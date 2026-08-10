Áticos en Venta Israel

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Hadera, Israel
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BZH Descubre este ático verdaderamente prestigioso, situado justo detrás del centro de la ci…
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Ático Ático 5 habitaciones en Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Israel
Habitaciones 5
Área 150 m²
Ático de Excepción con Vista Mar – Dos Pasos de la Playa Tómate al máximo lujo en este suntu…
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Ático Ático 4 habitaciones en Asdod, Israel
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Asdod, Israel
Habitaciones 4
Área 115 m²
En un edificio en primera línea del mar, magnífico nuevo ático con terraza de 100 m2, en un …
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TekceTekce
Ático Ático 4 habitaciones en Bat Yam, Israel
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Bat Yam, Israel
Habitaciones 4
Área 150 m²
PRE VENTE! BAT YAM QUARTIER ARLOZOROV PROCHE DE LA MER, DU TRAMWAY, DES ECOLES ET DES COMMER…
$1,22M
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Ático Ático 4 habitaciones en Israel
Ático Ático 4 habitaciones
Israel
Habitaciones 4
Área 220 m²
Excepcional ático con vista al mar – Royal Beach Tel Aviv Descubre este sublime ático de 220…
$12,00M
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Ático Ático 3 habitaciones en Israel
Ático Ático 3 habitaciones
Israel
Habitaciones 3
Área 85 m²
Nuevo ático entregado en 20 meses, dos terrazas de 30 m2 en total, completamente succa! Llam…
$1,29M
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Ático Ático 4 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Ático Ático 4 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 4
Área 125 m²
Referencia: TL 2632 Distrito: 2a línea de mar, Ben Yehuda/Bograshov, a pocos pasos de las pl…
$4,25M
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Ático Ático 4 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Ático Ático 4 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 4
Área 135 m²
Referencia TL 2437 Cerca de Rotschild Ático 4 piezas 135 m2 + 85 m2 de terraza en planta baj…
$3,96M
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Ático Ático 5 habitaciones en Givat Shmuel, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Givat Shmuel, Israel
Habitaciones 5
Área 168 m²
Givat Shmouel Project – The Little Neuilly of Tel Aviv Mordecai Khayat presenta un proyecto…
$2,89M
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Ático Ático 5 habitaciones en Rishon LeZion, Israel
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Rishon LeZion, Israel
Habitaciones 5
Área 208 m²
Nuevo edificio, perfectamente mantenido. Único ático, único en la planta 12 y superior. A p…
$2,53M
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Ático Ático 6 habitaciones en Bat Yam, Israel
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Bat Yam, Israel
Habitaciones 6
Área 182 m²
FOR SALE – RIVIERA PROJECT BEN GURION, BAT YAM - FULL SEA VIEW GUARANTEE TO LIFE Condicione…
$4,33M
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Ático Ático 4 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Ático Ático 4 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 4
Área 170 m²
Este magnífico ático ofrece unos 125 m2 de espacio habitable interior, complementado con 45 …
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Ático Ático 5 habitaciones en Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
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Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
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Área 175 m²
Momento Project – Netanya Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en uno …
$3,07M
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Ático Ático 4 habitaciones en Rishon LeZion, Israel
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Rishon LeZion, Israel
Habitaciones 4
Área 105 m²
$1,26M
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Ático Ático 5 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
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Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 5
Área 220 m²
Venta – Fabuloso ático en un edificio histórico en el corazón de Tel Aviv! 5 piezas 4 dormit…
$4,50M
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Ático Ático 4 habitaciones en Jerusalén, Israel
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Jerusalén, Israel
Habitaciones 4
Área 250 m²
Yismach Melech Street, en Kfar David, suntuoso ático bañado en luz. Immense salón, 250 m2 te…
$9,99M
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Ático Ático 5 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
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Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 5
Área 264 m²
PARA LA VENTA - PENTO SINGLE CON TODO ESTA ? Situado en una calle tranquila cerca de Shenki…
$6,16M
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Ático Ático 5 habitaciones en Jerusalén, Israel
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Jerusalén, Israel
Habitaciones 5
Área 210 m²
Magnífico ático de 170 m2 y 44 m2 de terraza, en la planta 17 de un edificio moderno y prest…
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Ático Ático 4 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
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Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 4
Área 135 m²
Ático con terraza en venta en Tel-Aviv, en una tranquila calle de Kerem Hateimanim, a pocos …
$3,10M
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Ático Ático 4 habitaciones en Jerusalén, Israel
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Jerusalén, Israel
Habitaciones 4
Área 135 m²
Magnífico ático en venta en Jerusalén, en el distrito de Talpiot! Nuevo edificio 11a planta …
$2,16M
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Ático Ático 6 habitaciones en Ra'anana, Israel
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Ra'anana, Israel
Habitaciones 6
Área 169 m²
✨ Venta exclusiva – ático excepcional de 6 habitaciones en Ra'anana Este ✨Un bien raro, dise…
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Ático Ático 4 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
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Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 4
Área 132 m²
Magnífico Ático en venta en Tel-Aviv, en el Viejo Norte, a pocos pasos del mar! Nuevo edific…
$3,23M
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Ático Ático 5 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
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Habitaciones 5
Área 208 m²
En un nuevo edificio en el corazón del popular distrito de Bavli, ático de alta gama con cla…
$3,60M
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Ático Ático 4 habitaciones en Israel
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Israel
Habitaciones 4
Área 360 m²
Proyecto hermoso RUE SOUTINE, un tiro de piedra de Kikar Rabine, Ático muy alto 4 piezas d…
$7,99M
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Ático Ático 5 habitaciones en Israel
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Israel
Habitaciones 5
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a dos pasos de la calle Bograhsov, en una calle tranquila, cerca de la playa, Nuevo edificio…
$3,90M
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Ático Ático 5 habitaciones en Asdod, Israel
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Asdod, Israel
Habitaciones 5
Área 304 m²
El nugget!!! Nuevo programa pre-venta en Marina a Ashdod, más cercano a la playa! Apartament…
$4,00M
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Ático Ático 5 habitaciones en Israel
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Israel
Habitaciones 5
Área 180 m²
Mini ático 5 piezas 140m2 habitable 50m2 terraza planta 6 parquet en la casa posibilidad de …
$749,750
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Ático Ático 5 habitaciones en Bat Yam, Israel
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Área 159 m²
BAT YAM Acerca del proyecto Situado en el corazón de Bat Yam, en un ambiente residencial tr…
$1,65M
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Ático Ático 5 habitaciones en Ra'anana, Israel
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Ra'anana, Israel
Habitaciones 5
Área 135 m²
Proyecto Hagalil Raanana Mordecai Khayat le invita a descubrir Lev Raanana, un nuevo proyec…
$2,40M
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Ático Ático 3 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
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Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 3
Área 90 m²
Hermoso apartamento reformado con mucho encanto, situado en el distrito Ben Gurion. 90 m2 co…
$1,55M
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