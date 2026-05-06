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Barrio residencial Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique

Bat Yam, Israel
de
$1,66M
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ID: 35983
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Yitzhak Sadeh

Sobre el complejo

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PARA LA VENTA Vista marítima eterna • Planta alta • Decoración arquitectónica Situado en una de las zonas más buscadas de Bat Yam, cerca del mar, tiendas y transporte, este excepcional mini-penthouse ofrece un ambiente de vida de alta gama, luminoso y elegante, con vistas panorámicas y sin obstáculos al mar. Una propiedad rara, decoradas con buen gusto por un arquitecto interior, combinando volúmenes generosos, servicios de calidad y rentabilidad inmediata. 5 piezas 136 m2 de superficie interior 24 m2 terraza con vistas al mar 37a planta (vistaspectacular) Ascensor + ascensor Shabat Precioso apartamento amueblado, acabados a escala 2 baños modernos Espacios de vida amplios, diseño optimizado Principales activos Vista panorámica al mar a 180° Decoración arquitecto interior firmado 2 plazas de aparcamiento 1 sótano Edificio que ofrece todas las comodidades Medio ambiente residencial buscado, cerca del mar Actualmente alquilado: 6.500 Gastos mensuales: 1.540 Adecuado para: Alquiler de inversiones Residencia principal Pie a tierra Precio cobrado 4 900 000

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Bat Yam, Israel
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