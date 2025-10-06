  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Beersheba Subdistrict

Obra nueva en venta en Beersheba Subdistrict

Tamar Regional Council
2
Netivot
1
Barrio residencial Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Netivot, Israel
de
$404,865
En el nuevo barrio de Netivot El distrito de Ramot Yoram en el centro de Expansión, junto al distrito neve sharone. Inversión pura. Gran opción de apartamento de 3 habitaciones a Penthouse con jardín planta baja. Entrega dentro de 2 años.Con garantía bancaria
Immobilier.co.il
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Tamar Regional Council, Israel
de
$845,718
Mardochee khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales de Netanya. En el centro ciudad de Netanya Cerca de todo comienza, sinagogas todo este hecho a pie Características del proyecto El proyecto está construido en una de las calles más famosas y comerciales de Netany…
Immobilier.co.il
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Tamar Regional Council, Israel
de
$725,758
Mardochee khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales de Netanya. En el centro ciudad de Netanya Cerca de todo comienza, sinagogas todo este hecho a pie Características del proyecto El proyecto está construido en una de las calles más famosas y comerciales de Netany…
Immobilier.co.il
