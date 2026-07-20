Barrio residencial Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion

Exclusivo – Distrito Neve Hadarim, Rishon LeZion, Calle Greenspan. Venta: amplio y luminoso apartamento de 5.5 habitaciones. 132 m2 espacio habitable + 2 mirpesset (con balcón soleado) de 7 m2 cada uno. ✅ 4a planta fuera de 9 ✅ Doble orientación – Sur y Este ✅ 2 aseos y 2 cuartos de ducha ✅ 2 plazas de aparcamiento independientes registradas en Tabou ✅ Mamad (habitación segura) ✅ 7 m2 de sótano en Tabou en planta baja ✅ Apartamento completamente renovado en los últimos 4 años: cuartos de ducha, suelos de baldosas, nueva cocina y carpintería de alta gama ✅ Suite principal cómoda y espaciosa + balcón de 7 m2 ✅ Edificio bien mantenido, fachada recientemente reformada, hall de entrada moderno y exterior pintado ✅ Ubicación ideal – cerca de escuelas, parques, escuelas, jardines de infancia, club de campo, sinagogas y mucho más ? Precio de venta: 3,090,000 ✨ El apartamento ideal para una familia que busca calidad de vida, espacio y vista abierta