sitios populares como el Parque Nacional Ramat Gan, Yarkon Park y el Centro Comercial Ayalon. Su rápido acceso a las principales carreteras (Ayalon, Zabotinsky, Rabin, Route 4) y a futuras estaciones de transporte público facilita el viaje diario. El barrio ofrece un entorno dinámico con instituciones reconocidas como Talma Yalin School of Arts y Shenkar Academy. Una arquitectura única que combina historia y modernidad Este proyecto de gama alta, diseñado por el arquitecto Gidi Bar Orian, combina una moderna torre de 9 plantas con un edificio clásico clasificado como monumento histórico. Esta fusión entre el diseño atemporal y la arquitectura contemporánea da al proyecto una firma única. Servicios de alta gama para comodidad absoluta • Elegante hall de entrada de doble altura • Ascensores rápidos • Aparcamiento subterráneo seguro • Zonas comunes refinadas con áreas de relajación • Paisaje y jardín aromático Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y reservar su nuevo apartamento en Ramat Gan.