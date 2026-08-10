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Barrio residencial Appartement design rue alexandre yanai

Tel-Aviv, Israel
de
$1,50M
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8
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ID: 39764
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Alexander Yanai, 4

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POR VENTA - NORTE - 82 m2 - 3 piezas - 3a planta con ascensor - Balcón: 8 m2 - triple exposición Este/Oeste/Sur - 2 baños con ducha Miklat en el edificio Vendido amueblado Construcción en construcción Tama38/1 (excelente oportunidad de inversores) Vaa: 272 Arnona : 750

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Tel-Aviv, Israel
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