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Barrio residencial Un appartement recent pratique et bien situe au centre de raanana

Ra'anana, Israel
de
$1,07M
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ID: 39830
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/8/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Schwartz, 15 Schwartz Garden

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En el cuarto piso de un edificio después de TAMA, este reciente apartamento de 4 habitaciones ofrece una organización agradable y funcional para una vida familiar a diario. Tiene una superficie de 110 m2, una orientación sur y una terraza de 10 m2. ✔️ Mamad ✔️ 2 baños ✔️ 2 aseos ✔️ Ascensor ✔️ Estacionamiento robótico Su ubicación hace que sea fácil llegar a tiendas, sinagogas y la escuela Ariel.

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Ra'anana, Israel
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