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Barrio residencial Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion

Rishon LeZion, Israel
de
$1,01M
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ID: 38272
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Rejovot
  • Ciudad
    Rishon LeZion
  • Dirección
    Zeev Jabotinsky

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Exclusivo – Distrito Neve Hadarim, Rishon LeZion, Calle Greenspan. Venta: amplio y luminoso apartamento de 5.5 habitaciones. 132 m2 espacio habitable + 2 mirpesset (con balcón soleado) de 7 m2 cada uno. ✅ 4a planta fuera de 9 ✅ Doble orientación – Sur y Este ✅ 2 aseos y 2 cuartos de ducha ✅ 2 plazas de aparcamiento independientes registradas en Tabou ✅ Mamad (habitación segura) ✅ 7 m2 de sótano en Tabou en planta baja ✅ Apartamento completamente renovado en los últimos 4 años: cuartos de ducha, suelos de baldosas, nueva cocina y carpintería de alta gama ✅ Suite principal cómoda y espaciosa + balcón de 7 m2 ✅ Edificio bien mantenido, fachada recientemente reformada, hall de entrada moderno y exterior pintado ✅ Ubicación ideal – cerca de escuelas, parques, escuelas, jardines de infancia, club de campo, sinagogas y mucho más ? Precio de venta: 3,090,000 ✨ El apartamento ideal para una familia que busca calidad de vida, espacio y vista abierta

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Rishon LeZion, Israel
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