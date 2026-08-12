Barrio residencial Projet neuf a or akiva quartier or yam a deux pas de cesaree

Nuevo proyecto en Or Akiva – Quartier O Yam, cerca de Cesarea Una ubicación estratégica en Or Akiva Este nuevo proyecto en O Akiva O Yam está a sólo 8 minutos de las playas de Cesarea y Sdot Yam. El ambiente es tranquilo, verde y perfectamente conectado a las carreteras principales. La estación de tren Or Akiva le permite llegar rápidamente a Tel Aviv y Haifa. También puede disfrutar del acceso directo al Parque Industrial Cesarea. El barrio está diseñado para familias. Ofrece amplios parques, jardines comunitarios, caminos de bicicletas y escuelas de calidad. Un complejo residencial moderno y familiar El proyecto consta de 5 edificios de 9-12 plantas en O Akiva. Ofrece apartamentos de 3 y 5 habitaciones, así como jardín y áticos. Cada edificio está diseñado con arquitectura contemporánea y un alto nivel de rendimiento. El confort y la calidad de vida comunitaria están en el corazón del proyecto. Apartamentos amplios y bien equipados Los apartamentos ofrecen diseño funcional. Tienen excelente aislamiento térmico y acústico, así como equipamiento moderno para mayor comodidad. 5 apartamentos en O Akiva • 122 m2 + 16,5 m2 de terraza • Desde el séptimo piso • Varias orientaciones y vistas dependiendo de los edificios • De 2 880 000 shekels Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y organizar una visita. Nuestro equipo está a su disposición para responder a todas sus preguntas y guiarle en su proyecto inmobiliario en Israel.