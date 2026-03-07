  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Safed Subdistrict

Obra nueva en venta en Safed Subdistrict

Rosh Pina
1
Barrio residencial Un hotel boutique prestigieux et en activite au coeur de rosh pinna
Rosh Pina, Israel
de
$7,84M
Villa Tehila es un hotel boutique galo distintivo y totalmente operativo, situado en el corazón del pueblo histórico de Rosh Pina, uno de los destinos más populares y encantadores del norte de Israel. La propiedad combina una experiencia de hospitalidad íntima y romántica con un potencial co…
Agencia
Immobilier.co.il
