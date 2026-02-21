  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén Oeste

Obra nueva en venta en Jerusalén Oeste

apartamentos
4
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Barrio residencial Magnifique maison
Barrio residencial Magnifique maison
Barrio residencial Magnifique maison
Barrio residencial Magnifique maison
Barrio residencial Magnifique maison
Mostrar todo Barrio residencial Magnifique maison
Barrio residencial Magnifique maison
Jerusalén, Israel
de
$5,71M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Dans rue calme dans un immeuble neuf
Barrio residencial Dans rue calme dans un immeuble neuf
Barrio residencial Dans rue calme dans un immeuble neuf
Barrio residencial Dans rue calme dans un immeuble neuf
Barrio residencial Dans rue calme dans un immeuble neuf
Mostrar todo Barrio residencial Dans rue calme dans un immeuble neuf
Barrio residencial Dans rue calme dans un immeuble neuf
Jerusalén, Israel
de
$1,41M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Grand jardin
Barrio residencial Grand jardin
Barrio residencial Grand jardin
Barrio residencial Grand jardin
Barrio residencial Grand jardin
Mostrar todo Barrio residencial Grand jardin
Barrio residencial Grand jardin
Jerusalén, Israel
de
$2,66M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
OneOne
Barrio residencial Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem
Barrio residencial Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem
Barrio residencial Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem
Barrio residencial Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem
Barrio residencial Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem
Barrio residencial Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem
Barrio residencial Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$2,038
Situado en la tercera planta de un nuevo edificio en la calle Hatnoufa, esta espaciosa oficina de esquina de 176 metros cuadrados ofrece un brillo excepcional gracias a sus muchas ventanas y vistas sin obstáculos. Entregado crudo, es totalmente ajustable según sus necesidades, ideal para un …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir