  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Distrito Norte

Obra nueva en venta en Distrito Norte

Acre Subdistrict
2
Nahariya
2
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Barrio residencial Neuf vue sur la mer
Barrio residencial Neuf vue sur la mer
Barrio residencial Neuf vue sur la mer
Barrio residencial Neuf vue sur la mer
Barrio residencial Neuf vue sur la mer
Mostrar todo Barrio residencial Neuf vue sur la mer
Barrio residencial Neuf vue sur la mer
Nahariya, Israel
de
$589,380
TOWER PREMIUM Apartamentos 4 y 5 habitaciones Entrega prevista para junio 2027 De 1.880.000 nis Ingresos mensuales inmediatos de la firma Fabricante de venta directa sin honorarios de agencia
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Neuf vue sur la mer
Barrio residencial Neuf vue sur la mer
Barrio residencial Neuf vue sur la mer
Barrio residencial Neuf vue sur la mer
Barrio residencial Neuf vue sur la mer
Mostrar todo Barrio residencial Neuf vue sur la mer
Barrio residencial Neuf vue sur la mer
Nahariya, Israel
de
$721,050
TOWER PREMIUM Apartamentos 4 y 5 habitaciones Entrega prevista para junio 2027 De 1.880.000 nis Ingresos mensuales inmediatos de la firma Fabricante de venta directa sin honorarios de agencia
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir