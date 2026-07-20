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Barrio residencial Rez de jardin a 1 minute a pied de la mer

Tel-Aviv, Israel
de
$3,01M
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ID: 38390
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaKovshim, 45

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Jardín en venta en Tel-Aviv, en una calle tranquila a 1 minuto a pie del mar. Un jardín único con entrada privada, que ofrece la comodidad de una casa unifamiliar. Con servicios de alta gama en línea con estándares alemanes, incluye una sauna privada, cocina lujosa y carpintería de calidad. Nuevo edificio 130 m2 de espacio habitable + 54 m2 de jardín + 12 m2 de patio inglés 5 piezas 2 baños 2 plazas de aparcamiento Mamad Precio: 9,180,000

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Tel-Aviv, Israel
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