Barrio residencial Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion

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Exclusivo – Distrito Neve Hadarim, Rishon LeZion, Calle Greenspan.
Venta: amplio y luminoso apartamento de 5.5 habitaciones.
132 m2 espacio habitable + 2 mirpesset (con balcón soleado) de 7 m2 cada uno.
✅ 4a planta fuera de 9
✅ Doble orientación – Sur y Este
✅ 2 aseos y 2 cuartos de ducha
✅ 2 plazas de aparcamiento independientes registradas en Tabou
✅ Mamad (habitación segura)
✅ 7 m2 de sótano en Tabou en planta baja
✅ Apartamento completamente renovado en los últimos 4 años: cuartos de ducha, suelos de baldosas, nueva cocina y carpintería de alta gama
✅ Suite principal cómoda y espaciosa + balcón de 7 m2
✅ Edificio bien mantenido, fachada recientemente reformada, hall de entrada moderno y exterior pintado
✅ Ubicación ideal – cerca de escuelas, parques, escuelas, jardines de infancia, club de campo, sinagogas y mucho más
? Precio de venta: 3,090,000
✨ El apartamento ideal para una familia que busca calidad de vida, espacio y vista abierta
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Rishon LeZion, Israel
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